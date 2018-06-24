 Украинка Белодед завоевала золото на Кубке Европы по дзюдо

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Федерации дзюдо Украины.

Турнир Дарья начала с победы над немкой Мерой Ульрих, затем победила тезку из России - Дарью Пичкальову. В полуфинале наша дзюдоистка одолела Томоко Ямогито из Японии.

Еще одна представительница Страны восходящего солнца Хитоми Сакагучи (чемпионка мира среди юниоров 2014) не устояла перед украинкой в поединке за золото.

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В весовой категории до 52 кг бронзовую медаль получила другая представительница Украины Мария Буйок.