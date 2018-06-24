 Оккупационный "суд" в Крыму в понедельник рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

"В "Железнодорожном районном суде" Симферополя 25 июня 2018 года назначено судебное заседание, на котором должны рассматривать ходатайство защиты украинского патриота Владимира Балуха об его условно-досрочном освобождении (УДО) по "делу о патронах", - говорится в сообщении.

Заседание должно начаться в 11 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко. ДОКУМЕНТ

Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Также смотрите: Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Также читайте: Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)