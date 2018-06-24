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Все про:армия РФ (5596) Молдова (944) ООН (2510) Приднестровье (402)

 Непризнанное Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска

Непризнанная республика Приднестровье отказалась выводить со своей территории российские войска, к чему ранее призвала соответствующая резолюция Генеральной ассамблеи ООН.

Об этом заявили в так называемом "Министерства иностранных дел" Приднестровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Российские военные в Приднестровье исполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких других вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - заявили в самопровозглашенной республике.

Читайте: Молдова второй раз за несколько дней зафиксировала перемещение российской военной техники в Приднестровье

Также в Приднестровье заявили, что решения "об изменении миротворческой миссии под эгидой России" не могут приниматься без учета мнения самой "республики".

Напоминаем, 22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

Также читайте: Правительство Молдовы совершило очередной "антироссийский демарш", - Додон осудил резолюцию ООН о выводе войск РФ из Приднестровья

Источник: https://censor.net.ua/n3073198
 
   
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Крутая республика)) ООН ей не указ))).
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Потрібно влаштувати Придністров'ю блокаду кордону, випускати людей але нікого не впускати повна товарна, автомобільна та залізнична блокада, не пускати туди жодні товари ані з України, ані з Молдови, тоді подивимось як довго там протягне російська терористична банда. Самі виїдуть і російські війська там просто закінчаться, просто не буде там нікого!
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ты что хочешь что бы магазины рошен в москве закрылись?
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а она шо, ещё и в ООН состоит?!
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невыполнение резолюции ООН? ну ну в добрый путь... организация конечно импотентская но как основание для принуждения - покатит
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Тактика - "смерть от тысячи мелких порезов".
Каждая не выполненная резолюция. Каждое решение международного суда. Каждый штраф. Каждая санкция...... Всё это неумолимо приближает неминучую смерть Московской Орды Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 3923
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И еще. ВОт как называется эта резолюция. Никаких там "призывов" нет. есть требование

№ А/72/L.58 «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова». В этой резолюции:

«Россия должна завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова»
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а если нет, то что?с таким же успехом можно принять постонавления о выводе рашистом с донбасса и крыма(на генассамблее), но что толку?каких то санкций еще раше добавить?как то пока санкции на нее не сильно давят
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а если нет...то большой и толстый РАСШИРИТ ДИАМЕТР САНКЦИЙ для РАБсосии!!!)))
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так эту заруснявленную полоску земли можно просто самоликвидировать путем перекрытия границы с украинской стороны. На сколько там мордвы хватит на 3 или целых 4 дня?
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Я думаю, пока в Молдове президент Додон, выдавить рашку не получится. Тут наверное нужно единство всей власти в Молдове.
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А в молдове как у нас, пока нет воли и желания ничего никто не сделает.
Давно бы могли заблокировать всю торговлю и все перемещения через границы. Но торговля важнее. У молдовы тоже отмазка "там же наши люды ".
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Дебилы там просто сидят и все тут в Этом Преднестровье
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не приднестровье а прикацаповье ...
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Приднестровье ето вообщето украинская земля отданная когда то на укрупнение Молдавии...Нам оно конечно не нужно но как все в Молдавии плохо если они не могут поставить ето недоразумение на место....
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таким "макаром" Крым тоже отданный когда то Украине ,,,, нам конечно не касается ,но как всё в Украине плохо если они не могут поставить это недоразумение( КРЫМ,ДОНБАСС)на место ,,,,,,
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Одна мааааленькая деталь - у вас под боком кацапии нет, так что убогим в Приднестровье неоткуда ждать подмоги.
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одна маааааленькая деталь - когда создавалось Приднестровье у нас под боком тоже не было кацапии
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Да Крим 200 раз менял прописку. А Украине его отдали в приказном порядке забрав у Украини ровно такуюже территорию для России взамен....
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ппц, откуда вы все берете эту методичку? Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 5602 ну не было никаких обменов территориями в 1954 году.
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Прежде, чем тут что-то срать, почитай историю. Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 635
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почитай ты, историю, дебил, откуда вы только беретесь?вчера мне тролли втирали про таганрог, сегодня новые тупицы Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 9403 макнул вчера беларусского тролля мордой в говнецо, так он на ходу отмазки начал лепить
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Ясно, ты не только не образованный, но ещё и глуп. Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 3385
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и все, что смог высрать?в спам
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Что взамен Крыма от Украины в Российскую Федерацию тогда же (протокол Президиума ЦК КПСС №49 от 25 января 1954 г.) передали Таганрог и приграничные к нему земли, по территории равные площади полуострова в Черном море.
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ну ппц, дебил Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 2380 посмотри в вики, когда тот таганрог к рсфср присоедили, или тебе. как тому белорусскому троллю, хоть в очи ссы, все божья роса?
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Мне все равно когда кто кому что передавал....Есть факт анексии и зная то что все в мире меняется могу с уверенностю сказать что Крим вернется назад, а если Таганрог ,Кубань и много других территорий (отданних России )захотят войти в состав Украини - то они войдут...в етом тоже сомнений нету, а вот то что Россия перестанет существовать я не сомневаюсь.
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Кацапские "миротворцы" там создают очаг напряженности и, конечно, никуда добровольно не уйдут, потому что задача урегулировать конфликт не стоит. Ватный заповедник уже выбрал себе Додона.
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Прекратить торговать и поставлять продовольствие в анклав, а трупы рашистских орков потом утилизировать. Другого решения проблемы нет.
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Кто то помнит сколько принимали таких резолюций относительно Крыма???
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сколько кацап...? можно даже ссылки...\нужно...\
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На сколько помню - каждый год с 14 ООН принимает разные резолюции с осуждением действий РФ в Крыму. Вроде такой или такой.
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ну вот видишь кацап даже такая никчемная организация как ООН вас за гавнюков считает...
а что с вас ещё взять...)))
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Да и РФ об ООН тоже не очень высокого мнения... Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 7816
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да мне поф - какого вы мнения кацап о ком-то...
чем больше вас презирают - тем больше вы гордитесь...\вы нация пидарастов - в плохом смысле этого слова...\
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это намек на то, что часть упоротой ваты будет голосовать за воровку на доверии капительман-гриян, по кличке тимошонка?
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Учитывая то, что всякие Мураевы и Бойко без донбасского и крымского электората являются непроходными, Тимошенко - лучший кандидат для Кремля. Путин знает, что с ней можно договориться и что вопрос лишь в сумме, тем более опыт таких договорняков имеется.
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что только порохоботы не придумают, чтоб гаранта на 2ой срок продвинуть Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 92 смешно будет, если все их потуги ничем не кончатся Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 92
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А почему ты ставишь выбор между двумя? Я, к примеру, голосовал за Гриценко...
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а где тут я сказал, что или я буду голосовать за ювт или она победит?(хотя если опираться на ее рейтинг, это не исключено)просто поражает настойчивость, с которой порохоботы мочат ювт, очевидно считая ее основным соперником гаранта
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А вам будет несмешно,мордва позорная оккупантская! Можете уже готовить поздравления к инаугурации ПАПа . Ты будешь вылазить из торта с раздувающимся кверху новым платьем?
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Треба кордон там закрити та потяг москва - кишинів скасувати. І як вони будуть поповняти б/к тільки через Молдову.
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У кацапов ротация через кишиневский аэропорт. Пока сами молдаване не захотят поменять ситуацию, ничего не поделаешь.
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Якщо повітряний коридор теж перекрити їм доведеть через Румунію летіти.
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Який БК?! Там того БК та залізячча з совка залишилось достатньо...
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а шо,непризнанцы оон указывать будут,чего делать? Непризнанное Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска - Цензор.НЕТ 8384
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А что тут непонятного?Касабия не собирается ни от чего отказываться. Тем хуже ей.
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Это как если бы захера с плотницким ,спросить. Нет рашки - нет их.
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Надеюсь выводить будут НЕ через Украину. Если да, то только таким коридором, что был под Дебальцево.
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Что там выводить? Кацапье вывозится в заколоченных товарянках, а техника остается на месте и переходит к молдавским воякам.
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Там идет постоянная ротация войск, подвозят запчасти, топливо и прочее, и все это через территорию Украины потому что иначе никак, барыжная власть закрывает на это глаза.
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никакой поставки через Украину в Приднестровье нет. Всё идет именно на Молдову...и именно как поставка для Молдовы.Молдаване сами виноваты в ситуации. Основной состав так называемых миротворцев рашки...местные приднестровские жители. Процент ротируемых из кацапии крайне низок и осуществляется только через аэропорт Кишинёва.Ничего не мешает молдаванам закрыть этот коридор...Но они этого не делают. Плюс топливо...продовольствие Приднестровью поставляет Молдова...(за валюту)...и ничего ..кроме бизнеса....По Молдове ездит масса авто с приднестровскими номерами....с всеми видами паспортов..от рашки...Украины...самой Молдовы и даже Приднестровья.... Впечатление...что Молдове абсолютно по барабану сложившаяся ситуация....
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З сьгоднішнього дня порохоботи шикуйтесь та голосно спитайте у пеці: "Яких заходів ти будеш вживати стосовно Придністров'я?" Зараз з'явилися законні підстави діяти по-справжньому. Але для цього потрібна тактична та стратегічна ініціатива. Задайте питання собі, у собакобудкобудівника вона є?
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Да откуда, у Пети сейчас на первом месте поставить смотрящим за НАБУ своего кента Жебринского, которого самого давно сажать пора за коррупцию и оффшорные компании записанные на родственников.
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Не миротворческие, а оккупационные !!!
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РуSSо-фашистские оккупационные войска надо гнать поганой метлой! А Молдове должны помогать все адекватные страны мира.
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А каким образом (с какой территории) обеспечивается поддержка оккупационных войск РФ в "Приднестровье"??!!
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Мені просто цікаво а хто тих вожаків придністровської банди а також одночасно по сумісництву путінських холуїв буде питптися -є держава Молдова а в неї законна влада і вона вірішує що робити з рашистскою воєнною хунтою а не купка негідників якібудучи ватажками в придністровському гадюшнику і в яких влада тримається на рашистських штиках.
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Если Приднестровье не признавая республика и там такие же сепары как у нас на востоке, какого хера машины на их номерах свободно катаются по нашей стране? Запретить полностью транзит и оставить только приграничное сообщение!
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Щас наткнулся. Не смог не поделиться. Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 8669
"И что любопытно, уголовная статья «За попытку государственного переворота» есть, а за сам переворот статьи нет...!" (с)
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Потому шо если переворот удался - то победителей не судят,и история пишется победителями.А если не удался,то это не переворот,а его попытка Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 1756
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Всё правильно. Я согласен. Просто ранее об этом не задумывался.
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Рабы не могут без господина. Психология, однако
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Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска
...шо я не вводил -- то и не мне выводить...
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З цього Придністров'я є завжди загроза для України.
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Сміху мало, бо було 2 травня в Одесі. Це ти тоді прискакав із Придністров'я?
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україна не пускає в Придністров"є військовий контингент, тим більше військові вантажи, розмитнення проводять Молдова і Україна разом.
Небо для Придністров"я з України закрито.
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Преднестровье это украинская земля нарезанная сталиным молдове. Нужно возвращать эту землю Украине!
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ну тогда Крым тоже российская земля нарезанная хрушёвым украине,,,,,,,,,,,не буду дальше писать твоими словами так как де факто эта земля уже возврашена россии
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Пошел нах, кацапский ублюдок! какого хера ты тут пересмотр границ устариваешь? Из-за таких уродов как ты Украина потеряла Донбасс и Крым. есть общепризнаные границы. и точка. А иначе тогда придется молдаванам взамен отдавать придунавье и часть черновицкой обл согласно карте 1939 года

Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 7353
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.Задрали кацапки своим враньем... Врать и воровать - вот это то в чем они мастера... были, есть и наверное долго ещё будут...
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Непризнанное Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска
Приднестровье можно вернуть Молдове даже без согласия россии, изолировав эту непризнанную территорию еще больше, чем Северную Корею, никого оттуда не выпускать до тех пор, пока россия сама не выведет оттуда своих террористов.
Просто у ес нет желания навести порядок в этой части европы, ес в этой части европы нужен хаос и слабые страны.
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На примере Приднестровья можете посмотреть как они будут действовать на луганде, если идти на поводу у Кремля.
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Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 9479Московiя, країна Моксель‏ @shadowshadow301 9 ч.9 часов назад
"Укрзалізниця" п`ять років при повній обізнаності Уряду і президента, забезпечує роботу підприємств у російському анклаві - Придністров'ї:

https://t.co/Oxq60nHTaf

Центр транспортної логістики "Укрзалізниці" щомісяця відправляє сотні вагонів у невизнане Придністров'я, тоді як їх не вистачає для українських підприємств, заявив нардеп від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Більше читайте тут: http://gordonua.com/ukr/news/politics/timchuk-tsentr-transportnoji-logistiki-ukrzaliznitsi-zabezpechuje-robotu-pidprijemstv-v-rosijskomu-anklavi-pridnistrov-ja-237625.html

Невизнане Придністров'я не має наміру виводити зі своєї території "миротворчі" російські війська - Цензор.НЕТ 7093
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Фишка в том, что русских в том контингенте 1%, там все местные, ротации не производятся, там все живут, куда их выводить? И в Молдову они не хотят, ЖКХ в 3 раза ниже, газ в 10 раз дешевле. Многие молдаване в ПМР жилье на зиму снимают. Тему знаю, родственники в ПМР живут, очень в Молдову не хотят.
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потому что это 4 района (!!!) задолжали за 26 лет за газ около 6 млрд ( !!!) долларов. потому газ и дешевле. прям как лугандон. вода -даром . газ -дешевле. . плюс две пенсии.
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Україна десятиріччями пускає москальські банди в ПМР, а тепер скиглить, що в неї віджали Крим та Лугандон.
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ООН сегодня ни кому не указ.Все на него ложат, даже недо республика. А что он может? Правильно, выразить озабоченость.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомНепризнанное Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска
 
 
 
 
 
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