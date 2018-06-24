 ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, - Динзе. ДОКУМЕНТ

Соответствующую справку, как пишет в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, выдало Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу Министерства юстиции РФ консульству Украины в Екатеринбурге, информирует Цензор.НЕТ.
"Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 г.", - говорится в документе.
Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.
16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".
Нет такой страны "Республика Украина".
Наша страна называется Украина.
Не республика Украина, не Унитарная Республика Украина, не Социалистическая Республика Украина, не Союз Областей Украины,
УКРАЇНА
где ты видел в справках форму правления страны ? !!!
между словом "гражданин" и "Украины" вообще не должно быть никаких слов.
ни о форме правления, ни о дате создания, ни о географическом положении.
Все кацы на этом палятся
- Монархія
- Республіка
Якщо Україна не республіка, то Монархія?)))
Республіка - форма державного правління, за якої верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу, а верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими Законом повноваженнями; існує поділ влади на гілки: законодавчу, виконавчу, судову.
Монархія - форми державного правління, при якій верховна державна влада належить одній особі - монарху, передається у спадок. Сувереном у монархії є не Народ, а Монарх
Якщо вважати Петра Олексійовича суверенним монархом - то в документі дійсно помилка )))
Може так:
"гражданин унитарного государства с парламентско-президентской формой правления Украина"
А те, як прийнято писати за кордоном (чи порєбріком) - то вже інша справа.
Якщо там мається наувазі назва країни "Рєспубліка Украіна" - то це звісно ж помилка.
Якщо - республіка за формою правління - то не помилка. І зовсім інше питання, чи була необхідність писати "республіка" !
- Монархія
- Республіка
Якщо Україна не республіка, то Монархія?)))
Республіка - форма державного правління, за якої верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу, а верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими Законом повноваженнями; існує поділ влади на гілки: законодавчу, виконавчу, судову.
Монархія - форми державного правління, при якій верховна державна влада належить одній особі - монарху, передається у спадок. Сувереном у монархії є не Народ, а Монарх
Якщо вважати Петра Олексійовича суверенним Монархом - то в документі дійсно помилка )))
А в Конституции Украины никакого слова "республика" в официальном названии и в помине нет.
просто у тебя нет украинского паспорта, иначе ты знал бы, что:
в Беларуси, в отличие от Украины, в Конституции написано "Республика Беларусь"
А в Конституции Украины никакого слова "республика" в официальном названии и в помине нет.
гражданин республики Соедененные Штаты Америки ?
УКРАИНА - это республика (парламентско-президентская)
обе страны - республики без слова "республика" в названии.
Нет гражданина республики США
Нет гражданина республики УКРАИНА
а то, о чём ты пишешь:
США - "федерация штатов"
УКРАИНЕ - "унитарное государство"
например у кацапов спокойно могут сказать "гражданин Республики Чуркистан, Российской Федерации", поэтому тупые мусора, в справке и написали по привычке.
ошибка только в том что слово Республика написано с большой буквы
я ответил:
а тут без разницы, с маленькой буквы или с большой.
между словом "гражданин" и "Украины" вообще не должно быть никаких слов.
А сядемо брати на свои борзые комони та позримо Синего Дону!.....
Хочу бо рече,преломити копья конец поля Половецкаго,с вами,русици,хощу главу свою приложити,або любо испити шеломом Дону...(12 век)
Это не новость. Расходимся.
Просто кацапи зважили на всі репутаціонні ризики і вирішили відпустити Сенцова,він же заручник.
Але його що хотіли за нього отримати не отримали...Зрозумівши що він йде до кінця починається гра...
Скоріше відпустять Сенцова, але залишать в російських тюрмах інших...