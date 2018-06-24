 У вас война с Россией, а в сепаратизме обвиняете венгров, - Сийярто об украинско-венгерских отношениях

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Венгрия преданно поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины. Но ваша война с Россией не может и не должна быть оправданием, почему вы нарушаете права венгров. Мы понимаем, что ваш президент, ваше правительство хотели бы избавиться от влияния России через язык, школы. Но вопрос от меня: как мы там нарисовались? Если вы воюете с Россией, почему обижаете нас? Если вы боретесь с Россией, почему забираете права венгров?" - ответил глава венгерского внешнеполитического ведомства на вопрос о "подыгрывании России на международной арене".

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По словам Сийярто, Украина и Венгрия должны быть в хороших отношениях, потому что они страны-соседки. "Чем более сильных и стабильных соседей вы имеете, тем сильнее и стабильнее вы сами. Чем лучше отношения у вас с соседями, тем увереннее вы можете смотреть в будущее", - подчеркивает глава венгерского МИД.

Вопрос о том, собирается ли Венгрия отобрать часть Закарпатья, Сийярто воспринял как оскорбление. Он также назвал возмутительными обвинения в сепаратизме.

"У вас война, но оставьте венгров в покое. Мне кажется это очень плохо, что вы вините венгров или обижаете венгров, потому что у вас война с Россией", - отметил министр иностранных дел Венгрии.

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По его словам, Венгрия была бы счастлива вернуться к той политике, которая была до принятия в Украине образовательного закона.

"Забирая права венгров - по закону об образовании, проводя расследование секретной службой против них, обвиняя в таких глупых вещах, что мы заберем или отрежем часть территории. Я не понимаю, зачем вы это делаете. Со страной, которая была самым громким сторонником вашего безвизового режима с Евросоюзом! Со страной, которая была вашим самым громким сторонником относительно соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС. Со страной, которая была бы очень счастлива вернуться к той политике, если бы украинское руководство не нарушило права меньшинств", - подчеркнул Сийярто.

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Глава венгерского МИД рассказал, что следующий раунд переговоров между украинским Минобразования и ассоциацией венгров запланирован на июль. "Мы надеемся, что будут шаги навстречу компромиссу", - подытожил Сийярто.

Напоминаем, Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 г. о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании. Впоследствии министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообещал заблокировать участие президента Порошенко в саммите НАТО, который состоится в Брюсселе в июле 2018 года.