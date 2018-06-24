 Совет Европы ждет от Украины "полного и прозрачного расследования" нападения на ромов во Львове

Об этом заявил глава пресс-службы Совета Европы, пресс-секретарь генерального секретаря СЕ Даниэль Холтген, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы осуждаем еще одну атаку на ромов, о чем сегодня сообщила полиция. Мы шокированы тем, что один человек на этот момент погиб. Мы ожидаем полного и прозрачного расследования без задержки" - написал Холтген в Twitter.

Напоминаем, вечером 23 июня неизвестные с ножами напали на ромский лагерь, расположенный в лесном массиве на окраине Львова. По данным полиции, вследствие нападения один человек погиб, а еще 4 представителя ромской национальности были травмированы.

Все нападавшие задержаны полицией.