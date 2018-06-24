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 Предприятие Кировоградщины поставляло в РФ вещество, используемое при производстве радиолокаторов для "Буков"

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Кировоградской области механизм экспорта в страну-агрессора полупроводникового химического вещества, которое используется в производстве военной техники.

Как пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на facebook-страницу СБУ, правоохранители задокументировали, что одно из частных предприятий Кировоградщины осуществило ряд экспортных операций полупроводникового сплава арсенида галлия монокристаллического в виде калиброванных слитков на адрес российского предприятия, которое использовалось в качестве посредника.

"Оперативники спецслужбы установили, что потом химическое вещество направлялось для создания модернизированного блока радиолокатора в одно из конструкторских бюро приборостроения РФ. Этот прибор используется для производства зенитно-ракетного комплекса "Бук" и ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1", находящихся на вооружении войск Вооруженных сил страны-агрессора, и использующиеся незаконными вооруженными формированиями "Д/ЛНР", - сообщают в СБУ.

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Служба безопасности проинформировала СНБО о рисках возникновения угроз государственной безопасности и обороне Украины в связи с такой деятельностью. "На основании материалов Службы СНБО принято решение о применении ограничительных мероприятий (санкций) в отношении российского предприятия из-за ограничений торговых операций, а также прекращении действия торговых соглашений, совместных проектов и промышленных программ в определенных сферах, в частности в сфере безопасности и обороны. О деятельности украинского предприятия в настоящее время решается вопрос об открытии уголовного производства", - говорится в сообщении.

Предприятие Кировоградщины поставляло в РФ вещество, используемое при производстве радиолокаторов для Буков 01

Источник: https://censor.net.ua/n3073210
 
   
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Наконец-то,на пятый год войны разоблачили. Хоть,что то. Нормально.
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одно из частных предприятий Кировоградщины осуществило ряд экспортных операцийИсточник: https://censor.net.ua/n3073210 єто хтож хозяин шараги ентой?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПредприятие Кировоградщины поставляло в РФ вещество, используемое при производстве радиолокаторов для "Буков"
 
 
 
 
 
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