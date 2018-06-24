 Нападение на лагерь ромов во Львове было спланировано, подозреваемые признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", - инспектор НПУ Санагурская

Об этом в комментарии Громадському сообщила старшая инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская, передает Цензор.НЕТ.
По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".
В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.
Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському" сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.
Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома ромы опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.
Представительница полиции Оксана Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать поселения ромов в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем этого.
Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.
Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.
Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.
Треба було додати: недоумкувата чи придуркувата.
Гарно "відзначили" День Молоді.
Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.
Чому якщо українець жебракує, краде, п"є і т.д. дітей вилучають і позбавляють батьківських прав і виплат, а циган це не стосується і у них амністія !
https://zaxid.net/shho_vidomo_na_pidozryuvanih_u_napadi_na_romskiy_tabir_u_lvovi_n1459950
Telegram. Канал «Тверезої і злої молоді» у Telegram має значно більше інформації. Створений він 20 квітня 2018 року і відтоді на нього підписалася 51 особа. Тут більше 70 дописів, в основному це мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки, багато з них - російською мовою. Навіть перша версія назви цієї організації була російською - «Трезвая и злая молодежь»... И это львовяне???
Висновки. Ситуація з «Тверезою і злою молоддю» є доволі дивною. По факту, маємо групу підлітків, які лише за кілька тижнів після того, як почали перепощувати нацистські гасла і картинки, взяли ножі і напали на ромський табір, де їх відразу ж затримала поліція. Із цього напрошується висновок, що або ці хлопці у свої 16-17 років мають дуже багатий досвід і раніше просто не потрапляли у поле зору поліції і спецслужб, а їхнє затримання стало випадковою удачею поліції, або ж про справжніх організаторів цього нападу відомо далеко не все".
Ушки ФСБ- ау !!!
Или всех, кто продаёт наркоту нашим детям?
Где можно перечень национальностей посмотреть, за кого не посадят?
У ЛЬВОВІ МАСОВО ОБКРАДАЮТЬ ТУРИСТІВ: "ПРЯМИЙ"
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Які дії поліції ?! Що поліція зробила для порядку на вулицях Львова ?!
У Львові циганка викрала в іноземця 700 доларів США
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Де поліція?!
"Як встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетна 19-річна жителька міста Берегово Закарпатської області.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років."
Цигани у центрі Львова пристають до людей
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Де поліція ?!
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Де поліція ?!