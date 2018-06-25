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 Политика Украины
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 Шестеро судей указали недостоверные данные в декларации добродетели, - ВККСУ. СПИСОК

Высшая квалификационная комиссия судей Украины (ВККСУ) обнародовала информацию о проверке деклараций добродетели.

"22 июня 2018 года на заседаниях коллегий Высшей квалификационной комиссии судей Украины рассматривался вопрос о недостоверности (в частности неполноте) сведений или утверждений, указанных судьей в декларации родственных связей судьи и декларации добродетели судьи", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на сайте организации.

Проверка судей показала, что шестеро судей указали недостоверные утверждения в декларациях добродетели, один - в декларации о родственных связях.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ВККС учитывает выводы Общественного совета доброчестности, обнародованные после его выхода из процесса оценивания судей, - Козьяков

Шестеро судей указали недостоверные данные в декларации добродетели, - ВККСУ 01
Шестеро судей указали недостоверные данные в декларации добродетели, - ВККСУ 02
Шестеро судей указали недостоверные данные в декларации добродетели, - ВККСУ 03

Источник: https://censor.net.ua/n3073220
 
 
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Шестеро судей указали недостоверные данные в декларации
Вот же - пидорасы !!! Верные слуги мудака Парашенка .

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Підораси - найголовніша (і по ходу - єдина, що залишилась) задньопривідна рухома сила ПОПа в Європу! (Хто такі "майданівці", АТО-шники, волонтери?! "Тьфу! на них!" От содоміти!!! Це сила і перспектива усієї Країни!)
Господи! За що моїй Країні такий глум і поневіряння?!
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Це щось нове, коли у деклараціях суддів знаходять недостовірні данні.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныШестеро судей указали недостоверные данные в декларации добродетели, - ВККСУ. СПИСОК
 
 
 
 
 
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