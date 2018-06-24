 Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале соревнований посеянный под восьмым номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.

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Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.