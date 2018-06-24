 ВР должна рассмотреть пролонгирование переходного периода имплементации языковой статьи закона "Об образовании" до 2023 года в ближайшее время, - Гриневич

Об этом рассказала министр образования и науки Украины Лилия Гриневич по результатам заседания украинской-венгерской рабочей группы высокого уровня, которое состоялось 22 июня в Закарпатье, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Минобразования.

Министров правительства Венгрии интересовали вопросы о том, когда именно Украина сможет имплементировать рекомендации Венецианской комиссии, касающиеся удлинения переходного периода и гарантий возможности выбора языка обучения частными школами.

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"Проект закона, касающегося удлинение переходного периода, уже давно представлен правительством в Верховную Раду, в ближайшее время он должен быть проголосован в зале парламента. Также мы продолжаем работу над проектом закона "Об общем среднем образовании", в котором статья 5 будет уточнять все детали имплементации языковой статьи Закона "Об образовании". В частности, там говорится и о возможности частных школ выбирать язык обучения. Однако отмечается, что аттестат государственного образца смогут выдавать заведения, которые дают детям овладеть государственным языком на уровне госстандарта. Это будет вопрос лицензирования. Там же зафиксированы пропорции, в пределах которых будет происходить обучение на государственном и языке меньшинства", - сообщила Лилия Гриневич.

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Она подчеркнула, что удлинение переходного периода - необходимо с педагогической точки зрения решения, а также подчеркнула, что слухи, будто Закон "Об образовании" забирает возможность у детей из национальных общин учиться на родном языке, - это миф.

"Для нас очень важно, чтобы дети сохраняли возможность учиться на родном языке. Национальная идентичность складывается из многих факторов и один из главных - обучение на родном языке. Ведь именно на этом языке он может выразить свои мысли, ценности своего народа. Язык влияет на образ мышления и творческий процесс каждого человека. Именно поэтому учиться на родном языке так важно", - отметил министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер.

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Напомним, 22 июня в Закарпатье прошло заседание украинской-венгерской рабочей группы высокого уровня. В нем приняли участие министр образования и науки Украины Лилия Гриневич, министр иностранных дел Украины Павел Климкин, министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, министр человеческих ресурсов Венгрии Миклош Кашлер, народный депутат Украины Василий Брензович. По его итогам Гриневич сообщила, что учителям украинского языка в школах нацменьшинств установлена надбавка 30%. Климкин сказал, что следующая встреча пройдет в июле.

На встрече поднимались не только вопрос языка образования. В частности, министр иностранных дел Украины Павел Климкин и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто договорились о возобновлении работы Смешанной комиссии, предусмотренной Декларацией между Украиной и Венгрией.

Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября 2017 года о намерении страны блокировать сближение Украины с ЕС и НАТО из-за закона об образовании.

После этого Венгрия уже трижды заблокировала проведение Комиссии Украина-НАТО на уровне министров из-за претензий к языковой статье украинского закона об образовании. Венгерская власть объяснила, что таким образом она оказывает давление на Украину, требуя пересмотра языковой нормы закона об образовании.

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5 сентября Верховная Рада приняла закон об образовании, который начинает реформу образования в Украине. Документ, вступивший в силу 28 сентября 2017 года, среди прочего, определяет, что языком образовательного процесса в учебных заведениях является государственный язык.

Впоследствии в МИД Румынии выразили обеспокоенность принятым ВРУ законом об образовании, а Венгрия заявила, что прекращает поддержку Украины на международной арене. Глава Министерства человеческих ресурсов Венгрии Золтан Балог обратился с официальным письмом к министру образования и науки Украины Лилии Гриневич и попросил о личной встрече, чтобы обсудить новый закон об образовании. Позже парламент Венгрии единогласно принял резолюцию с осуждением украинского закона об образовании, указав на нарушения прав венгров в Закарпатье. Министерство иностранных дел Венгрии заявило 26 сентября о намерении страны блокировать сближение Украины и ЕС из-за закона об образовании. Совфед и Госдума России также выступили против украинского закона об образовании.