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Все про:выборы (20370) Турция (1969) Эрдоган (385)

 Эрдоган лидирует на выборах президента Турции

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган набирает 55,15% голосов и продолжает лидировать на президентских выборах в Турции.

Таковы данные Высшей избирательной комиссии Турции после обработки 69,68% избирательных бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 29,37%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Обсудили сотрудничество в энергетической, авиационной и оборонной сферах, - Порошенко провел встречу с Эрдоганом

Граждане Турции сегодня впервые в истории выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени. В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов. 

Источник: https://censor.net.ua/n3073209
 
 
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Мирно це не закінчиться.
Нефтепровод будет способствовать миру.
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невезе дяді Сему - Китай, Росія, Туреччина - своєнравні країни, а тут ще торгові війни з Європою, Канадою.
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Виамин Павловский - раша идет стремительно в задницу и к своему логическому распаду...
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ми також в борговій ямі.....
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Правило международной финансовой системы - "нет долгов - нет денег"...!... - так как если твоему государству одалживают, значит в твое государство верят...!...
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Это получается, что если государство объявляет дефолт, то ему верили на столько сильно, что оно такой груз доверия не выдержало?
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Ну і швидкість обробки бюлетнів! 70% за 4 години!?
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вибори при надзвичайному стані!
нашим чоколятним) треба досвід переймати! Эрдоган лидирует на выборах президента Турции - Цензор.НЕТ 8751
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Эрдоган начал лидировать,когда жахнули рассейский боевой самолёт турки....
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кровавій рецепт успеха..у кого научился?
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Скромненько якось, пане Пердюган, а чому не 90%?
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Может быть, но нам какая разница. Мы должны быть. Вот в чём вопрос.
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А что здесь такого? Меркель вон четвертый раз канцлером избрана.
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Эрдоган лидирует на выборах президента Турции - Цензор.НЕТ 1219

Эрдоган лидирует на выборах президента Турции - Цензор.НЕТ 2785 История скреп‏ @Skrepo_history 24 ч.24 часа назад
У российских пропагандонов истерика, Захарова ушла в запой, Небензя с криками "Не забудем, не простим!", вылепил пирамидку из навоза, Лавров в знак протеста высыпал корыто с овсом на голову Соловьеву.
Случилось непоправимое.
В братском Казахстане началась массовая декоммунизация

ВИДЕО
https://twitter.com/i/status/1010584596432506880

Эрдоган лидирует на выборах президента Турции - Цензор.НЕТ 783



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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомЭрдоган лидирует на выборах президента Турции
 
 
 
 
 
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