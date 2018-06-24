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 Политика Украины, Происшествия
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 Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится

Президент Украины Петр Порошенко опубликовал ответ на письмо Владимира Балуха. В нем - благодарность автору послания и обещание продолжить борьбу за освобождение заложников Кремля.

"Никто не одолеет народ, который поет украинский гимн даже в кремлевских застенках - несмотря на запреты и под угрозой жестокого наказания… Спасибо непокоренному Владимиру Балуху за его письмо и еще больше - за мужество", - цитирует Цензор.НЕТ сообщение на facebook-странице главы государства.

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Порошенко также отметил: "Мы продолжим нашу борьбу за освобождение всех украинских заложников, находящихся в РФ, временно оккупированных Донбассе и Крыму. И мы не прекратим эту борьбу. Делал и буду делать все, чтобы приблизить тот момент, когда буду иметь возможность пожать вашу руку на свободной украинской земле".

Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится 01

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Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

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19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Продолжающий голодовку в крымском СИЗО украинский активист Владимир Балух 22 июня написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Источник: https://censor.net.ua/n3073208
 
 
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це добре, що є подяка, але людина голодує, що ще є крім подяки?
перемовини з хуйлом, може треба щось міняти? Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится - Цензор.НЕТ 7840
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ще тра пару дорожніх знаків відкрити.. і Пєтя усіх переможе
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лола надеется замучать хуйла своим безальтернативным мыролюбством.
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Viktoriya Rudenko
Вчера в 12:43 ·

Сегодня братья Литовцы нам вот такие "сладости" подогнали...будем орков угощать...ну а чего тянуть Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится - Цензор.НЕТ 3142Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится - Цензор.НЕТ 4172
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Да,Савченко знает,как та борьба заканчивается .... Порошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится - Цензор.НЕТ 3963
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПорошенко поблагодарил Балуха за письмо и пообещал, что борьба за освобождение украинских заложников в РФ продолжится
 
 
 
 
 
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