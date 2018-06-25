 Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, - Супрун

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 000 человек).

"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть такой, который не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - отмечает Супрун.

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Она подчеркивает, что за последние пять лет в Украине разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. "Дополнительные знания о болезни - один из эффективных путей борьбы с ней", - пишет глава Минздрава, отмечая, что на платформе дистанционного обучения Центр общественного здоровья МЗ Украины открыт новый учебный онлайн-курс "Инфекционный контроль за туберкулезом для работников первичной медико-санитарной помощи", который могут пройти все желающие.

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