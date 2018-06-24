 Один украинский воин ранен в результате обстрела Водяного из артиллерии, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг обстрелял наши позиции из минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Днем обострилась ситуация на Мариупольском направлении. Российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий был ранен.

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Также обстрелам из 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников возле Гнутово и Богдановки, а Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.