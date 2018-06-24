 Оккупационный "суд" в Крыму в понедельник рассмотрит ходатайство о досрочном освобождении Балуха

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Крымскую правозащитную группу".
"В "Железнодорожном районном суде" Симферополя 25 июня 2018 года назначено судебное заседание, на котором должны рассматривать ходатайство защиты украинского патриота Владимира Балуха об его условно-досрочном освобождении (УДО) по "делу о патронах", - говорится в сообщении.
Заседание должно начаться в 11 часов.
Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.
Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.
Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.
19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.
(или проще - не верю... ну может и рассмотрят... но отпустить... конечно, хорошо бы!!!)
24.06.2018 alesya Латвия, Россия, скандал
Янис Иесалниекc, являющийся парламентским секретарем Министерства юстиции Латвии (VL-TB/LNNK) предложил жителям республики покинуть страну, если кого-то не устраивает латышский язык. Как информирует replyua.net, об этом политик написал на своей странице в Twitter.
В частности, он написал: «Если кому-то здесь, в Латвии, не нравится и хочется все по-русски, тогда смело можете возвращаться на родину». При этом политик снабдил свою публикацию хештегами #1мая, #ШествиеЖданок и иллюстрацией «Родина-мать зовет!».
Сподіваюсь, що через два тижні відпочиватиму в Євпаторії..............
даже не важно кто - крысчане, кацапы или крымскотатарские украинцы...)))
До того ж вже з 2015 року відпочиваю в Криму. і - все нормально. А цього року планую ще й оглядову екскурсію по Криму з заїздом на Кримський міст.
для профилактики...
................................. Ню-ню..........................
может и до тебя дойдёт когда-нибудь очередь...
ты же гнида так и не дождался своих освободителей мышебраттев...)))