 Эрдоган лидирует на выборах президента Турции

Таковы данные Высшей избирательной комиссии Турции после обработки 69,68% избирательных бюллетеней, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Ближайшим конкурентом Эрдогана является кандидат от оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже с показателем 29,37%. Остальные претенденты на пост президента республики пока что набирают менее 10% голосов.
Граждане Турции сегодня впервые в истории выбирали одновременно президента и новый состав парламента. Голосование проходило в воскресенье в 81 провинции с 08:00 до 17:00 по местному времени. В президентской гонке принимали участие шесть кандидатов.
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нашим чоколятним) треба досвід переймати!
История скреп @Skrepo_history 24 ч.24 часа назад
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