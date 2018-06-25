 Шестеро судей указали недостоверные данные в декларации добродетели, - ВККСУ. СПИСОК

"22 июня 2018 года на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о недостоверности (в частности неполноте) сведений или утверждений, указанных судьей в декларации родственных связей судьи и декларации добродетели судьи", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте организации.

Проверка судей показала, что шестеро судей указали недостоверные утверждения в декларациях добродетели, один - в декларации о родственных связях.

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