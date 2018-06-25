 МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - "Новая газета". ФОТОрепортаж

Об этом говорится в статье спецкора "Новой газеты" Ирины Тумаковой, пишет Цензор.НЕТ.
По информации корреспондента, на кладбище в деревне Выбуты под Псковом, где в 2014-м со свежих могил "люди в камуфляже и голубых беретах по приказу командиров поснимали с крестов таблички с именами и датами", появились памятники.
2014-й год. Кладбище в Выбутах под Псковом
"Сейчас на местах прежних песчаных холмиков и безымянных крестов, говорится в статье, - монументальные стелы из черного гранита с вычурной гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта. Словно больше никто ничего не скрывает", - отмечается в публикации.
Могила Леонида Кичаткина в августе 2014 года
Могила Леонида Кичаткина
Самый высокий памятник - на могиле Леонида Кичаткина. "В августе 2014-го Оксана Кичаткина ждала ребенка. Она была на восьмом месяце. Мальчика успели назвать Леней - в честь погибшего папы. А потом рядом с папой похоронили. Семья Кичаткиных могла бы стать символом того безумия, что устроили четыре года назад власти вокруг гибели десантников. И того кошмара, что пережили их близкие. О похоронах мужа, напомним, Оксана Кичаткина написала на своей странице в соцсети. Она назвала дату и место и оставила свой номер телефона. Запись она сделала 23 августа 2014-го. А уже на следующий день по номеру Оксаны мне отвечал, похохатывая, звонкий женский голос: "Леонид Юрич жив, рядом сидит со мной, пьет кофе. У нас котлеты на обед и картошка-пюре. Празднуем крестины дочери. А страницу мою взломали". Не переставая радостно смеяться, "Оксана" охотно передавала трубку "мужу". И нетрезвый мужской голос подтверждал, что да - он и есть Лёня Кичаткин, живой и здоровенький. Двумя днями позже я стояла на кладбище в Выбутах, где еще не успели сбить таблички, и смотрела на дату гибели Кичаткина - 20 августа. За четыре года Оксана Кичаткина не поменяла номер телефона", - говорится в материале. В этот раз женщина говорить отказалась. Точно так же, как она, на звонки журналистов реагируют и другие вдовы и матери. И можно было бы решить, что им еще слишком больно обсуждать эту тему. Но говорить отказываются даже те, чьи мужья и сыновья благополучно вернулись из "командировки".
В псковской Военно-мемориальной компании корреспонденту рассказали, что памятник оплатило Министерство обороны РФ. Правда, компенсация на похороны семьям бывших военных не должна превышать 32 тысяч рублей, а стоимость огромной стелы с гравировками с обеих сторон, по словам сотрудников похоронной конторы, - около 100 тысяч.
"Но само по себе участие Минобороны косвенно может подтвердить: Леонида Кичаткина, погибшего в августе 2014-го, ведомство "своим" признало. Потому что пособие полагается только ветеранам с 20-летним стажем службы и участникам боевых действий. Кичаткин родился в 1984 году. В каких боевых действиях он мог успеть поучаствовать по приказу Родины до 2014 года - можно лишь гадать", - отмечает корреспондент.
Теперь в Выбутах на могилах Александра Осипова и Сергея Волкова, похороненных рядом с Леонидом Кичаткиным, тоже не безымянные кресты, а гранитные памятники. С портретами, на которых аккуратно выписаны знаки различия.
Памятник на могиле Александра Осипова
Дата смерти Осипова - та же, что у Кичаткина, 20 августа 2014 года. Ему было 20 лет. На портрете он тоже в форме десантника и на фоне неба с парашютами. Поверх каменной крошки лежит голубой берет. "В каких боевых действиях, кроме Донбасса, мог поучаствовать этот мальчик, чтоб его семья получила от Минобороны компенсацию?" - задается вопросом корреспондент.
Могила Василия Герасимчука
Сергей Волков служил в спецназе ГРУ, он погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука на "Крестовском" кладбище: на лицевой стороне - молодой человек в костюме с галстуком, похожий, скорее, на ботаника. На обороте - бравый десантник в погонах сержанта и с медалями. Герасимчуку было 27 лет. Он погиб в августе 2014-го.
И в Выбутах, и на "Крестовском" кладбище уже появились новые могилы военных. Среди них есть совсем свежие, с временными табличками. В январе 2017-го погиб Владимир Стеценко. На могиле - фото военного, завернутое в пластиковую папку и приколотое синими канцелярскими кнопками к деревянному кресту.
Могила Владимира Стеценко
На другом кресте надпись наполовину выцвела, хоть и сделана совсем недавно: "Григоров Николай Михайлович. 10.01.1985 - 06.03.2018". И опять фотография десантника, а сверху еще - голубой берет. Надет на рамку набекрень, как носит десантура. К могиле прислонены венки с гербами, звездами и черными лентами. На одной - надпись: "Прапорщику Григорову Николаю Михайловичу, героически погибшему в авиакатастрофе 6 марта 2018 г.". В тот день разбился грузовой Ан-26 над российской базой Хмеймим в Сирии. Погибли 39 человек.
Но в августе 2015-го, указывается в публикации, войск РФ еще не было в Сирии. Во всяком случае, официально. Над могилой Романа Михайлова выбито стихотворение: "Ты погиб за Родину, значит, ты герой. Мы любим, помним и гордимся тобой". На форуме призывников Михайлова называют командиром 2-го десантно-штурмового батальона ВДВ. Ему было 38 лет.
Могила Романа Михайлова
Напомним, информация о гибели российских десантников под Луганском в августе 2014-го начала появляться в соцсетях. О гибели Леонида Кичаткина сообщила его вдова. Минобороны РФ это опровергало, а гибель кадровых военных засекречивало.
Ато роттердам++ ?
а с другой крысиная стая занявшая власть в Украины, готовая на все, чтобы остаться при власти как кормушки.
так что у крыс и *****йла цели и интересы совпадают.
А уже не прячется Пукин потому,что близится суд в Гааге ...пока по сбитому РУССКИМИ малазийскому "Боингу",где расследовано,что "они всё же тут есть и гадят"..
PS Кладбища - это отравленная на столетия земля. Поэтому в Европе, что бы не увеличивать площадь кладбища, людей либо кремируют либо через определенный срок освобождают место (выкапывают) по этой же причине, у них за могилу, надо платить аренду
быдломнаселением можно творить что угодно - теперь показывают "западным партнерам" демократию, а то как с Трампом ручкаться - даже по тв стыдно будет показывать (хотя все равно покажут)
ты дебил?они про это 4 года назад и писали, а сейчас появились просто каменные памятники
https://www.youtube.com/watch?v=pITLNSwm0WI
Лев Толстой
Русские всех обманывают.
"Спустя всего несколько дней после того, как россиян заклеймили как слабейшую команду чемпионата мира, они показали лучший старт в истории футбола среди всех хозяев первенств планеты", - пишет газета. При этом приводит статистику, что футболисты российской команды пробежали больше всех, а сразу трое игроков вошли в пятерку лучших стайеров, преодолевших за матч более 12 километров.
"Допинговый отряд"
Газета раскрыла тайну побед российских футболистов.
"Российские футболисты были "клиентами" Григория Родченкова и присутствуют в "списке Макларена"
«Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», - заключил руководитель организации Трэвис Тайгарт.
https://www.obozrevatel.com/society/larisa-nitsoj.htm
Утверждать, что допинг не играет никакой роли в футболе, - это вздор, уверен немецкий журналист. В интервью DW немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о неоднозначных допинг-пробах игроков, выступающих за сборную РФ.
Красиво лежат..
Горіть ви в пеклі, москалі!
Еще два места складирования отходов работы инсинираторов. Так что нас еще ждут интересные открытия
Мол к русским "людям" отношусь предвзято.
А я сегодня посадил УКРОП
У обелиска неизвестному буряту!
Треба знайти однодумців біля мість концентрації скотомогильників і провести масову сівбу укропу.
Le Monde пишет, что задача россиян - охранять главу государства в условиях этнорелигиозного конфликта. Администрация Туадеры контролирует лишь столицу и ее окрестности. На остальной территории регулярно происходят вооруженные столкновения между мусульманскими и христианскими формированиями.
Администрация Туадеры подтвердила прибытие в республику отряда российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства, пишет издание. По его данным, вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства.Анижебратья адинарот