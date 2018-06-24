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Все про:Львов (3220) нападение (1516) Совет Европы (488) цыгане (82)

 Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове

Совет Европы осуждает нападение на ромов, которое произошло во Львове, и ожидает от властей Украины проведения полного и прозрачного расследования.

Об этом заявил глава пресс-службы Совета Европы, пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниэль Холтген, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы шокированы тем, что один человек на этот момент погиб. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки" - написал Холтген в Twitter.

Напоминаем, вечером 23 июня неизвестные с ножами напали на ромский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. По данным полиции, вследствие нападения один человек погиб, а еще 4 представителя ромской национальности были травмированы.

Все нападавшие задержаны полицией.

Источник: https://censor.net.ua/n3073204
 
 
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заказчик получит кругленькую сумму...и исполнители-длительный срок...
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Вогню без диму не буває.
З часів ЧК використовували "корисних ідіотів"
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Война идёт, гибнут тысячи украинцев,а падлюки о ромах чирикают-нет слов!
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а чего тут знать?почитай коменты,что именно надо делать с цыганями под любой статьей о них.и сразу видна политическая окраска постующих...
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Лол шокобот а что ты хотел прочитать в каментах??? Признание в безграничной любви, уважение и признание талантов цыганвы?? Какие ты хотел прочитать отзывы о не работающих, воровитых наркоторговцах???
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Да я не об этом. Ты деньги получил? Не хочешь поделится?
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Обычно после "некий" пишется имя и фамилия. А так -- с таким же успехом можно было написать что-то наподобие "мужская особь, отряда приматов, в некоторых местах покрытая волосами".
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О, и эти тут как тут. А почему, например, не было воя когда Франция депортировала тысячи цыган со своей территории? Евро-леваческие двойные стандарты.
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Франция просто откупилась от цыган - их посадили в самолет, дали на дорожку немного евро и отправили по месту жительства в Румынию.
Еще на трапе ромы обещали вернуться обратно.
Толерантно и по-европейски. Рада Європи чекає від України "повного і прозорого розслідування" нападу на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 4408
А у Украины нету столько денег - катать туда-сюда граждан ромов.
Тут обычные работяги на билет на самолет не заработают.
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В любом случае события что тут, что там носят один и тот же характер. Выделение группы людей на основе их этнического происхождения. Хотя это не совсем верно, или даже совсем не верно.
Мы прекрасно понимаем, что дело в первую очередь в их антисоциальном образе жизни.

Поэтому если леваки видят здесь преследования по национальному признаку и поэтому уделяют такое внимание, то им надо бревно из глаза вынуть.
А если нет, то пусть вообще не лезут. С тем же успехом могут требовать расследования вообще любого убийства на территории Украины.
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если цыгане гадят у тебя, то они плохие , а если где то за границей , то всегда хорошие и не заслужено гонимые ...
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А Степу Чубенко шестнадцати лет убили русские только за то, что он Украинец. Европа молчала. Украинцев убивать можно.
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Счас Запад продавливают создание суда, причем его функционирование до выборов президента. Так как его наличие это сильное давление как на высшую власть, так и на сами выборы. Будут сейчас серьезно напрягать Петра по любым вопросам. При сопротивлении варианты от не выдачи кредита, до закрытия безвиза. А поводов будет много. Мир непрост, совсем непрост. Власть это понимает. Потому и приговоры будут суровыми. Но вряд ли партнёры от цели отойдут.
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Не тільки це. Вже чотири роки йде війна кацапії проти України, а вони лише "стурбованостями" нас годують. А тут така оперативність та наказовий характер.
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кацапам всех убивать дозволено .. никто ничего не скажет психу с ядерной дубиной .. и боинг европа схавала и всё остальное схавает ...
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А що в Європі дефіцит ідіотів, можемо наших позичить.
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Ось тут влада і покаже свою прудкість та спроможність.
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CЕ Мы шокированы тем, что один человек на этот момент погиб НО ЕЖЕДНЕВНОЕ КРОВОПРОЛИТИЕ И СМЕРТИ УКРАИНСКОГО НАРОДА ЭТИХ ТВАРЕЙ НЕ ШОКИРУЕТ...
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Сьогодні розглядали еміграцію в Європу.
Мабуть приймуть собі ромів.
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толерасті...сер..! политкорректніе ссікливіе..завонявшиеся от навли беженцев..толерасті!
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Можно депортировать всех цыган под защиту толерантной Европы. Европейцы согласны? Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове - Цензор.НЕТ 6861
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Мы требуем от Европы,чтоб она потребовала от росии освобождения узников кремля!
европа це почує,,,Є?!
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Цікаво, а в Європі роми також таборами живуть і, перепрошую, срач розводять в парках?
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Там недавно у Лондоні кошмарили табір ромів.
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Джипсі скрізь у Європі як чирь на сідниці! Інша річ в тім, що зараз з"явився ще більший геморрой для суспільства - мігранти-нелегали з країн Азії та Африки!
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Цыгане везде цыгане. Срач у них в крови.
В Испании, друзья пишут, аналогично.
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на самом деле наши совковые цыгане самые наглые и пиздопротивные ..
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якби напали на загін туристів-українців - це була б просто "битовуха"
а цигана не займи, бо це - етнічний конфлікт
ну, не мля?
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"голокост" це визначення для евреїв і циганів ...у інших народів був геноцид ...а ви тут "б'єтеся" звідки "ноги" ростуть
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совет уже собрался..а как питицию на кацапов подписать..то по туалетам прячуться..
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Якщо Влада самоусувається від вирішення проблєм Суспільства, то Суспільство буде вирішувати їх своїми радикальними (не завжди законними і толерантними, але дієвими і швидкими методами): сьогодні волоцюг та циганів видавлять за межі міст; завтра - полетять під колеса вагонів потягів та метро крадії-кишенники; потім черга дійде й до хабарників, нечестивих суддів і до самої Влади! Владо! Схаменись! Досить робити бізнес на Країні, або Країна займеться Тобою і тоді буде пізно зголошувати до Закону та Законності!
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Ну тоді хай вилучать зі свого мовного обігу речення "А мене за що?!"
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поки шо ні один широкоморд з владного табору не постраждав..
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Как же быстро щекотнулись в СЕ...а других вопросов нет.Так бы с боингом 4 года, с сотнями жертв невинных ,своё усердие проявляли и прыткость.
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Если бы власть займалпсь ромами, но не былоб этого убийства . Власть и некто другой должен решить проблему с ромами
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Власть не должна заниматься разными этническими группами. Власть должна требовать от ВСЕХ выполнения законов государства и норм общества
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Да, нужно окончательное решение цыганского вопроса.
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з ромами, з сергіями, з миколами, з іванами...
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ну для этого нужно дедушку адольфа звать ..
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10 000 убитыми, ещё больше покалеченными, тысячи оставшихся без крова- все это в Украине . И северный поток 2 . Не хотите ничего объяснить нам, многоликие наши?
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-- ромы, при нападении, оказались румынами... ...а ромалов, среди них не оказалось...
...возле трупа находилась прупья жена и трупьи дети...
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Dicker Nashorn‏ @Diker75

Вот кстати,сегодня человек уже обратил внимание на то что до войны * патриотов* этническая преступность не волновала.От слова совсем.Ни циганская,ни какая другая.
А тут понеслась кадриль.
У гибрида много лиц.
И двуличная Европа уже зацокала осуждающе языком.
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может просто при "злочинной владе" все нацики были под колпаком не могли даже пикнуть, а после победы майдана появилась настоящая свобода со всеми ее достоинствами и недостатками?
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При "злочинной_владє" "серґєям_лі" жилося ліпше.
Що означає "под_колпаком"? І звідки Ви вже маєте висновок про "нациклФФ"?
І чому при ""злочинной_владє" не були "под_копаком" "оплоти" та инша кацапська шушара? Адже через цю донбаську банду загинули вже тисячі. А тут один циган і Ви вже про "нацикоФФ".
Геть звідси, кацапське рило!!!
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А почему совет европы не ждет от расеи "полного и прозрачного расследования" нападения на Украину?
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Господи! Пусть хотя бы за сбитый Боинг отомстят рашке по полной. С последующими выводами о как минимум спонсировании терроризма .
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Да потому что Россия ложить на него хотела... Что и может сделать, ибо ничего от него не просит и не ждёт. Рада Європи чекає від України "повного і прозорого розслідування" нападу на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 657
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Одно из двох - або циганва уже "дістала" народ, і цим провокатори скористалися, або вони "ширку" бодяжену продавали наркоманам... Або і те, і друге - одночасно... Підбить "наріка" на насилля - легше легкого. Тим більше, віком в 16-17 років... Вони ще думать і оцінювать критично свої дії не навчилися... А якщо ще пообіцяли гроші за те, щоб "провчили" "чужаків, то полізуть по "першому зеленому свистку"...
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а,почему этот совет не расследует аннексию крыма рашкою и войну на донбассе???
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им не велено ..мешают уже отслюнявленніе шредері
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пля - что такое "ромы" ?
это типа как вместо "пидоры" - "геи" ?

т.е. вместо того, чтобы п.здить рекомендуют в жопу целовать?
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Не ромы и не ЕС причина недоразумений, а сама УКРАИНА. Даже "маленький ким" смог наставить рога "большому дональду". Так - бывает, когда есть - вождь, руководитель, народ. Может это и мимолетно и меркантильно. Время покажет. А так? О нас? Есть то, что имеем. Не на земле, не на небе. Посредине, между "половинками".
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Пацаны - молодцы! Подрастает настоящая элита Украины! А если Совет Европы так переживает за забредших в Украину цыган - пусть высылает за ними самолёты, поезда и автобусы и забирает их себе!
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Правильно. Так кого в ЕС - забирать? Маленьког Кима и большого Дональда? Или народы, а их оставить? И тех и других... Самолетами? Дорого и те и другие вполне способны - пешкодрала. Че на них "ущербных" - мани тратить?
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Цього бажають всі адекватні і проєвропейські українці. Покидьки мають бути покарані. Треба розплутати "клубочок" і прийти до ідейних натхненників і замовників убивства.. Я не кажу яка це ганебна пляма на репутації України..
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Да да шокобот вы с Рыгом под копирку одно и тоже говорите. Кстати полностью поддакивая еврошлюхам кремлёвским. Тысячи убитых украинцев, сбитый Боинг, голодающие полит заключенные в тюрьмах Парашки, это для Ывропки не проблема и не трагедия, знай себе строят Северный поток 2, и в дёсна с Хуйлом целуюца. А тут убили воровитого , бандита цыгына которого давно пора было в тюрягу садить, и вот всё..понеслась!! Евро шлюхи дико обеспокоены и шокированы...
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А покидьки, то ти маєш на увазі державну владу і поліцію, які просто забили на проблему циган? Чи то вже норма так жити і таке творити, як цигани собі дозволяють? Чи може є, все-таки, норми і закони суспільного життя і всі мають їх дотримуватись, а ОБОВ*ЯЗОК держави забезпечувати їх дотримання ВСІМА, і циганами також?
Цікава у нас держава, яка самоусунулась практично від всіх проблем суспільства. Їй то все пофіг. От тепер нехай пояснить, як ситуація дійшла до таких вирішень? Якщо нема держави і поліції на циган, ну то знайдуться ті, що то використають у свій спосіб.
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А вот и реакция тех, на кого вся эта череда нападений на ромов и была рассчитана. Кремлядь не спит. Надеюсь, гопники получат реальные сроки, чтобы другие два раза подумали, прежде чем соглашаться на провокации. Рада Європи чекає від України "повного і прозорого розслідування" нападу на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 3093
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Рада Європи чекає від України "повного і прозорого розслідування" нападу на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 7633Дмитро Корчинський
37 хв ·

Отже, що ми знаємо достеменно?
1. був конфлікт між українцями й неукраїнцями, в результаті якого українець вбив неукраїнця. Це всіх обурило, адже зазвичай буває навпаки.
2. Якби неукраїнець вбив українця, це нікого не обурило б. Ті, хто обурюються зараз, були б задоволені.

3. Українці не їхали в циганію для того, щоб псувати життя циганам. Це цигани прийшли на українську землю і здійснили незаконне самозахоплення шматка нашої території. Останнім часом всі хто завгодно намагаються захопити той чи інший шматок України - московити, мадяри, румуни, олігархи, навіть китайці й цигани. Українську молодь це обурює. А вас?
4. Українська молодь не дочекається об'єктивного розслідування та справедливого суду.
Те чого ми не знаємо:
1. Обставин справи. Хто на кого напав перший (завзвичай більш агресивно поводяться цигани), чи справді молоді люди, яких зааарештували мають стосунок до справи (зазвичай, поліція гребе преших-ліпших і упереджено ставиться до патріотичної молоді).
2. Навіщо цигани здійснили незаконне захоплення львівської землі? Для проведення наукової конференції чи для того, щоб приховувати там крадене, гвалтувати там дітей, псувати довкілля?
3. Чи вистачить в українців здорового глузду та мужньости протистояти підлим маніпуляціям тих, хто нас ненавидить - ватників, ліваків, грантожерів, журналістів, іноземців?
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Влада буде захищати циган,а патріотів везти до буцигарні..,мовне питання було на слуху,тепер ромів вигадали!
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А что это за совет европы? Какие он функции выполняет? Следит за порядком в европе? Так может его мордой ткнуть в то говно, которое устроила соссия? Нарушила основы мироустройства, перекроила границы и захватила десятки тысяч километров, убила десятки тысяч людей, изгнала из своих домов миллионы беженцев. Может это обстоятельство поважнее пары дохлых наркобарыг?
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Если бы цыган убил украинца, или цыгане разгромили какой нибудь палаточный городок украинцев, то Совет Европы этого не заметил бы..... Рада Європи чекає від України "повного і прозорого розслідування" нападу на ромів у Львові - Цензор.НЕТ 3735
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Так привыкли относится к украинцам как к рабам . Сирийцы сидят на пособиях и целый день на лавочках, а рядом украинцы плитку на дорожки кладут . Лично видела в Граце
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они это делают и так регулярно .. за счёт этого паразиты и живут ...
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10000 украинцев погибло от россиян - ЭТО ЕВРОПУ НЕ ШОКИРУЕТ.
ЕЩЕ пытаются убийц вернуть в Совет Европы.
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Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове

Можно подумать в ес не совершаются преступления и все бандиты получают наказание.
Совету эуропы нечего делать, если реагируют на каких-то цыган.
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....что и требовалось доказать ((((( это сделанное росией !!!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСовет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове
 
 
 
 
 
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