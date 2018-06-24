 Денисова попросила Авакова взять на контроль расследование нападения на лагерь ромов на Львовщине

"Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение ромов вблизи г. Львова и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на сайте уполномоченного.

Кроме того, омбудсмен обратилась к Львовскому городскому голове с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных ромских поселений во Львове. Также в письме выражена просьба проинформировать уполномоченного об обеспечении социальных и жилищных прав ромов, которые проживают в поселении и стали жертвами нападения.

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Также Денисова обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности, с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование. Кроме того, она просит принять неотложные меры для предупреждения совершения погромов поселений ромов.

В сообщении также указывается, что региональный представитель Уполномоченного в Львовской области выехала на место происшествия и выясняет обстоятельства нападения.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

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Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.