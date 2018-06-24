 Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове

Об этом заявил глава пресс-службы Совета Европы, пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниэль Холтген, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы шокированы тем, что один человек на этот момент погиб. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки" - написал Холтген в Twitter.
Напоминаем, вечером 23 июня неизвестные с ножами напали на ромский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. По данным полиции, вследствие нападения один человек погиб, а еще 4 представителя ромской национальности были травмированы.
З часів ЧК використовували "корисних ідіотів"
Еще на трапе ромы обещали вернуться обратно.
Толерантно и по-европейски.
А у Украины нету столько денег - катать туда-сюда граждан ромов.
Тут обычные работяги на билет на самолет не заработают.
Мы прекрасно понимаем, что дело в первую очередь в их антисоциальном образе жизни.
Поэтому если леваки видят здесь преследования по национальному признаку и поэтому уделяют такое внимание, то им надо бревно из глаза вынуть.
А если нет, то пусть вообще не лезут. С тем же успехом могут требовать расследования вообще любого убийства на территории Украины.
Мабуть приймуть собі ромів.
европа це почує,,,Є?!
В Испании, друзья пишут, аналогично.
а цигана не займи, бо це - етнічний конфлікт
ну, не мля?
...возле трупа находилась прупья жена и трупьи дети...
Вот кстати,сегодня человек уже обратил внимание на то что до войны * патриотов* этническая преступность не волновала.От слова совсем.Ни циганская,ни какая другая.
А тут понеслась кадриль.
У гибрида много лиц.
И двуличная Европа уже зацокала осуждающе языком.
Що означає "под_колпаком"? І звідки Ви вже маєте висновок про "нациклФФ"?
І чому при ""злочинной_владє" не були "под_копаком" "оплоти" та инша кацапська шушара? Адже через цю донбаську банду загинули вже тисячі. А тут один циган і Ви вже про "нацикоФФ".
Геть звідси, кацапське рило!!!
это типа как вместо "пидоры" - "геи" ?
т.е. вместо того, чтобы п.здить рекомендуют в жопу целовать?
Цікава у нас держава, яка самоусунулась практично від всіх проблем суспільства. Їй то все пофіг. От тепер нехай пояснить, як ситуація дійшла до таких вирішень? Якщо нема держави і поліції на циган, ну то знайдуться ті, що то використають у свій спосіб.
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Отже, що ми знаємо достеменно?
1. був конфлікт між українцями й неукраїнцями, в результаті якого українець вбив неукраїнця. Це всіх обурило, адже зазвичай буває навпаки.
2. Якби неукраїнець вбив українця, це нікого не обурило б. Ті, хто обурюються зараз, були б задоволені.
3. Українці не їхали в циганію для того, щоб псувати життя циганам. Це цигани прийшли на українську землю і здійснили незаконне самозахоплення шматка нашої території. Останнім часом всі хто завгодно намагаються захопити той чи інший шматок України - московити, мадяри, румуни, олігархи, навіть китайці й цигани. Українську молодь це обурює. А вас?
4. Українська молодь не дочекається об'єктивного розслідування та справедливого суду.
Те чого ми не знаємо:
1. Обставин справи. Хто на кого напав перший (завзвичай більш агресивно поводяться цигани), чи справді молоді люди, яких зааарештували мають стосунок до справи (зазвичай, поліція гребе преших-ліпших і упереджено ставиться до патріотичної молоді).
2. Навіщо цигани здійснили незаконне захоплення львівської землі? Для проведення наукової конференції чи для того, щоб приховувати там крадене, гвалтувати там дітей, псувати довкілля?
3. Чи вистачить в українців здорового глузду та мужньости протистояти підлим маніпуляціям тих, хто нас ненавидить - ватників, ліваків, грантожерів, журналістів, іноземців?
ЕЩЕ пытаются убийц вернуть в Совет Европы.
Можно подумать в ес не совершаются преступления и все бандиты получают наказание.
Совету эуропы нечего делать, если реагируют на каких-то цыган.