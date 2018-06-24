 Непризнанное Приднестровье не намерено выводить со своей территории "миротворческие" российские войска

Об этом заявили в так называемом "Министерства иностранных дел" Приднестровья, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Громадське.

"Российские военные в Приднестровье исполняют исключительно задачи по обеспечению устойчивого мира и безопасности, и никаких других вооруженных сил РФ, кроме миротворческих, на территории Приднестровской Молдавской Республики нет", - заявили в самопровозглашенной республике.

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Также в Приднестровье заявили, что решения "об изменении миротворческой миссии под эгидой России" не могут приниматься без учета мнения самой "республики".

Напоминаем, 22 июня 2018 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию "О полном и безоговорочном выводе зарубежных вооруженных сил с территории Республики Молдова". За принятие резолюции проголосовали 64 страны, против – 15, воздержались 83 делегации.

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