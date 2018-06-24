 Денисова попросила Авакова взять на контроль расследование нападения на лагерь ромов на Львовщине

"Учитывая то, что в этой ситуации усматриваются признаки дискриминации по национальному признаку и разжигание вражды в отношении ромского национального меньшинства, уполномоченным Людмилой Денисовой было направлено обращение к министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой взять на контроль расследование указанного нападения на временное поселение ромов вблизи г. Львова и обеспечить эффективное расследование в разумные сроки", - цитирует Цензор.НЕТ публикацию на сайте уполномоченного.
Кроме того, омбудсмен обратилась к Львовскому городскому голове с просьбой предоставить исчерпывающую информацию о мерах, принимаемых властями для урегулирования проблемных вопросов временных ромских поселений во Львове. Также в письме выражена просьба проинформировать уполномоченного об обеспечении социальных и жилищных прав ромов, которые проживают в поселении и стали жертвами нападения.
Также Денисова обратилась к начальнику Главного управления Национальной полиции во Львовской области с просьбой безотлагательно принять меры с целью предоставления надлежащей правовой оценки действиям нападавших, в частности, с учетом возможного мотива расовой нетерпимости, и обеспечить эффективное, объективное и беспристрастное расследование. Кроме того, она просит принять неотложные меры для предупреждения совершения погромов поселений ромов.
В сообщении также указывается, что региональный представитель Уполномоченного в Львовской области выехала на место происшествия и выясняет обстоятельства нападения.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Важно понимать что попытки разжигания в Украине межнациональной вражды ведутся упорно и настойчиво: Революция Достоинства сломала много схем по которым Украину грабили и вгоняли в долги. Вся эта история с цыганами - заказная, естественно; месть против действий нынешней власти за отказ лечь под МВФ.
Разжигали рознь между русско- и украиноязычными украинцами - хрен, ничего не вышло. Изображали "антисемитизм" (пачкали синагоги, цитировали выступления каких-то маргиналов) - и опять впустую: как можно обвинить в антисемитизме страну в которой Премьер-министр имеет еврейское происхождение ?
И вот она, золотая находка: цыгане ! Тут же резко возбудился Садовый (кто-то нибудь видел его хоть раз горюющим по убитым воинам ВСУ ? или требующим вывести российскую армию и её наёмников с Донбасса ?). Сейчас каждая разбитая цыганская физиономия будет в мелкоскоп рассматриваться "Советом Европы", на предмет ущемления нацменьшинств.
омг, тут еще интереснее версия, чем у вышиватников с их агентами кремля нацики,оказывается, агенты госдепа
Он же полный импотент. Только и может бабло косить.
В Харькове семью расстреляли, в кафе человека застрелили....
Полиция - или безребетные сосунки или старые кадры ...
Сдается мне что эта денисова принимает участие в очень интересном спектакле - цель которого подготовить благоприятную почву для дискредитации протестов против фальсификации выборов в 2019 году... потому как порошенко может выиграть исключительно с помощью фальсификаций, и не просто фальсификаций - а беспредельно наглой фальсификации. А потом беркут будет ломать ломать людям кости, только рассказывать всем будут - что это вышли фашисты,которые в прошлом году били ромов.
Гнида шоколадная - специалист в вопросах лжи, подстав и предательства.
Считаю нападение и "ромов" (когда это вдруг цыгане стали "ромами"- не понятно) провокацией с целью дискредитировать Украину. НО вопрос цыган должна решать власть. Цивилизованно. Обеспечить права законопослушных граждан- не подвергаться грабежу и обману со стороны тунеядцев. Может, где-то и есть честные "цыгане-работяги", но их мизер. "Национальная идея" этого народа- паразитировать за счет других. И это правда, а не "притеснение по национальному признаку". Уж извините- как есть.