 Непризнанное Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска

Об этом заявили в так называемом "Министерства иностранных дел" Приднестровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.
"Российские военные в Приднестровье исполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких других вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - заявили в самопровозглашенной республике.
Также в Приднестровье заявили, что решения "об изменении миротворческой миссии под эгидой России" не могут приниматься без учета мнения самой "республики".
Напоминаем, 22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.
Каждая не выполненная резолюция. Каждое решение международного суда. Каждый штраф. Каждая санкция...... Всё это неумолимо приближает неминучую смерть Московской Орды
№ А/72/L.58 «О полном и безусловном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова». В этой резолюции:
«Россия должна завершить упорядоченный вывод оперативной группы российских войск и вооружений с территории Республики Молдова»
Давно бы могли заблокировать всю торговлю и все перемещения через границы. Но торговля важнее. У молдовы тоже отмазка "там же наши люды ".
можнодаже ссылки...\нужно...\
а что с вас ещё взять...)))
чем больше вас презирают - тем больше вы гордитесь...\вы нация пидарастов - в плохом смысле этого слова...\
"И что любопытно, уголовная статья «За попытку государственного переворота» есть, а за сам переворот статьи нет...!" (с)
...шо я не вводил -- то и не мне выводить...
Небо для Придністров"я з України закрито.
Приднестровье можно вернуть Молдове даже без согласия россии, изолировав эту непризнанную территорию еще больше, чем Северную Корею, никого оттуда не выпускать до тех пор, пока россия сама не выведет оттуда своих террористов.
Просто у ес нет желания навести порядок в этой части европы, ес в этой части европы нужен хаос и слабые страны.
"Укрзалізниця" п`ять років при повній обізнаності Уряду і президента, забезпечує роботу підприємств у російському анклаві - Придністров'ї:
https://t.co/Oxq60nHTaf
Центр транспортної логістики "Укрзалізниці" щомісяця відправляє сотні вагонів у невизнане Придністров'я, тоді як їх не вистачає для українських підприємств, заявив нардеп від "Народного фронту", координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук. Більше читайте тут: http://gordonua.com/ukr/news/politics/timchuk-tsentr-transportnoji-logistiki-ukrzaliznitsi-zabezpechuje-robotu-pidprijemstv-v-rosijskomu-anklavi-pridnistrov-ja-237625.html