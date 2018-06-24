 Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финале соревнований посеянный под восьмым номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.
Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
В финале соревнований посеянный под восьмым номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.
Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.
і не просто чудових... а чудових українських спортсменів!
молодці!
дякуємо, за чудову нагоду привітати вас і пишатися разом з вами перемогами...