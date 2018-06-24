 Минюст США передал в Конгресс новые документы по делу о вмешательстве России в выборы президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Документы должны были передать в пятницу, однако это было сделано в субботу. Как пишет AP, их передали под угрозой отставки и привлечения сотрудников министерства к ответственности за неуважение к Конгрессу.

По словам Эшли Стронг, пресс-секретаря спикера Палаты представителей Пола Райана, большинство документов касаются начала расследования ФБР российского вмешательства в выборы президента США.

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Это дело ведет бывший директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер. Он, в частности, проверяет связи членов штаба Трампа с Россией.

По делу о вмешательстве России в выборы в США обвинили 13 россиян, в том числе бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", и сотрудников связанной с ним "фабрики троллей". По ним действуют персональные санкции США.

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