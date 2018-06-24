 США призывает Россию прекратить кампанию против крымских татар, - Нойерт

Об этом написала спикер Госдепартамента Хизер Нойерт в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

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Она также перечислила несколько фамилий — Рустема Ваитова, Юрия (Нури) Примова, Руслана Зейтуллаева и Ферата Сайфуллаева. Это осужденные по "делу Хизб ут-Тахрир".

Напомним, 23 января 2015 года под Севастополем сотрудники ФСБ задержали трех человек: Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаева по подозрению в организации на полуострове и участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". 2 апреля в с. Орлиное (Севастополь) сотрудники российского ФСБ провели обыск в доме Ферата Сайфуллаева, после чего задержали его по тому же подозрению.

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил 7 сентября 2016 года года приговор, согласно которому Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу "Хизб ут-Тахрир", получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Отметим, что представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив ее в список 15 объединений, названных "террористическими".