 Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится

"Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания… Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице главы государства.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупационный "суд" в Крыму в понедельник рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

Порошенко также отметил: "Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле".

Также читайте: Денисова просит главу Красного Креста в Симферополе посетить Балуха. ДОКУМЕНТ

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

Читайте также: Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Продолжающий голодовку в крымском СИЗО украинский активист Владимир Балух 22 июня написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.