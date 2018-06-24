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 Политика Украины, Происшествия
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Все про:Госдепартамент США (821) Крым (20227) Россия (69738) США (13833) Нойерт (61)

 США призывает Россию прекратить кампанию против крымских татар, - Нойерт

Российская Федерация должна прекратить свою кампанию против крымских татар в оккупированном Крыму и освободить всех, кто был заключен в тюрьму за противодействие оккупации.

Об этом написала спикер Госдепартамента Хизер Нойерт в Twitter, информирует Цензор.НЕТ.

США призывает Россию прекратить кампанию против крымских татар, - Нойерт 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": США призывают Россию освободить более 150 политзаключенных и религиозных деятелей, - Нойерт

Она также перечислила несколько фамилий — Рустема Ваитова, Юрия (Нури) Примова, Руслана Зейтуллаева и Ферата Сайфуллаева. Это осужденные по "делу Хизб ут-Тахрир".

Напомним, 23 января 2015 года под Севастополем сотрудники ФСБ задержали трех человек: Рустема Ваитова, Нури Примова и Руслана Зейтуллаева по подозрению в организации на полуострове и участии в деятельности организации "Хизб ут-Тахрир". 2 апреля в с. Орлиное (Севастополь) сотрудники российского ФСБ провели обыск в доме Ферата Сайфуллаева, после чего задержали его по тому же подозрению.

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Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону огласил 7 сентября 2016 года года приговор, согласно которому Ферат Сайфуллаев, Рустем Ваитов и Нури Примов, проходившие по делу "Хизб ут-Тахрир", получили по пять лет исправительной колонии общего режима.

Отметим, что представители международной исламской политической организации "Хизб ут-Тахрир" называют своей миссией объединение всех мусульманских стран в исламском халифате, но отвергают террористические методы. Верховный суд России запретил "Хизб ут-Тахрир" в 2003 году, включив ее в список 15 объединений, названных "террористическими".

Источник: https://censor.net.ua/n3073213
 
 
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Окупанти хорошими не бувають.
Марно їх до чогось закликати.
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А разве Балух татарин?????
Почему только татар?? Или мокшанские выродки не ущемляют украинцев... и др. национальности, в том числе и местных русских???????????????????????????????
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Рашке эти призывы до фонаря, она даже не реагирует. Надо действовать более жестко. Для начала заблокировать все счета крупных российских олигархов с требованием на какой то срок. Не выполнили, значит все деньги в бюджет государства безвозвратно. Я думаю после этого быстро поумнеют.
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17 век и ничего не изменилось : "Разговоры московской аристократии низменные, простецкие, гадкие культурному человеку. Главная тема их разговоров и юмора - это очернение других, сплетни и наговоры и дикарская похвальба. Врут московины с невероятной бесстыдством и наглостью: нисколько не смущаются, когда поймаете их на лжи. В переговорах с иностранцами - московские министры принимают всевозможных мыслимых и немыслимых способов, чтобы обмануть их. Всем известные факты они бесстыдно извращают. Московские торговцы и ремесленники невероятно нечестные. Воров и мошенников полно на каждой улице в Москве, и они ходят безнаказанно"
(Австрийский посол Августин Мейерберг (Augustin von Mayerberg) в Москве в 1654 г.)﻿
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Постраждають "невинные" західні компанії.
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Когда я услышу заявления: Мы не раз просили деокупироать крымский полустров. К сожалентию, нас не услышали.???
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США закликає Росію припинити кампанію проти кримських татар, - Ноєрт - Цензор.НЕТ 7685Погода не дает гостям Москвы наслаждаться чемпионатом мира по футболу и многие пошли смотреть вечно живого Ленина , а в Кремле предложили, чтобы гроб с Ильичом отправили на финал ЧМ и победителям разрешат сфотографироваться с кубком возле Ленина.
Источник: Новости Ю
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныСША призывает Россию прекратить кампанию против крымских татар, - Нойерт
 
 
 
 
 
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