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 Украинка Билодид завоевала золото на Кубке Европы по дзюдо

Украинка Дарья Билодид завоевала золотую медаль в категории до 48 кг на Кубке Европы по дзюдо в Словении.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Украины.

Турнир Дарья начала с победы над немкой Мерой Ульрих, затем победила тезку из России - Дарью Пичкальову. В полуфинале наша дзюдоистка одолела Томоко Ямогито из Японии.

Еще одна представительница Страны восходящего солнца Хитоми Сакагучи (чемпионка мира среди юниоров 2014) не устояла перед украинкой в поединке за золото.

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В весовой категории до 52 кг бронзовую медаль получила другая представительница Украины Мария Буйок.

Источник: https://censor.net.ua/n3073203
 
 
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Да, будущий муж сковородкой и качалкой не отделается
Молодец девченка. Так держать.
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Гарненька україночка!!👍👍
З перемогою тебе , красунечко !!🌹🌹🌹
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ой, Даринка - бойова дівчинка!
ой, гарнюня-цяця - переможиця...
І Марічці за бронзу - шана і повага!
перемог і щастя, україночки!

молодці дівчатка! вітаємо!!!
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С победой, девчонки (имею в виду и Дашу и Марию)!
Ммммм, какая прелесть... 17-летняя украинская красотка не может не радовать глаз Українка Білодід завоювала золото на Кубку Європи з дзюдо - Цензор.НЕТ 9057

Українка Білодід завоювала золото на Кубку Європи з дзюдо - Цензор.НЕТ 9889
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Победила японку - это показатель.
Девушка-девушка, как вас зовут ?
Меня зовут "Сейчас станешь инвалидом!"
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-- я, вообще -- боксёром был в ранней юности ... ..а надо было бы в дзюдоисты податься -- точнее -- к дзюдоисткам... *)

Девчуня наша -- Красунька!
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взагалі то в категорії дистрофіки мало хто виступає.
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Цензор.НЕТНовостиСпортУкраинка Билодид завоевала золото на Кубке Европы по дзюдо
 
 
 
 
 
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