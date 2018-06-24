 У вас война с Россией, а в сепаратизме обвиняете венгров, - Сийярто об украинско-венгерских отношениях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.
"Венгрия преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" - ответил глава венгерского внешнеполитического ведомства на вопрос о "подыгрывании России на международной арене".
По словам Сийярто, Украина и Венгрия должны быть в хороших отношениях, потому что они страны-соседки. "Чем более сильных и стабильных соседей вы имеете, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее", - подчеркивает глава венгерского МИД.
Вопрос о том, собирается ли Венгрия отобрать часть Закарпатья, Сийярто воспринял как оскорбление. Он также назвал возмутительными обвинения в сепаратизме.
"У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией", - отметил министр иностранных дел Венгрии.
По его словам, Венгрия была бы счастлива вернуться к той политике, которая была до принятия в Украине образовательного закона.
"Забирая права венгров - по закону об образовании, проводя расследование секретной службой против них, обвиняя в таких глупых вещах, что мы заберем или отрежем часть территории. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Со страной, которая была самым громким сторонником вашего безвизового режима с Евросоюзом! Со страной, которая была вашим самым громким сторонником относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Со страной, которая была бы очень счастлива вернуться к той политике, если бы украинское руководство не нарушило права меньшинств", - подчеркнул Сийярто.
Глава венгерского МИД рассказал, что следующий раунд переговоров между украинским Минобразования и ассоциацией венгров запланирован на июль. "Мы надеемся, что будут шаги навстречу компромиссу", - подытожил Сийярто.
Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.
Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.
"Ваша война"... "Вы там воюйте, а нам пофиг" - вот основной его тезис.
Ну и тварь , просто гестаповец.
"У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией".
Как можно сравнивать войну, где погибли и покалечены десять тысяч людей и какие-то надуманные фейковые обиды.
Немцы вместе с венграми маршировали в 1941 году по Крещатику, участвовали в карательных операциях в селах Украины.
біла б срашка..оо!другую песенку бі тянули насирьяті...
він дуже любить долари які пахнуть газпромом
Венгрии пора оставить в покое Украину, иначе украинцы скоро начнут ненавидеть венгрию.
Ответ очень простой, вы нарисовались с точно той же методичкой, что и сепарня на востоке и Крыме.
Ваша сепарня дружно и упорото голосовала за Яныка, и не потому, что за, а для того что бы насрать.
Качать права, срать и ненавидеть вот кредо всей вашей жизни... с этим вы и издохните на этой земле, медленно умирая от своей же желчи и ненависти.
Источник: https://censor.net.ua/n3073211
ось, чому вони так зкохалися із путєном
- странно. а где такое было чтобы воюющие страны поддерживали между собой экономические, торговые и другие отношения? и не просто поддерживали, а увеличили за время так называемой "войны" товарооборот в несколько раз.
странная война, вы не находите?
или будешь не гражданином - все = хватит
тем более что венгров никто не трогает!!!
З тих, що були на залі мене ніхто не зрозумів і покликали адміністатора . Той теж виявився полуязичним і ніхєра не в.їжджав що я йому пояснював. На моє щастя підійшла до мене клієнтка така як і я, яка виявилась вчителькою англійської . Ми з нею мило побесідували, пояснила квадратнооким що я хочу. А у кінці сказала, щоби не звертав уваги на тих неграмотних дебілів, яких на венграх більшість ... Я був у захопленому шоці !
Ось таке ...
80 лет назад мадяры поступили по-другому и сейчас "могут повторить", если им позволят:
"15 марта 1939 года в городе Хуст была провозглашено украинское государство - Карпатская Украина. Уже через сутки на него было совершено нападение армии хортистской Венгрии. Армию, оснащенную оружием и бронетехникой, сдержали бойцы Карпатской Сечи - патриоты, главным оружием которых было стремление к независимости. События бурных дней марта 1939 года, память о защитниках украинской государственности ежегодно чествуют на Закарпатье"... http://argumentua.com/stati/vtoraya-mirovaya-voina-v-zakarpate-nachalas-s-karpatskoi-ukrainy