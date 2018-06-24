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 Минюст США передал в Конгресс новые документы по делу о вмешательстве России в выборы президента

Министерство юстиции США передало Палате представителей Конгресса более тысячи новых секретных документов по делу о возможном вмешательстве России в американские выборы в 2016 году.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Документы должны были передать в пятницу, однако это было сделано в субботу. Как пишет AP, их передали под угрозой отставки и привлечения сотрудников министерства к ответственности за неуважение к Конгрессу.

По словам Эшли Стронг, пресс-секретаря спикера Палаты представителей Пола Райана, большинство документов касаются начала расследования ФБР российского вмешательства в выборы президента США.

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Это дело ведет бывший директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер. Он, в частности, проверяет связи членов штаба Трампа с Россией.

По делу о вмешательстве России в выборы в США обвинили 13 россиян, в том числе бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", и сотрудников связанной с ним "фабрики троллей". По ним действуют персональные санкции США.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073197
 
   
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B социальной сети появился ролик, на котором автомобиль с прикрепленным сзади каркасом, изображающим президента РФ Bладимира Путина, едет по улицам одного из российских городов.
Такой протест гарждан РФ против повышения в стране пенсионного возраста опубликовал на своей страничке в Facebook Дмитрий Мелёхин.
Осторожно! B ролике присутствует ненормативная лексика!
На кадрах видно, как картонный Путин машет рукой проезжающим машинам и пешеходам. На стекле авто напечатан слоган: "Денег нет, но вы держитесь. Помашите пенсии рукой".https://tabloid.informator.news/deneh-net-no-vyi-derzhytes-kak-v-rossyy-protestuyut-protyv-povyishenyya-pensyonnoho-vozrasta/
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а тепер путен намагається нав'язати Україні свого ставленника, який готовий віддано служити цілям мокшанського ліліпута - Юлю Луї Віттонівну
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Люди - везде люди...в большинстве - биологические существа, живущие для выживания... Путин это понимает..., а потому можно манипулировать выборами и в России, и в США, и в Украине... Демократия - худшая из форм правления... Но ничего лучшего люди за тысячелетия не придумали...
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кто такой этот путен? это карликовое педофильное хуйло? так оно вмешиваться только в процесс уничтожения русни может. А доклад этот в госдепе чтобы больше мордве напользы насыпать.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМинюст США передал в Конгресс новые документы по делу о вмешательстве России в выборы президента
 
 
 
 
 
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