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Все про:Минздрав (1617) туберкулез (55) Супрун Ульяна (302)

 Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, - Супрун

Эпидемия туберкулеза в Украине является серьезной проблемой для системы здравоохранения страны.

Об этом написала и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун на своей странице в Facebook, информирует Цензор.НЕТ.

По ее информации, сейчас Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом (из расчета количества больных 100 000 человек).

"Почти каждый четвертый случай туберкулеза в Украине - это мультирезистентный туберкулез (МРТБ). То есть такой, который не поддается лечению очень эффективными противотуберкулезными препаратами. По количеству больных с такой формой туберкулеза мы являемся одним из мировых лидеров", - отмечает Супрун.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Декларации с врачами подписали более 9,7 млн украинцев, - Супрун

Она подчеркивает, что за последние пять лет в Украине разработаны и протестированы различные модели оказания амбулаторной помощи больным туберкулезом. "Дополнительные знания о болезни - один из эффективных путей борьбы с ней", - пишет глава Минздрава, отмечая, что на платформе дистанционного обучения Центр общественного здоровья МЗ Украины открыт новый учебный онлайн-курс "Инфекционный контроль за туберкулезом для работников первичной медико-санитарной помощи", который могут пройти все желающие.

Украина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, - Супрун 01

Читайте также: На борьбу с туберкулезом в бюджете предусмотрено около 650 млн грн, поэтому лекарства и средства диагностики сейчас доступны в полном объеме, - Супрун

Источник: https://censor.net.ua/n3073218
 
 
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Прикинь, а мы не знали....
Шо ж так презик и Ко не стараются. Надо 1е место занять. Вот перемога бы была!
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надо думать, что именно по этому и.о. здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила отказаться от проведения массовых флюорографических обследований.
И заменить её анкетированием!
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Это именно поэтому ликвидировали туберкулезный диспансер в Мариуполе? А как с этим дело обстоит в масштабах страны? Подозреваю- также.
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И правда, страшная тётка, мурашки по коже от нее...
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Ей бы в Вие играть ,только не паночку .а то что с нею сталося.
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Ну что зрадофилы, съели? И тут в тройке лучших.
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От Супрун хай відзвітує що особисто зробила для покращання стану хворих на туберкульоз.
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Зато Уркаина на первом месте в Европе по нищете и количестве олигархов во власти !!!
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А хто на першому мисти? А ! Так и знав . Вот куды докатилися москалики со своим пуйлом.
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Нужно туберкулёзные споры рассеять в Конча -Заспе .
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Цензор.НЕТНовостиЗдоровьеУкраина на втором месте в Европе по заболеваемости туберкулезом, - Супрун
 
 
 
 
 
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