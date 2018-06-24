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 Политика Украины
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Все про:адвокат (1018) гражданство (825) Россия (69741) Сенцов (592) Динзе_Дмитрий (12)

 ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, - Динзе. ДОКУМЕНТ

Режиссер Олег Сенцов, отбывающий наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, является гражданином Украины.

Соответствующую справку, как пишет в Facebook адвокат Сенцова Дмитрий Динзе, выдало Управление Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу Министерства юстиции РФ консульству Украины в Екатеринбурге, информирует Цензор.НЕТ.

"Осужденный Сенцов О.Г. - гражданин Республики Украина. Прибыл этапом 09.10. 2017 года. В личном деле паспорт ЕС 477125 выдан 12 ноября 1997 г.", - говорится в документе.

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ФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, - Динзе 01

Напомним, ранее в РФ неоднократно заявляли, что Сенцов на момент осуждения был гражданином Российской Федерации. В частности, в 2014 году гражданство указывалось причиной для отказа в предоставлении консульских услуг крымскому режиссеру - мол, ему "автоматически" предоставлено гражданство РФ.

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16 мая 2018 года адвокат Сенцова сообщил, что его подзащитный 14 мая объявил бессрочную голодовку. Таким образом Сенцов требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах. В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил О.Сенцова, задержанного в оккупированном Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению якобы в создании на территории полуострова террористического сообщества. О.Сенцов отбывает наказание в колонии строгого режима в Ямало-Ненецком автономном округе, более известной как "Белый медведь".

Источник: https://censor.net.ua/n3073215
 
 
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а что это дает ? просто так ? на по3.14здеть ?
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Переведут в колонию для иностранцев. Она хоть южнее, где то в Башкирии.
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Недавно где-то читал за эту колонию- там парятся только за сексуальные преступления, ну всякие там гомосеки, извращенцы..Щяс ссылку поищу.
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Это значит, что он гражданин Украины..., а не "крепостной на мАсковии" как постоянно тарахтит кремль....
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Если это поможет ему побыстрее выйти на свободу, то дай бог.
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каким образом ?
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Раше соврать, как два пальца об асфальт... затра другое нарисуют...
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Если вызволять наших из кацапии ,то нужно идти до конца.Парашенцев тоже арестовывать и придумывать дела,тем более у нас фсбу и менты в этом большие специалисты.Все ,кто едет в парашу добровольно должны подписывать документ,что они отдают себе отчет,что в параше они люди без прав и им по закону не помочь.Иначе эта херь не будет иметь конца и края.
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Республіка ? Як витягнуть наших хлопців з цієї психушки?
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Никак,только репресии тотальные против кацапов в Украине.
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А с какого перепугу Украина стала как кацапия - республикой? 😕
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а что, Украина - это королевство ? или княжество ?
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Гуляй Полем, во главе атаман Петро Шоколадный.
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Кацапы завсегда путаются в названии Украины. Ты не первый и не последний.

Нет такой страны "Республика Украина".

Наша страна называется Украина.

Не республика Украина, не Унитарная Республика Украина, не Социалистическая Республика Украина, не Союз Областей Украины,

УКРАЇНА
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лично я ничего не путаю, я что не правильно сказал ? если для чего то указывается форма правления, то она пишется с маленькой буквы, а название страны с большой, если форма правления не является частью названия.
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нахрена в справке указывать форму правления страны ?

где ты видел в справках форму правления страны ? !!!
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нет конечно, поэтому я написал что кацапы неграмотные, и если хотели по какой то причине написать слово "республика" - то должны были это сделать с маленькой буквы. но хули с них взять, если они свою страну называют "росией", если она официально называется "российская федерация" ?
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а тут без разницы, с маленькой буквы или с большой.

между словом "гражданин" и "Украины" вообще не должно быть никаких слов.

ни о форме правления, ни о дате создания, ни о географическом положении.
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Украина всегда была республикой. В чем вопрос? Или ты считаешь нашу страну каганатом или султанатом?
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Украина с 1991 года называется УКРАЇНА, а не республіка Україна.

Все кацы на этом палятся
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Держави за формою держуправління поділяються на дві основні форми:

- Монархія
- Республіка

Якщо Україна не республіка, то Монархія?)))

Республіка - форма державного правління, за якої верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу, а верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими Законом повноваженнями; існує поділ влади на гілки: законодавчу, виконавчу, судову.

Монархія - форми державного правління, при якій верховна державна влада належить одній особі - монарху, передається у спадок. Сувереном у монархії є не Народ, а Монарх

Якщо вважати Петра Олексійовича суверенним монархом - то в документі дійсно помилка )))
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А які ще дані про державу ти пропонуєш писати між словом громадянин і офіційною назвою держави ?

Може так:

"гражданин унитарного государства с парламентско-президентской формой правления Украина"
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Я нічого не пропоную, я лише зазначив, що Україна є республікою)
А те, як прийнято писати за кордоном (чи порєбріком) - то вже інша справа.

Якщо там мається наувазі назва країни "Рєспубліка Украіна" - то це звісно ж помилка.

Якщо - республіка за формою правління - то не помилка. І зовсім інше питання, чи була необхідність писати "республіка" !
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Есть такая Французская республика. Рекомендую. Соус Беарнез,Филе Шатобриан,Бутылочку Бургундского,и конечно,кофе.
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Держави за формою держуправління поділяються на дві основні форми:

- Монархія
- Республіка

Якщо Україна не республіка, то Монархія?)))

Республіка - форма державного правління, за якої верховна влада у державі (суверенітет) належить Народу, а верховні органи державної влади обираються на певний термін, з окресленими Законом повноваженнями; існує поділ влади на гілки: законодавчу, виконавчу, судову.

Монархія - форми державного правління, при якій верховна державна влада належить одній особі - монарху, передається у спадок. Сувереном у монархії є не Народ, а Монарх

Якщо вважати Петра Олексійовича суверенним Монархом - то в документі дійсно помилка )))
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Гражданин Республики Украина - это как??? До 1991 были граждане СССР, затем граждане Украины. Так что ценность этого "документа" не выше, чем туалетной бумаги, на которой он напечатан.
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ошибка только в том что слово Республика написано с большой буквы, как имя существительное, и приклеивается к названию страны, по примеру "Республика Беларусь". ну кацапы неграмотные, хули с них взять
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в Беларуси, в отличие от Украины, в Конституции написано "Республика Беларусь"

А в Конституции Украины никакого слова "республика" в официальном названии и в помине нет.
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ты правда тупой, и не понял что я написал ?
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да я понял, что ты написал.

просто у тебя нет украинского паспорта, иначе ты знал бы, что:

в Беларуси, в отличие от Украины, в Конституции написано "Республика Беларусь"

А в Конституции Украины никакого слова "республика" в официальном названии и в помине нет.
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да кто ты такой что бы я тебе свой паспорт показывал ? написание "республика Украина" - является правильным, если требуется подчеркнуть форму правления, а написание "Республика Украина" - является неправильным, поскольку официальное название не содержит слова "республика", и слово республика используется только в определенных контекстах, и никак не как имя существительное.
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а слово республика применительно к США тоже используется ?

гражданин республики Соедененные Штаты Америки ?
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США - федерация штатов, которые раньше были отдельными республиками, как например Калифорнийская Республика или Республика Техас. поэтому правительство у них называется Федеральным, и в каждом штате свои законы.
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США - это республика (федеративная президентская)
УКРАИНА - это республика (парламентско-президентская)

обе страны - республики без слова "республика" в названии.

Нет гражданина республики США
Нет гражданина республики УКРАИНА

а то, о чём ты пишешь:

США - "федерация штатов"

УКРАИНЕ - "унитарное государство"
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ладно, ты меня утомил. я тебе про тын, а ты мне про ворота. то что ты сейчас озвучил, никак не противоречит тому что сказал я.

например у кацапов спокойно могут сказать "гражданин Республики Чуркистан, Российской Федерации", поэтому тупые мусора, в справке и написали по привычке.
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ты сказал :

ошибка только в том что слово Республика написано с большой буквы


я ответил:


а тут без разницы, с маленькой буквы или с большой.
между словом "гражданин" и "Украины" вообще не должно быть никаких слов.
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ты ещё предложи перед официальным названием Украина писать слова унитарное государство Украина.
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касаб. почему ты молчишь о том, что вас руснявых свиней придумали в полевой ставке монгольской орды, чтобы как то называть отловленных монголами рабов и смердов.
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И рече Игорь к дружине своей: Братие дружино! Луце же потяту быти,неже полонену быти!
А сядемо брати на свои борзые комони та позримо Синего Дону!.....
Хочу бо рече,преломити копья конец поля Половецкаго,с вами,русици,хощу главу свою приложити,або любо испити шеломом Дону...(12 век)
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У нас в Беларуси у всех родившихся даже раньше 1991 года место рождения-Республика Беларусь. А свой СССР-Россию засунь себе в одно место.
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Ну и что? И капитан Норда и журналист Вышинский тоже имеют российское гражданство.
Это не новость. Расходимся.
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какая нах. роися? нету такого государства, есть територия изгойка 404 населенная мордово удмуртскими монголоидными свинособаками.
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Согласен,нету такого государства.
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як будеш здихати-натисни на кнопку..най уся срассія здохне з тобою-що вона без тебе-пєпєл....
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Ну уж точно не подданный вонючей московии
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А що раніше росіянці не знали, що Сенцов український громадянин?
Просто кацапи зважили на всі репутаціонні ризики і вирішили відпустити Сенцова,він же заручник.
Але його що хотіли за нього отримати не отримали...Зрозумівши що він йде до кінця починається гра...
Скоріше відпустять Сенцова, але залишать в російських тюрмах інших...
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Живіть ХЛОПЦІ-живіть....най здихають наші вороги....най поздихають усі 87 % які вибрали хуйла.............
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныФСИН подтвердила украинское гражданство Сенцова, - Динзе. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
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