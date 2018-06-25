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 МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - "Новая газета". ФОТОрепортаж

Четыре года назад, летом 2014-го, безымянные могилы на кладбищах Пскова "рассказали" всему миру, что в Украине воюют не только шахтеры на военторговских танках, а и кадровые военные.

Об этом говорится в статье спецкора "Новой газеты" Ирины Тумаковой, пишет Цензор.НЕТ.

По информации корреспондента, на кладбище в деревне Выбуты под Псковом, где в 2014-м со свежих могил "люди в камуфляже и голубых беретах по приказу командиров поснимали с крестов таблички с именами и датами", появились памятники.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Военные ВС РФ "засветили" секретную радиоэлектронную технику на оккупированном Донбассе, - ООС. ФОТО

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 01

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 02

2014-й год. Кладбище в Выбутах под Псковом

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"Сейчас на местах прежних песчаных холмиков и безымянных крестов, говорится в статье, - монументальные стелы из черного гранита с вычурной гравировкой: имена, даты, портреты в полный рост, стихи, символика десанта. Словно больше никто ничего не скрывает", - отмечается в публикации.

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 03

Могила Леонида Кичаткина в августе 2014 года

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 04

Могила Леонида Кичаткина

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Самый высокий памятник - на могиле Леонида Кичаткина. "В августе 2014-го Оксана Кичаткина ждала ребенка. Она была на восьмом месяце. Мальчика успели назвать Леней - в честь погибшего папы. А потом рядом с папой похоронили. Семья Кичаткиных могла бы стать символом того безумия, что устроили четыре года назад власти вокруг гибели десантников. И того кошмара, что пережили их близкие. О похоронах мужа, напомним, Оксана Кичаткина написала на своей странице в соцсети. Она назвала дату и место и оставила свой номер телефона. Запись она сделала 23 августа 2014-го. А уже на следующий день по номеру Оксаны мне отвечал, похохатывая, звонкий женский голос: "Леонид Юрич жив, рядом сидит со мной, пьет кофе. У нас котлеты на обед и картошка-пюре. Празднуем крестины дочери. А страницу мою взломали". Не переставая радостно смеяться, "Оксана" охотно передавала трубку "мужу". И нетрезвый мужской голос подтверждал, что да - он и есть Лёня Кичаткин, живой и здоровенький. Двумя днями позже я стояла на кладбище в Выбутах, где еще не успели сбить таблички, и смотрела на дату гибели Кичаткина - 20 августа. За четыре года Оксана Кичаткина не поменяла номер телефона", - говорится в материале. В этот раз женщина говорить отказалась. Точно так же, как она, на звонки журналистов реагируют и другие вдовы и матери. И можно было бы решить, что им еще слишком больно обсуждать эту тему. Но говорить отказываются даже те, чьи мужья и сыновья благополучно вернулись из "командировки".

В псковской Военно-мемориальной компании корреспонденту рассказали, что памятник оплатило Министерство обороны РФ. Правда, компенсация на похороны семьям бывших военных не должна превышать 32 тысяч рублей, а стоимость огромной стелы с гравировками с обеих сторон, по словам сотрудников похоронной конторы, - около 100 тысяч.

"Но само по себе участие Минобороны косвенно может подтвердить: Леонида Кичаткина, погибшего в августе 2014-го, ведомство "своим" признало. Потому что пособие полагается только ветеранам с 20-летним стажем службы и участникам боевых действий. Кичаткин родился в 1984 году. В каких боевых действиях он мог успеть поучаствовать по приказу Родины до 2014 года - можно лишь гадать", - отмечает корреспондент.

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Теперь в Выбутах на могилах Александра Осипова и Сергея Волкова, похороненных рядом с Леонидом Кичаткиным, тоже не безымянные кресты, а гранитные памятники. С портретами, на которых аккуратно выписаны знаки различия.

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 05

Памятник на могиле Александра Осипова

Дата смерти Осипова - та же, что у Кичаткина, 20 августа 2014 года. Ему было 20 лет. На портрете он тоже в форме десантника и на фоне неба с парашютами. Поверх каменной крошки лежит голубой берет. "В каких боевых действиях, кроме Донбасса, мог поучаствовать этот мальчик, чтоб его семья получила от Минобороны компенсацию?" - задается вопросом корреспондент.

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МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 06

Могила Василия Герасимчука

Сергей Волков служил в спецназе ГРУ, он погиб в июле 2014-го в 28 лет. Похожий памятник установлен на могиле Василия Герасимчука на "Крестовском" кладбище: на лицевой стороне - молодой человек в костюме с галстуком, похожий, скорее, на ботаника. На обороте - бравый десантник в погонах сержанта и с медалями. Герасимчуку было 27 лет. Он погиб в августе 2014-го.

И в Выбутах, и на "Крестовском" кладбище уже появились новые могилы военных. Среди них есть совсем свежие, с временными табличками. В январе 2017-го погиб Владимир Стеценко. На могиле - фото военного, завернутое в пластиковую папку и приколотое синими канцелярскими кнопками к деревянному кресту.

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МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 07

Могила Владимира Стеценко

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 08

На другом кресте надпись наполовину выцвела, хоть и сделана совсем недавно: "Григоров Николай Михайлович. 10.01.1985 - 06.03.2018". И опять фотография десантника, а сверху еще - голубой берет. Надет на рамку набекрень, как носит десантура. К могиле прислонены венки с гербами, звездами и черными лентами. На одной - надпись: "Прапорщику Григорову Николаю Михайловичу, героически погибшему в авиакатастрофе 6 марта 2018 г.". В тот день разбился грузовой Ан-26 над российской базой Хмеймим в Сирии. Погибли 39 человек.

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Но в августе 2015-го, указывается в публикации, войск РФ еще не было в Сирии. Во всяком случае, официально. Над могилой Романа Михайлова выбито стихотворение: "Ты погиб за Родину, значит, ты герой. Мы любим, помним и гордимся тобой". На форуме призывников Михайлова называют командиром 2-го десантно-штурмового батальона ВДВ. Ему было 38 лет.

МО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - Новая газета 09

Могила Романа Михайлова

Напомним, информация о гибели российских десантников под Луганском в августе 2014-го начала появляться в соцсетях. О гибели Леонида Кичаткина сообщила его вдова. Минобороны РФ это опровергало, а гибель кадровых военных засекречивало.

Источник: https://censor.net.ua/n3073219
 
   
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Совет форумчанПравила форума
 
На кладбище в Антраците ЛОХанской области этого быдла лежит сотни под номерами
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Там должны быть гордые надписи - "ОН НАКОРМИЛ УКРАИНСКИХ ЧЕРВЕЙ"! На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 5902

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или можно так: "После сбоя ГЛОНАС заблудился в Украине"
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по два урожая будут собирать МО РФ встановило пам'ятники військовослужбовцям РФ, знищеним на Донбасі у 2014 році, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 1467 , вон в Сирии мужики уже первый урожай картохи собрали, говорят на кацапских сторожах нефтепровода, хорошо растёт, так же в газете прочитали шо хуйло обещал новую партию сторожей завести, калхозники ненарадуются и кричат слава великому хуйлу МО РФ встановило пам'ятники військовослужбовцям РФ, знищеним на Донбасі у 2014 році, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 1467
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Похожий скотомогильник устроили эти твари и у подножия Саур-Могилы.Мы,когда вернемся,выгребем бульдозерами эту падаль аж за Миус в Голодаево.
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перед тем, как выгребать обязательно нужно будет сделать митинг на тему " Скоту, как и военным преступникам не нужны кладбища" С обязательной видеофиксацией. И на Ютубе выкладывать каждый месяц, на радость русским. Что бы знали они где их ждут на удобрения.
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А зачем? Посадить на могилах кусты хеномелес маулея (айву японскую). Засухоустойчивый, солнцелюбивый, обильно плодоносящий кустарник. В плодах в четыре раза больше витамина С, чем в лимоне... Сиропы, варенье, повидло - шикарные. Вкус - как смесь яблока и груши... Хоть какая-то польза от "ихтамнетов" будет. Англичане на Тасмании так яблонёвые сады сажали. Труп тасманийца в яму, а сверху - мешок извести, чтобы землю не закислять... А на Донбассе УЖЕ земля щелочная (мергель), так что и известь не понадобится...
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Необходим памятник из го*на работы якутского скульптора.
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З одного боку це добре, що росія визнає свою агресію проти України. Але чому тепер з'явилося визнання своєї агресії? Можливо нема сенсу ховати такі факти, бо готують широкомасштабну агресію, а ці загиблі будуть мотивацією?
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не волнуйся им пока хватает сирии и ЦАР
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На жаль це не так. Кацапи вже зібрали 250 тисяч війська і розміщують їх вздовж кордону з Україною. Хотів би помилитися, але агресію проти України вони не відміняли.
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где только русня найдет 250000 пустых бутылок чтобы сесть на них?
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Сміху мало, бо у випадку їх агресії втрати будуть дуже значними з обох сторін.
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мы все очень сильно боимся нападения мордвы. Ну очень сильно..... боимся.
Ато роттердам++ ?
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Боятися це нормально (погано закрити на це очі і скласти лапки), бо треба готуватися давати відсіч.
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с одной стороны мордор, где ВСЕГДА пушечное мясо выращивали для агрессии и воен,
а с другой крысиная стая занявшая власть в Украины, готовая на все, чтобы остаться при власти как кормушки.
так что у крыс и *****йла цели и интересы совпадают.
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ой та ти шо... пукін за що не візьметься -ПРОСЕРАЄ. Лише окупація Крима та Донбаса привела до міжнародної ізоляції фєдєрастичної жидоліліпукії, падіння виробництва, бігству 30% ІНВЕСТИЦІЙ... далі воно не піде бо"дєнєх нєт" І НЕ БУДЕ. совок розвалився після агрессії в Афган і пукін це усвідомлює. МО РФ встановило пам'ятники військовослужбовцям РФ, знищеним на Донбасі у 2014 році, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6781
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ещё один-" не сердите Путина,а то нападэ.."..Путин давно напал и хотел ВСЮ Украину занять.Но его остановили там,где закончилась массовая поддржка местными "русского мира" и прятаться за спины местных не получается.Не получились у него борзые заявки генералов-мол,через 2 дня русские танкисты будут пить львовское пиво (за что он их потом НА ОДНОМ военном совете уволил аж 18 генералов)..Если бы тут "лучший бизнес-партнёр РФ" не помог им снова вернуть часть освобождённой уже было территории,то и того меньше бы в Украине было неподконтрольной территории.
А уже не прячется Пукин потому,что близится суд в Гааге ...пока по сбитому РУССКИМИ малазийскому "Боингу",где расследовано,что "они всё же тут есть и гадят"..
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отстреляное быдло то гуд - хорошее удобрение для нашей украинской земли!!!! На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 9229
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Трупы, особенно кацапские, очень плохое удобрение, коровьи лепешки по сравнению с ними - - это элитное удобрение.

PS Кладбища - это отравленная на столетия земля. Поэтому в Европе, что бы не увеличивать площадь кладбища, людей либо кремируют либо через определенный срок освобождают место (выкапывают) по этой же причине, у них за могилу, надо платить аренду
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Это хорошо, подсвитаем, скоклько это московии стоило.
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Вопрос: на кой ляд "Новая газета" взялась это публиковать, и именно сейчас ? Четыре года молчали, а сейчас отмашка пришла, что можно ?
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Тому, що можна на цьому розгортати нову хвилю ненависті до України.
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Нет, тут что-то не то. "Новая газета" - это "либералы".
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"либералы", - саме так, бо для нас нема різниці сорт їх лайна. В питаннях Криму і України вони однакові.
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У каждой газеты - своя аудитория. Для разжгания ненависти в адрес Украины используются туалетные прокладки, типа "Комс.правды", "Завтра" и проч. Публикация в "Новой" - совершенно непонятна.
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Звичайно, що у кожної газети своя аудиторія. Так українців їх газети не цікавлять, як і різниця між ними, якої нема. А от приєднати до агресії проти України лібералів всередині росії саме те, що їм треба.
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Существование Украины - пока у неё нет ЯО - зависит не только от боеспособности ВСУ, но и от того: есть ли брожение в стане врага. Именно с такой, и ни с какой другой, точки зрения, эта публикация представляет интерес. Что это ? Одна башня сражается с другой ? Ищут козлов отпущения ?
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Ніякого "брожения" у кацапів нема, а навпаки робиться єдність перед вторгненням.
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В России, в "стане врага", может бродить только дерьмо... Ни вина, ни пива, ни хлебного теста у них не получится... А дерьмо, какого оно ни было "сорта", имеет только одно свойство - бурлит и воняет...
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ва украінскам (дарэчы як і ў беларускам) «пытанні» ў рускіх няма лібералаў, ватнікаў, і інш. - ўсе рускія ў дачыненні да нашых нацый Ымпэрцы сра..ыя.
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Это понятно; речь здесь о внутриполитической кухне.
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бывший главред Новой сотрудничал с фсб еще в начале 90х. Так что "Новая газета" это "свой среди чужих"
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еще один дебил, даже комментить не хочется..уж кто кто, а "новая газета" как раз таки все "подвиги" кремля старалась выявить и описать, выводя кремль на чистую воду...но тупой порохобот как методичке и это вменяемое издание обосрал
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выборы прошли, футбол прошел - оказалось с россиянским быдлом населением можно творить что угодно - теперь показывают "западным партнерам" демократию, а то как с Трампом ручкаться - даже по тв стыдно будет показывать (хотя все равно покажут)
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По информации корреспондента, на кладбище в деревне Выбуты под Псковом, где в 2014-м со свежих могил "люди в камуфляже и голубых беретах по приказу командиров поснимали с крестов таблички с именами и датами", появились памятники. Источник: https://censor.net.ua/p3073219
ты дебил?они про это 4 года назад и писали, а сейчас появились просто каменные памятники
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800 років кацапи казахам "оброк" не платять😁
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к стати казахи и кыргызы сейчас единственные наследники золотой орды и они являются хозяивами русни. Просто в последнее время они распустили кацапье, а русню постоянно нужно держать в черном теле.
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Так і українці мають частку казахської крові, хоч багатьом це не подобається😊
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Это правда. И в Казакстане украинская лиаспора очень большая. Как на севере так и на юге.
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У Казакстан попали також чеченці, турки-месхетинці, німці ...На добраніч, бо через три години мені на роботу!
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Теперь русобыдло может официально гордится, что их сыновья, отцы и братья сдохли защищая капиталы кремлевского недомерка в Укрнаине или Сирии.
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" Это была не ненависть, а непризнание этих русских собак людьми и такое отвращение, гадливость и недоумение перед нелепой жестокостью этих существ, что желание истребления их, как желание истребления крыс, ядовитых пауков и волков, было таким же естественным чувством, как чувство самосохранения."
Лев Толстой
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а что это делал хазман в бездуховной гйропке?
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Он туда поехал "бровями не водить " , исключительно .
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Telegraph Великобритания.
Русские всех обманывают.
"Спустя всего несколько дней после того, как россиян заклеймили как слабейшую команду чемпионата мира, они показали лучший старт в истории футбола среди всех хозяев первенств планеты", - пишет газета. При этом приводит статистику, что футболисты российской команды пробежали больше всех, а сразу трое игроков вошли в пятерку лучших стайеров, преодолевших за матч более 12 километров.
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Daily Mail Великобритания
"Допинговый отряд"
Газета раскрыла тайну побед российских футболистов.
"Российские футболисты были "клиентами" Григория Родченкова и присутствуют в "списке Макларена"
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Руководитель Американского антидопингового агентства (USADA) Тревис Тайгарт считает, что игроков сборной России следует проверить на применение запрещенных препаратов после того, как они вышли из группы на чемпионате мира-2018. Об этом сообщает британское издание Telegraph.
«Надо активно проверять сборную России, чтобы обеспечить уверенность общественности в честности этого чемпионата мира. Тех, кто показывает выдающиеся результаты, следует проверять чаще», - заключил руководитель организации Трэвис Тайгарт.
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ты воистину самый тупой мордовский монголоид. ты же прекрасно знаешь что нету никаких т.н. руских и тем более т.н. роиси.
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Писательница Лариса Ницой заявила что русские это на самом деле не русские, а настоящие русские это украинцы.
https://www.obozrevatel.com/society/larisa-nitsoj.htm
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Хайо Зеппельт заявил о подозрительных допинг-пробах российских футболистов (21.05.2018)
Утверждать, что допинг не играет никакой роли в футболе, - это вздор, уверен немецкий журналист. В интервью DW немецкий журналист Хайо Зеппельт рассказал о неоднозначных допинг-пробах игроков, выступающих за сборную РФ.


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"Черте что" закопане під тими пам'ятниками, москалику.
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чем больше таких красивых высоких памятников, тем лучше, красивое всегда радует.
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Так все таки ихтамнеты ихтамбыли, за это их там и били...
Красиво лежат..
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Ось и відповідь, хто завадив Порошенко закінчити АТО за кілька тижнів- розпочавши війну з Україною.
Горіть ви в пеклі, москалі!
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Блин...нам только лишняя работа будет - равнять всё это дерьмо с землей.
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Педерація рано чи пізно буде знищена. А від цього непотрібу не має бути найменшої згадки. Хіба що в архивах цієї війни.
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Скотомогильник как ни украшай - он останется скотомогильником.
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Скрепная закусь на могиле одного скааата. Помидоры явно турецкие, не додавленные по недоразумению бульдозером, хлеб и водка, и всё. Помидоры тут явно лишние.
На могилах военнослужащих РФ, погибших на Донбассе в 2014 году, за деньги Минобороны России установили памятники с именами, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 8026
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Даже кусочка копчёного мяса нет, да какое там... колбаски поганой нет даже. МО РФ встановило пам'ятники військовослужбовцям РФ, знищеним на Донбасі у 2014 році, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 7474
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за что жизнь отдал, то и на стол поставили
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Тут все лишнее Кроме трупика псковского урода...
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Мы знаем как минимум восемь мест массового захоронения в\с РФ на территории ОРДЛО.
Еще два места складирования отходов работы инсинираторов. Так что нас еще ждут интересные открытия
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Кроме того, я бы с удовольствием послушал бы визжащих что "Ярчук фейк !"
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Мне говорят - я сноб и русофоб
Мол к русским "людям" отношусь предвзято.
А я сегодня посадил УКРОП
У обелиска неизвестному буряту!

Треба знайти однодумців біля мість концентрації скотомогильників і провести масову сівбу укропу.
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Коте, Ви хоч і старий, але, з Вашого дозволу дам Вам пораду: Україна воює не проти "бурятів_кадировців", а проти кацапні. То, якщо Ваша ласка, не переводьте стрілки на "бурятів". Наш ворог -- кацапія.
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"Гражданская" война в Украине - это когда кадровый военный, гражданин РФ Михайлов Роман Борисович из Пскова под чужой фамилией разбивается в ДТП под Алчевском 15/08/15 МО РФ встановило пам'ятники військовослужбовцям РФ, знищеним на Донбасі у 2014 році, - "Новая газета" - Цензор.НЕТ 6398
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земля им стекловатой. пускай горят в аду, уроды
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Россия разместила в Центрально-Африканской республике наемников из "ЧВК Вагнера", - "Новая газета"По сведениям парижской прессы, база "посланцев Москвы" расположена в 60 километрах от столицы ЦАР, на территории поместья Беренго, бывшего некогда резиденцией президента, а затем императора страны Жан-Беделя Бокассы.
Le Monde пишет, что задача россиян - охранять главу государства в условиях этнорелигиозного конфликта. Администрация Туадеры контролирует лишь столицу и ее окрестности. На остальной территории регулярно происходят вооруженные столкновения между мусульманскими и христианскими формированиями.
Администрация Туадеры подтвердила прибытие в республику отряда российских военных специалистов для усиления безопасности главы государства, пишет издание. По его данным, вооруженные российские специалисты имеют неограниченный доступ к графику и окружению главы государства.Анижебратья адинарот
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Не боевые потери ВСУ за время АТО только официально со слов главного военного прокурора Матиоса более 10 тысяч человек.. на основании чего можно считать что российские солдаты бессмертные и умереть они могут только на территории Украины? В статье указанно несколько могил военных, они вполне могли умереть от вполне естественных причин.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияМО РФ установило памятники военнослужащим РФ, уничтоженным на Донбассе в 2014 году, - "Новая газета". ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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