 Украинка Билодид завоевала золото на Кубке Европы по дзюдо

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Украины.
Турнир Дарья начала с победы над немкой Мерой Ульрих, затем победила тезку из России - Дарью Пичкальову. В полуфинале наша дзюдоистка одолела Томоко Ямогито из Японии.
Еще одна представительница Страны восходящего солнца Хитоми Сакагучи (чемпионка мира среди юниоров 2014) не устояла перед украинкой в поединке за золото.
В весовой категории до 52 кг бронзовую медаль получила другая представительница Украины Мария Буйок.
Дума о Пете давала ей силы при каждой схватке ...
Молодец девченка. Так держать.
З перемогою тебе , красунечко !!🌹🌹🌹
ой, гарнюня-цяця - переможиця...
І Марічці за бронзу - шана і повага!
перемог і щастя, україночки!
молодці дівчатка! вітаємо!!!
Ммммм, какая прелесть... 17-летняя украинская красотка не может не радовать глаз
Девушка-девушка, как вас зовут ?
Меня зовут "Сейчас станешь инвалидом!"
Девчуня наша -- Красунька!