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Все про:выборы (20373) Президент (4082) Турция (1969) Эрдоган (385)

 Эрдоган победил на выборах президента Турции, набрав более 50% голосов, - избирком

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган добился переизбрания.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об сообщает в понедельник агентство "Анадолу" со ссылкой на турецкий избирком.

Согласно официальным данным, обработано 97,7% бюллетеней. Действующий глава государства точно набирает более 50% голосов и, таким образом, одержал победу уже в первом туре.

Глава Верховного избиркома Турции Сади Гювен заверил, что "те бюллетени, которые ещё не обработаны, не повлияют на результат".

В свою очередь, президент Турции выступил ночью перед сторонниками в Анкаре. "Вы преподали урок тем, кто ожидает, что Турция встанет на колени. Победители этих выборов - демократия и воля народа: каждого из 81 млн граждан", - сказал он, обращаясь к собравшимся.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции, его уже поздравили Орбан, Аббас и другие мировые лидеры

"Мы никогда не покоримся кому бы то ни было, кроме Всевышнего", - добавил Р.Т.Эрдоган.

Он также отметил: "Надеюсь, никто не будет пытаться бросить тень на итоги выборов и навредить демократии, чтобы прикрыть собственное поражение".

Ранее Эрдоган уже объявил себя победителем выборов и начал получать поздравления от лидеров других стран. Его основной соперник - оппозиционер Мухаррем Индже - заявлял, что будет комментировать сложившуюся ситуацию только после объявления официальных итогов выборов.

Он не стал признавать победу Р.Т.Эрдогана, однако заявил, что его партия продолжит политическую борьбу вне зависимости от результатов выборов.

Во время выборов оппозиция высказывала сомнения в правильности данных о ходе голосования, которые периодически обнародовало агентство "Анадолу". Позднее она была вынуждена признать, что сообщения агентства отражали реальную ситуацию, а приводимые им цифры практически совпадали с теми, которые предоставляли почти 500 тыс. наблюдателей оппозиции на избирательных участках.

Источник: https://censor.net.ua/n3073223
 
 
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І цей щось про "не встати на коліна" белькоче... Це пошесть якась, чи що...
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До нашого однотура не дотягнув. Слабак.(С)
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Потрох нервно курит в сторонке.
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Ти вже всі пам'ятники Членіну повяляв? Здоров'ям Порошенко він переймається, ти диви...
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'Вяличие', 'никто нас не поставит на колени' - прям клон путена.
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Эрдоган, как тот наган - когда провернется вновь сей тур-барабан - не ведомо, в какой и когда пальнет барабан.
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А хто ставить Туреччину на коліна ?
Вже і ворогів знайшов ?
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Интересно, наградят ли турецкого "охендовского" орденом за однотуровые турецкие выборы, или россчитаются как-то по-другому?
После всех масштабных репрессий в отношении своих политических оппонентов есть серьезные сомнения в однотуровой честной победе Эрдогана. Впрочем, пусть со своими выборами разбираются сами турки.
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Турки зробили свій вибір. Як на мене, то найкращий для цього часу.
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Эрдоган наточил Ятаган и победил.Газагон Танап запустил,следующая фаза Трансазиатская железная скоростная Магистраль в Европу : Пекин-Анкара-Берлин. Ердоган переміг на виборах президента Туреччини, набравши понад 50% голосів, - виборчком - Цензор.НЕТ 7310Плешивого кинул Эрдоганыч...,через Мацкву дорога та дороже Ердоган переміг на виборах президента Туреччини, набравши понад 50% голосів, - виборчком - Цензор.НЕТ 3415Китайцы умеют считать баблосы...
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через рашку дороже, но через Афганистан и Иран - ссыкотно. И шо же выберут китайцы?
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Ты по глобусу пальцем поводи. Как ты из Китая в Турцию попадёшь? Магистраль пойдёт из Пекина через Астану, Москву, Минск в Берлин.
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Через Афганистан, потом Иран, Турция, а далее - подводный поезд Яйценюка в Одессу!
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Султан Эрдоган. зачистил опозицию, придумал фейковый переворот. 150 тыс. в тюрьмы посадил..............
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган победил на выборах президента Турции, набрав более 50% голосов, - избирком
 
 
 
 
 
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