 Один украинский воин ранен в результате обстрела Водяного из артиллерии, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг обстрелял наши позиции из минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.
Днем обострилась ситуация на Мариупольском направлении. Российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий был ранен.
Также обстрелам из 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников возле Гнутово и Богдановки, а Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.
У росії пропонують путіну розірвати всі відносини з Україною.
Всі - за.
Порошенко - проти.