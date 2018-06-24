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 Происшествия, Общество
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Все про:Аваков (2526) Денисова (201) Львовщина (1453) МВД (7559) нападение (1516) омбудсмен (369) расследование (2284) цыгане (86)

 Денисова попросила Авакова взять на контроль расследование нападения на лагерь ромов на Львовщине

Уполномоченный ВР по правам человека Людмила Денисова обратилась к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову по поводу нападения на лагерь ромов во Львове.

"Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение ромов вблизи г. Львова и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на сайте уполномоченного.

Кроме того, омбудсмен обратилась к Львовскому городскому голове с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных ромских поселений во Львове. Также в письме выражена просьба проинформировать уполномоченного об обеспечении социальных и жилищных прав ромов, которые проживают в поселении и стали жертвами нападения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нападение на лагерь ромов во Львове было спланировано, подозреваемые признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", - инспектор НПУ Санагурская

Также Денисова обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности, с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование. Кроме того, она просит принять неотложные меры для предупреждения совершения погромов поселений ромов.

В сообщении также указывается, что региональный представитель Уполномоченного в Львовской области выехала на место происшествия и выясняет обстоятельства нападения.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Также читайте: Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073217
 
 
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Странная у нас страна, ежедневно убивают десятки простых украинцев, убийц ищут годами и как правило не находят и всё это течет своей рекой замыкаясь на кругу родственников. И тут шок убили цыгана, который и 1 дня нигде не работал,не заплатил и 1 копейки налогов. Все гос.органы и СМИ как посходили с ума, как будто этот цыган это основа Украины.
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дык Европа-так живет, никто на местных не реагирует, а как араб какой-то по толпе прошолся - рееву..привыкаем!)))
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Совет Европы - шлюхи газпромовские. 10000 погибших солдат и офицеров ВСУ они удобно "не заметили".
Важно понимать что попытки разжигания в Украине межнациональной вражды ведутся упорно и настойчиво: Революция Достоинства сломала много схем по которым Украину грабили и вгоняли в долги. Вся эта история с цыганами - заказная, естественно; месть против действий нынешней власти за отказ лечь под МВФ.
Разжигали рознь между русско- и украиноязычными украинцами - хрен, ничего не вышло. Изображали "антисемитизм" (пачкали синагоги, цитировали выступления каких-то маргиналов) - и опять впустую: как можно обвинить в антисемитизме страну в которой Премьер-министр имеет еврейское происхождение ?
И вот она, золотая находка: цыгане ! Тут же резко возбудился Садовый (кто-то нибудь видел его хоть раз горюющим по убитым воинам ВСУ ? или требующим вывести российскую армию и её наёмников с Донбасса ?). Сейчас каждая разбитая цыганская физиономия будет в мелкоскоп рассматриваться "Советом Европы", на предмет ущемления нацменьшинств.
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Вся эта история с цыганами - заказная, естественно; месть против действий нынешней власти за отказ лечь под МВФ.
омг, тут еще интереснее версия, чем у вышиватников с их агентами кремля Денісова попросила Авакова взяти під контроль розслідування нападу на табір ромів на Львівщині - Цензор.НЕТ 237 нацики,оказывается, агенты госдепа Денісова попросила Авакова взяти під контроль розслідування нападу на табір ромів на Львівщині - Цензор.НЕТ 237
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ну а кто нападал непосрдственно?или там агенты цру нападали, а нациков просто подставили? Денісова попросила Авакова взяти під контроль розслідування нападу на табір ромів на Львівщині - Цензор.НЕТ 3383 что там в твоем воспаленном мозгу созрело, выкладывай
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Называй фамилии и организации - кто разжигает , кто грабит ?
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Ой, та вы шо такое говорите ! Ой, та вы поинтересуйтесь: где именно Садовый служил срочку в СА, в каких войсках, и где часть дислоцировалась.
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Это Авакян умеет... в прошлый раз от простого нападения неделю на пейсбуке не затыкался. Тут вообще прорвет.
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Почему нету никаких обращений ,когда мусора пи..т без всяких прав националистов,почему она не душит палыцию одессы,когда там патриотов режут средь бела дня.Каравул,надо цыган безгрешных спасать."Закон" один для всех?
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Да,сейчас рюкзак соберёт и поедет расследовать ... Денисова попросила Авакова взять на контроль расследование нападения на лагерь ромов на Львовщине - Цензор.НЕТ 642
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когда менты под вр людям руки ломали и головы пробивали, гранаты подкидывали... это тоже была рассовая нетерпимость?
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Яркая представительница,рошеновской банды.Цыгане важнее Украинцев.
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Нашла кого...
Он же полный импотент. Только и может бабло косить.
В Харькове семью расстреляли, в кафе человека застрелили....
Полиция - или безребетные сосунки или старые кадры ...
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поверь мне, карлсон, не в рюкзаках счастье Денисова попросила Авакова взять на контроль расследование нападения на лагерь ромов на Львовщине - Цензор.НЕТ 4762
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"Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства" - а как во мне можно разжечь вражду в отношении ромов? - да мне они вообще пох пока не лезут в карман...

Сдается мне что эта денисова принимает участие в очень интересном спектакле - цель которого подготовить благоприятную почву для дискредитации протестов против фальсификации выборов в 2019 году... потому как порошенко может выиграть исключительно с помощью фальсификаций, и не просто фальсификаций - а беспредельно наглой фальсификации. А потом беркут будет ломать ломать людям кости, только рассказывать всем будут - что это вышли фашисты,которые в прошлом году били ромов.
Гнида шоколадная - специалист в вопросах лжи, подстав и предательства.
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скоріше намагаються продемонструвати світу, що в нас йде боротьба з "фашизмом" і будується європа
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Коли почнете інтегрувати ромів в цивілізоване суспільство, саджати в тюрму і працевлаштовувати цих паразитів: наркоділерів, шахраїв, жебраків і нероб, а циганчат відправляти до школи?
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у них кастовая система. ром из высшей касты, который даже в институте учится и играет по вечерам на скрипке в ресторане, на километр не подойдет к рому из низшей касты, который попрошайничеством зарабатывает.
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да ниче, это я к тому что сколько не пытайся ассимилировать низшую касту - из них ничего не получится. а по хорошо одетому чернявому мужику или хлопцу которого на улице встретишь - даже не скажешь шо он цыган, если он сам не скажет.
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ммм... утилизировать ? ))) или отправить к мадьярам ? или индусам ?
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хм, утилизировать никто не позволит, мадьярам и индусам они не нужны...хотя европейцы их румынам вроде хотели спихнуть и даже денег давали
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А расследовать кто им там разрешил лагерь делать. И кто виноват что там дети жили в антисоциальных и антисанитарных условиях? Почему дети в школу не ходили? Когда расследовать будут?
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Это результат поведения самих цыган .Ни для кого не секрет что они воруют , торгуют наркотой , цепляются к людям .
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Кароч, я понял: нужно жить на мусорнике и "мастерить" своё жильё из хмала, там же, на мусорнике, среди хлама, растить детей, нигде не работать, не платить налоги, а "промышлять" воровством, наркоторговлей, мошенничеством, обманом и грабежом законопослушных граждан. И тогда, в этой стране, твои "права" будут однозначно соблюдены.
Считаю нападение и "ромов" (когда это вдруг цыгане стали "ромами"- не понятно) провокацией с целью дискредитировать Украину. НО вопрос цыган должна решать власть. Цивилизованно. Обеспечить права законопослушных граждан- не подвергаться грабежу и обману со стороны тунеядцев. Может, где-то и есть честные "цыгане-работяги", но их мизер. "Национальная идея" этого народа- паразитировать за счет других. И это правда, а не "притеснение по национальному признаку". Уж извините- как есть.
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когда это вдруг цыгане стали "ромами"- не понятно--очевидно, что ромами они себя сами называют, а цыганами--в ри, совке, и и теперь у нас по наследству
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Возня всех этих тупых пэдиных мондовошек, стремяшихся сделать пиар на страданиях бедных благородных ромов только додает жару кипящей в воздухе ненависти к этим тварям.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияДенисова попросила Авакова взять на контроль расследование нападения на лагерь ромов на Львовщине
 
 
 
 
 
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