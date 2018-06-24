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Все про:обстрел (6990) ранение (1833) Донбасс (16469) артиллерия (166) Водяное (89)

 Один украинский воин ранен в результате обстрела Водяного из артиллерии, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов вечера, противник 5 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе. Во всех случаях обстрелы велись из запрещенного Минскими договоренностями вооружения.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

На Луганском направлении в районе населенного пункта Крымское враг обстрелял наши позиции из минометов калибром 82 мм, БМП, гранатометов и стрелкового оружия.

Днем обострилась ситуация на Мариупольском направлении. Российские оккупационные войска вели плотный огонь по защитникам Водяного из ствольной артиллерии калибром 122 и 152 мм. Враг также активно применял минометы всех типов, автоматические гранатометы и стрелковое оружие. Во время боевых действий в этом районе один наш военнослужащий был ранен.

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Также обстрелам из 122-мм артиллерийских систем и 82-мм минометов подверглись позиции украинских защитников возле Гнутово и Богдановки, а Лебединское кроме артиллерии обстреливал танк.

Источник: https://censor.net.ua/n3073201
 
 
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Военные действуют согласно Минским соглашениям, а не Уставу и законам Украины.
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Одного українського воїна поранено унаслідок обстрілу Водяного з артилерії, - прес-центр ОС - Цензор.НЕТ 4124Ahmad‏ @AlAhmediya 3 ч.3 часа назад
У росії пропонують путіну розірвати всі відносини з Україною.
Всі - за.
Порошенко - проти.
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Для военных законы Украины не действуют, только боевой устав ВСУ.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияОдин украинский воин ранен в результате обстрела Водяного из артиллерии, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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