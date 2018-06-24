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Все про:дискриминация (76) нападение (1516) Нацполиция (7673) цыгане (86)

 Нападение на лагерь ромов во Львове было спланировано, подозреваемые признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", - инспектор НПУ Санагурская

Подозреваемые в нападении на лагерь ромов в Львове признали свою принадлежность к незарегистрированного группировки "Трезвая и злая молодежь", которое использовало символику ультраправой националистической организации Misanthropic Division.

Об этом в комментарии Громадському сообщила старшая инспектор Управления по соблюдению прав человека Национальной полиции Украины Оксана Санагурская, передает Цензор.НЕТ.

По ее словам, восемь юношей, которым объявили о подозрениях, находятся в райотделе полиции с родителями и дают показания, также им предоставили адвокатов. Все подозреваемые идентифицируют себя как члены "Трезвой и злой молодежи".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове

В полиции добавили, что нападавшие имели четкий план погрома лагеря ромов: они заранее определили позиции каждого из нападавших, их действия и задачи.

Председатель общественной организации "Рома Украины Тернипе" Николай Юрченко в комментарии "Громадському" сказал, что полиция задержала нападавших во время погрома. По его словам, если бы полиция приехала позже, возможно, никто бы не выжил.

Юрченко рассказал, что в лагере было 10 взрослых, среди которых беременная женщина, и четверо детей. На беременную женщину также напали. После погрома ромы опасаются повторного нападения, поэтому планируют вернуться из Львова в Закарпатье, откуда ранее приехали.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж

Представительница полиции Оксана Санагурская сообщила, что ранее правоохранителям дали распоряжение патрулировать поселения ромов в усиленном режиме, однако об этом лагере, который находится в лесу на окраине Львова, полиция не знала. Ей удалось быстро приехать на место погрома, поскольку о нападении оперативно сообщил человек, который стал свидетелем этого.

Напомним, поздно вечером 23 июня во Львове напали на лагерь ромов в результате чего погиб один человек и еще трое получили ранения.

Полиция изъяла нож, которым смертельно ранили 24-летнего мужчину во время нападения на лагерь ромов, а также задержали всех нападавших. Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения. Нападавшим на ромов сообщили о подозрении.

Позже городской голова Львова Андрей Садовой сообщил, что раненого мальчика с матерью отпустили из больницы. На несколько дней также предоставят убежище пострадавшим от нападения.

Источник: https://censor.net.ua/n3073212
 
 
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Менты должны охранять только закон
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Цілодобову охорону табору силами Нацполіції, Нацгвардії!!! Оскільки табір ромів - це питання нацбезпеки, слід долучити СБУ та розглянути на засіданні РНБО переселення беззахисних ромів у Конча-Заспу з правом довічної оренди кількох гектарів під забудову вартвстю 1 грн / рік. Постраждалим надавати мед.допомогу у Феофанії.
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та какая то молодежь чмошная напали б на лагерь корупционеров Украины ото дело . а убивать изподтежка безоружных как то по кацапски
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ето голежка тягнысрак все организовал. оно всегда появляется когда нужно какую нить провокацию организовать . тягнысрак со своей свободой зла для страны сделал больше чем опоблок
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Неправильна назва.
Треба було додати: недоумкувата чи придуркувата.
Гарно "відзначили" День Молоді.
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Менты как обычно придумали какую то организацию,сразу самые тяжкие статьи нарисовали.Когда цигане беспределят,то ментов хер дождешься,стоят в сторонке понуро ,а что мы можем.Убийство однозначно не допустимо,но тут менты за уши тянут.
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Чому мусара і соц служби не бачать циганського бєзпрєдєлу - туніядство, попрошайнічество, злодійство, неналежний догляд дітей і використання їх в злодійстві і так далі ?! Напад на табір ромів у Львові було сплановано, підозрювані визнали себе членами угруповання "Твереза і зла молодь", - інспектор НПУ Санагурська - Цензор.НЕТ 1771
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Найдутся кто скажет: гитлер был трезвенником - бухай, чтобы не быть гитлером
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Чому циган не затримують за:

Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.

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А що, тільки ромів за це не позбавляють волі? А хіба таких українців мало?
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Чому соціальні служби не вилучають у циган дітей, які ведуть таки антисоціальний спосіб життя ?!

Чому якщо українець жебракує, краде, п"є і т.д. дітей вилучають і позбавляють батьківських прав і виплат, а циган це не стосується і у них амністія ! Напад на табір ромів у Львові було сплановано, підозрювані визнали себе членами угруповання "Твереза і зла молодь", - інспектор НПУ Санагурська - Цензор.НЕТ 8090
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Так их тысячи, десятки тысяч, в Украине нет сколько детских домов.
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Всі дитячі будинки забиті циганвою, уже міст нема, їх і усиновлювати ніхто нехоче
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Бандерівець пиши маляву в поліцію, мерію , дєнпутату, ..... Нехай нададуть відповідь на свою бездіяльність по відношенню до безпорядку і далі посхемі....По іншому- поліцай і......будуть завжди "праві","розумніші".
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Так не зрозуміло, до чого цей інцидент і що він вирішує? Може Педро чистокровний циган - а що, дуже схоже - кучерявий, бродячий і лінивий. Тоді б зразу стало ясно, що з Україною не так.
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Читайте первоисточники и делайте выводы, кто это организовал:
https://zaxid.net/shho_vidomo_na_pidozryuvanih_u_napadi_na_romskiy_tabir_u_lvovi_n1459950
Telegram. Канал «Тверезої і злої молоді» у Telegram має значно більше інформації. Створений він 20 квітня 2018 року і відтоді на нього підписалася 51 особа. Тут більше 70 дописів, в основному це мотивуючі фрази в нацистському дусі або картинки, багато з них - російською мовою. Навіть перша версія назви цієї організації була російською - «Трезвая и злая молодежь»... И это львовяне???

Висновки. Ситуація з «Тверезою і злою молоддю» є доволі дивною. По факту, маємо групу підлітків, які лише за кілька тижнів після того, як почали перепощувати нацистські гасла і картинки, взяли ножі і напали на ромський табір, де їх відразу ж затримала поліція. Із цього напрошується висновок, що або ці хлопці у свої 16-17 років мають дуже багатий досвід і раніше просто не потрапляли у поле зору поліції і спецслужб, а їхнє затримання стало випадковою удачею поліції, або ж про справжніх організаторів цього нападу відомо далеко не все".
Ушки ФСБ- ау !!! Напад на табір ромів у Львові було сплановано, підозрювані визнали себе членами угруповання "Твереза і зла молодь", - інспектор НПУ Санагурська - Цензор.НЕТ 1127
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Скільки поліція затримала циган за жебрацтво, крадіжки і неналежний догляд за дітьми циганами ?! Напад на табір ромів у Львові було сплановано, підозрювані визнали себе членами угруповання "Твереза і зла молодь", - інспектор НПУ Санагурська - Цензор.НЕТ 8398 Напад на табір ромів у Львові було сплановано, підозрювані визнали себе членами угруповання "Твереза і зла молодь", - інспектор НПУ Санагурська - Цензор.НЕТ 6754
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коли в Україні поліція взагалі щось робила?
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А скільки українців за ці злочини затримала поліція?
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Начать с циган, потом перейти на евреев, татар, инвалидов, геев. А потом ехать на заработки в Польшу, ибо высшая раса.
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Не перекручивайте. Все кроме п.1 работают. Инвалиды получают в разы меньше любой "одинокой" цыганки и сидят дома а не продают наркоту нашим детям.
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То есть, можно убивать тех, кто не работает и получает больше чем инвалиды?
Или всех, кто продаёт наркоту нашим детям?
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Судя по реакции укр. ментов-их таки нужно всячески охранять.
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Уточните, если жертва определённой национальности, то за убийство нужно оштрафовать или премию выписать?
Где можно перечень национальностей посмотреть, за кого не посадят?
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Цигани, Львів! Циганка нападає

У ЛЬВОВІ МАСОВО ОБКРАДАЮТЬ ТУРИСТІВ: "ПРЯМИЙ"

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Які дії поліції ?! Що поліція зробила для порядку на вулицях Львова ?!
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А це вже правильне питання. Де поліція? Може рюкзаками торгує?
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Ну точно, за кидання сумкою в оператора треба було посадити на 15 років))
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ну она с ними поделилась ))) с наркоторговли ведь делтся, почему с краж не должны делиться ?
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Ти хоч читаєш, що постиш чи просто позоришся?

"Як встановили поліцейські, до вчинення правопорушення причетна 19-річна жителька міста Берегово Закарпатської області.
За фактом відкрите кримінальне провадження за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України (крадіжка). Максимальне покарання, передбачене статтею, - позбавлення волі на строк до трьох років."
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНападение на лагерь ромов во Львове было спланировано, подозреваемые признали себя членами группировки "Трезвая и злая молодежь", - инспектор НПУ Санагурская
 
 
 
 
 
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