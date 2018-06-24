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 Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании

Украинец Сергей Стаховский стал победителем турнира ATP серии Challenger Tour (Fuzion 100 Ilkley Trophey) в Илкли (Великобритания) с призовым фондом 127 тыс евро.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

В финале соревнований посеянный под восьмым номером Стаховский за 1 час 20 минут переиграл немца Оскара Отте - 6:4, 6:4.

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Стаховский выиграл седьмой титул на "челленджерах" ATP в карьере.

Источник: https://censor.net.ua/n3073206
 
   
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непогано,але краще.якщо виграє Вімблдон!
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краще те, що є зараз, реальне, а для совків і чоколятних) все в майбутньому! Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании - Цензор.НЕТ 7554 Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании - Цензор.НЕТ 1853 Украинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании - Цензор.НЕТ 523
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чудовий день чудових перемог чудових спортсменів!
і не просто чудових... а чудових українських спортсменів!
молодці!
дякуємо, за чудову нагоду привітати вас і пишатися разом з вами перемогами...
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинец Стаховский выиграл теннисный турнир в Великобритании
 
 
 
 
 
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