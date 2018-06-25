 Эрдоган объявил о своей победе на президентских выборах в Турции, его уже поздравили Орбан, Аббас и другие мировые лидеры

Ссылаясь на "неофициальные результаты", он заявил, что они свидетельствуют о его победе, и выразил надежду, что никто не будет оспаривать итоги голосования, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW.

Он добавил, что настал момент, чтобы сосредоточить внимание на будущем страны. Также президент заявил, что альянс во главе с его Партией справедливости и развития (ПСР) приобретает "абсолютное большинство" на выборах в парламент.

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По данным подсчета более 97 процентов бюллетеней, Эрдоган на выборах президента получает 52,6 процента, сообщает государственное агентство Anadolu. Его главный соперник - представитель Республиканской народной партии (РНП) Мухаррема Индже - имеет, по этим данным, поддержку 30,8 процента избирателей.

Впрочем, представитель РНП Бюлент Тезкан поставил под сомнение обнародованные Anadolu данные. По его словам, пока обработано лишь около 40 процентов бюллетеней. Он выразил надежду, что на президентских выборах Эрдоган не сможет набрать в первом туре 50 процентов голосов и состоится второй тур. Тезкан также предостерег от преждевременного празднования победы Эрдоганом, не дождавшись официальных результатов.

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Как пишет Громадське со ссылкой на Anadolu, первым турецкого президента поздравил премьер Венгрии Виктор Орбан. Также Эрдоган получил поздравления от премьера Албании Эди Рама. Президент Азербайджана Ильхам Алиев и палестинский лидер Махмуд Аббас поздравили турецкого лидера по телефону. Свои поздравления Эрдогану прислали боснийский лидер Бакир Изетбегович, глава МИД Греции Никос Кодзиас и эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани.

Как пишет DW, впервые в истории Турции выборы главы государства и парламента состоялись одновременно. Ими завершается переход Турции к президентской форме правления, что было закреплено на референдуме прошлого года. Согласно новой политической системой в Турции, которая вступит в силу после этих выборов, президент страны получит очень широкие полномочия - он будет возглавлять правительство страны и назначать на должности министров без согласия парламента. То же касается спецслужб и армии.