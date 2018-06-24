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 Политика Украины
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Все про:Венгрия (638) Сийярто (30)

 У вас война с Россией, а в сепаратизме обвиняете венгров, - Сийярто об украинско-венгерских отношениях

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявляет, что Украина несправедлива по отношению к венгерскому меньшинству.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Венгрия преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" - ответил глава венгерского внешнеполитического ведомства на вопрос о "подыгрывании России на международной арене".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Венгрия не будет поддерживать отношения Украина-НАТО до выполнения рекомендаций Венецианской комиссии к закону "Об образовании", - Сийярто

По словам Сийярто, Украина и Венгрия должны быть в хороших отношениях, потому что они страны-соседки. "Чем более сильных и стабильных соседей вы имеете, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее", - подчеркивает глава венгерского МИД.

Вопрос о том, собирается ли Венгрия отобрать часть Закарпатья, Сийярто воспринял как оскорбление. Он также назвал возмутительными обвинения в сепаратизме.

"У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

Также читайте: Сийярто обвинил Совет Европы в недостаточном беспокойстве о венграх Закарпатья

По его словам, Венгрия была бы счастлива вернуться к той политике, которая была до принятия в Украине образовательного закона.

"Забирая права венгров - по закону об образовании, проводя расследование секретной службой против них, обвиняя в таких глупых вещах, что мы заберем или отрежем часть территории. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Со страной, которая была самым громким сторонником вашего безвизового режима с Евросоюзом! Со страной, которая была вашим самым громким сторонником относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Со страной, которая была бы очень счастлива вернуться к той политике, если бы украинское руководство не нарушило права меньшинств", - подчеркнул Сийярто.

Также читайте: Венгрия предлагает Украине создать межправительственную группу по контролю за выполнением рекомендаций Венецианской комиссии по языковому вопросу, - Сийярто

Глава венгерского МИД рассказал, что следующий раунд переговоров между украинским Минобразования и ассоциацией венгров запланирован на июль. "Мы надеемся, что будут шаги навстречу компромиссу", - подытожил Сийярто.

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.

Источник: https://censor.net.ua/n3073211
 
 
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Честно говоря он заебал. Прекращайте регулярно публиковать его высеры.
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Мадяр захвилювався, що не вдалося "під шумок" встромити Українцям ножа в спину?!
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а він таки встромив ножа в спину Україні..
"Ваша война"... "Вы там воюйте, а нам пофиг" - вот основной его тезис.

Ну и тварь , просто гестаповец.

"У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией".
Как можно сравнивать войну, где погибли и покалечены десять тысяч людей и какие-то надуманные фейковые обиды.
Немцы вместе с венграми маршировали в 1941 году по Крещатику, участвовали в карательных операциях в селах Украины.
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А Ви хіба з історії не пам"ятаєте, що мадяри - чи не найголовніші європейські шлюхи: будучи чи ненайголовнішими союзниками Гітлера у 2-й світовій війні, ще до її закінчення перевзулись у повітрі і стали корєшами іншого вусатого узурпатора - сраліна! Так само, як тільки почався валитися совок, - одними з перших покинули соцтабір, щоб зараз за гроші грязьпрому прислуговувати кремлівському недопалку в його справах по розвалу Європи!
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А с Россией тоже все начиналось с "защиты" русского языка!! Это путь к войне!
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Честно говоря, по образу мышления, венгры мало чем отличаются от рашки.
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Ну так корни ж одни. Почитайте историю откуда в Европе взялись смуглявинькие У вас війна з Росією, а в сепаратизмі звинувачуєте угорців, - Сійярто про українсько-угорські відносини - Цензор.НЕТ 1656
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вам ,мадярам, повезло с соседями,НАМИ,Украинцами!
біла б срашка..оо!другую песенку бі тянули насирьяті...
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цей йоббик Сийярта сепаратюга терорист.
він дуже любить долари які пахнуть газпромом
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У громадян України є не тілки права, а і обов'язки. Один з них - знати державну мову. У виконанні цього обов'язку ми і допомагаємо всім громадяная, а робити у цьому виняток для громадян України угорського або іншого походження - це вже расова сегрегація, що є злочином проти людяності.
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Мабуть знову мріють, щоб рузьки танки каталися будапештом, скучила циганва долбана.
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Мадьяры ничем лучше русликов. Тоже раздают паспорта и мечтают о слабой Украине, чтобы урвать территорию. Все эти братья на самом деле волки. Надо брать пример с Израиля - всем давать жесткий опор, а не жевать сопли, как Порошенко.
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Закон об образовании одобрила венецианская комиссия, о каких притеснениях венгров он мелет.
Венгрии пора оставить в покое Украину, иначе украинцы скоро начнут ненавидеть венгрию.
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Українці не вміють ненавидіти - це не їх національна риса ...
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ИМХО, венгры попали под раздачу. Собирались запретить преподавание на русском, но, чтобы не выделять, пришлось запретить в школе (с 5-го класса) все языки, кроме государственного.
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Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались?


Ответ очень простой, вы нарисовались с точно той же методичкой, что и сепарня на востоке и Крыме.
Ваша сепарня дружно и упорото голосовала за Яныка, и не потому, что за, а для того что бы насрать.
Качать права, срать и ненавидеть вот кредо всей вашей жизни... с этим вы и издохните на этой земле, медленно умирая от своей же желчи и ненависти.
Источник: https://censor.net.ua/n3073211
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жалюгідне чмо, яке марить себе вяліким
ось, чому вони так зкохалися із путєном
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А почему бы нам,в Украине,не поменять политику к тем,кто считает себя не представителем народа Украины независимо от этнических корней?Например не препятствовать получению иностранных паспортов (венгры,румыны,русские..),но в конституции закрепить пункт.по которому только граждане Украины,имеют право занимать гос. должности и работу в гос. предприятиях,а так же рассчитывать на весь социальный пакет гос. помощи.А считать гражданами Украины только тех,кто не имеет ещё другого гражданства.Любое "совместное" гражданство автоматически избавляет от укоаинского и на человека действуют законы как на лицо,временно находящееся на территории Украины...Вот так и повыедут из Украины те,для кого она не дом родной...А территории останутся для потомков граждан Украины.
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А чем местные шакалы лучше ихтамнетовских?
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Ну какие мы белые и пушистые и нас в чем-то обвиняет какая-то страна Украина.
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У вас война с Россией?
- странно. а где такое было чтобы воюющие страны поддерживали между собой экономические, торговые и другие отношения? и не просто поддерживали, а увеличили за время так называемой "войны" товарооборот в несколько раз.
странная война, вы не находите?
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а ви не займайтесь сепаратизмом, а то свербить в угорців ця імперська хромосома, як у якцапів...
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Та воно завжди так,поки Україна воює з кацапами-то євросусіди намагються зашакалити собі якийсь шматок від нас.Останні декілька тисяч років то точно так робите.І зараз своє свиняче рило в кожну шпаринку засовуєте і гризете все до чого дотягнулись.
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он хочет чтобы в закарпатье венгры устанавливали свои правила, хочу не учу язык, хочу на заправке обращаюсь к покупателю по венгерски (как у меня было), хочу паспорта раздаю а потом по соусом защиты венгров права качаю.
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дожились- уже мадьяры троллят Украину.И оно собралось на 2-й срок баллотироваться.
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Йобык, а патаму шта с расеей тоже так всё начиналось, как с вами.)) Мы уже научены горьким опытом. А посему- венгерскому сепаратизму в Украине не бывать.
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Вот жеш падло. Та нам пох венгры, нах их ,, ущемлять". А вот вы мадьяры, воспользовались нашим положением и воду мутите. Гнилой народец, неспроста их корни с Урала, там все пришибленные.
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Ну хоть о "гражданских войнах на Донбассе" сказки не рассказывает...!... - и то уже "что-то"....
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сепаратизм- не имеет национальной принадлежности...но "Украина -услышь Донбасс"равносильна "Украина-услышь венгров".что есть рашистское сепаратистское творение, для хаоса и ослабления Украины...
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никакого лонгирования - не хочешь знать украинский - вали нах
или будешь не гражданином - все = хватит
тем более что венгров никто не трогает!!!
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Які в дупу права угорців громадян України, він має на увазі.
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був у мене випадок в Угорщині. у бістро а-ля мак-дональдс хотів замовити якусь страву і звернувся до персоналу англійською (українську вони не розуміють апріорі).
З тих, що були на залі мене ніхто не зрозумів і покликали адміністатора . Той теж виявився полуязичним і ніхєра не в.їжджав що я йому пояснював. На моє щастя підійшла до мене клієнтка така як і я, яка виявилась вчителькою англійської . Ми з нею мило побесідували, пояснила квадратнооким що я хочу. А у кінці сказала, щоби не звертав уваги на тих неграмотних дебілів, яких на венграх більшість ... Я був у захопленому шоці !
Ось таке ...
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для українських люмпенів в усьому винен парашенко, який відпочивав на Мальдівах за свій рахунок, немає права, так вважає електорат Вони, а путін і газова аферистка ніпрічьом. Зубожінь!
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Фуйло раньше тоже говорил, что-то типа -- вы шо прикалываетесь , на кой вы нам здались....
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Права национальных меншин не нарушены. Заключение Венецианской комиссии пускай изучит, сепаратист озабоченный.
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господи пробзделося венгерское очко. Давно слышно небыло, когда тупин будет вас танками опять давить на улицах будапешта мы с удовольствием послушаем ваше блеяния про закарпатских венгров
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"Вопрос о том, собирается ли Венгрия отобрать часть Закарпатья, Сийярто воспринял как оскорбление".
80 лет назад мадяры поступили по-другому и сейчас "могут повторить", если им позволят:
"15 марта 1939 года в городе Хуст была провозглашено украинское государство - Карпатская Украина. Уже через сутки на него было совершено нападение армии хортистской Венгрии. Армию, оснащенную оружием и бронетехникой, сдержали бойцы Карпатской Сечи - патриоты, главным оружием которых было стремление к независимости. События бурных дней марта 1939 года, память о защитниках украинской государственности ежегодно чествуют на Закарпатье"... http://argumentua.com/stati/vtoraya-mirovaya-voina-v-zakarpate-nachalas-s-karpatskoi-ukrainy
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУ вас война с Россией, а в сепаратизме обвиняете венгров, - Сийярто об украинско-венгерских отношениях
 
 
 
 
 
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