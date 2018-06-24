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 Политика Украины
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Все про:Крым (20227) суд (21045) Балух Владимир (151)

 Оккупационный "суд" в Крыму в понедельник рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

В понедельник, 25 июня, в Симферополе оккупационный "суд" рассмотрит ходатайство защиты об условно-досрочном освобождении украинского активиста Владимира Балуха.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".

"В "Железнодорожном районном суде" Симферополя 25 июня 2018 года назначено судебное заседание, на котором должны рассматривать ходатайство защиты украинского патриота Владимира Балуха об его условно-досрочном освобождении (УДО) по "делу о патронах", - говорится в сообщении.

Заседание должно начаться в 11 часов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Уверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко. ДОКУМЕНТ

Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Также смотрите: Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Также читайте: Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

Источник: https://censor.net.ua/n3073199
 
   
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было бы просто здорово-освобождение. Победы украинцу над орками!
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свежо предание - а верится с трудом...
(или проще - не верю... ну может и рассмотрят... но отпустить... конечно, хорошо бы!!!)
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утро вечера мудренее, подождем и подержим кулачки.
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Зрозуміло, що суд вирішить тримати Балуха у в'язниці. Єдиний можливий варіант - обмін.
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Да! -- надо внесудебные разборки рулить... ...как Березовский, когда-то... ...а его уже грохнули. ...шадэ...
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-- если незаконные суды выносят законные вердикты ... -- они ж тоже незаконные...
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да. потому что судьи то ненастоящие. и не могут выносить никаких приговоров, ни от чьего бы то нибыло имени.
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-- ты ещё не умер? -- всё Крым пасёшь...*)
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«Родина-мать зовет»: в Латвии предложили покинуть страну всем, кому хочется все по-русски
24.06.2018 alesya Латвия, Россия, скандал
Янис Иесалниекc, являющийся парламентским секретарем Министерства юстиции Латвии (VL-TB/LNNK) предложил жителям республики покинуть страну, если кого-то не устраивает латышский язык. Как информирует replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Twitter.
В частности, он написал: «Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и хочется все по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину». При этом политик снабдил свою публикацию хештегами #1мая, #ШествиеЖданок и иллюстрацией «Родина-мать зовет!».
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Крим....................... чудове місце.......................... Окупаційний "суд" у Криму в понеділок розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха - Цензор.НЕТ 551
Сподіваюсь, що через два тижні відпочиватиму в Євпаторії..............
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может тебе там начистят фейс Андруша...)))
даже не важно кто - крысчане, кацапы или крымскотатарские украинцы...)))
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Так я ж не волаю "сугс" і не скачу....................... Окупаційний "суд" у Криму в понеділок розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха - Цензор.НЕТ 386
До того ж вже з 2015 року відпочиваю в Криму. і - все нормально. А цього року планую ще й оглядову екскурсію по Криму з заїздом на Кримський міст.
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да начистить тебе и без этого нужно - таким как ты гнидам, это нужно делать регулярно...
для профилактики...
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Окупаційний "суд" у Криму в понеділок розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха - Цензор.НЕТ 3049
................................. Ню-ню..........................
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Дивись не злись так........................... а то "інсульта" нападе................... чи як завжди - обкакаєшся, не добігши до туалету...................... Окупаційний "суд" у Криму в понеділок розгляне клопотання про дострокове звільнення Балуха - Цензор.НЕТ 4791
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Андруша ты не переживай за других - за себя лучше это делай...
может и до тебя дойдёт когда-нибудь очередь...
ты же гнида так и не дождался своих освободителей мышебраттев...)))
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Та я не надто і "хвилююсь", лончику...................
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свой я,братцы, свой-спохватился пропагандист ДНР.
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судячи по фото - зовсім хлопця замучили, лице виснажене, а наші ще придурки до Росії їдуть, щоб там в тюрму попасти.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныОккупационный "суд" в Крыму в понедельник рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха
 
 
 
 
 
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