 Минюст США передал в Конгресс новые документы по делу о вмешательстве России в выборы президента

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.
Документы должны были передать в пятницу, однако это было сделано в субботу. Как пишет AP, их передали под угрозой отставки и привлечения сотрудников министерства к ответственности за неуважение к Конгрессу.
По словам Эшли Стронг, пресс-секретаря спикера Палаты представителей Пола Райана, большинство документов касаются начала расследования ФБР российского вмешательства в выборы президента США.
Это дело ведет бывший директор ФБР, спецпрокурор Роберт Мюллер. Он, в частности, проверяет связи членов штаба Трампа с Россией.
По делу о вмешательстве России в выборы в США обвинили 13 россиян, в том числе бизнесмена Евгения Пригожина, которого называют "поваром Путина", и сотрудников связанной с ним "фабрики троллей". По ним действуют персональные санкции США.
B социальной сети появился ролик, на котором автомобиль с прикрепленным сзади каркасом, изображающим президента РФ Bладимира Путина, едет по улицам одного из российских городов.
Такой протест гарждан РФ против повышения в стране пенсионного возраста опубликовал на своей страничке в Facebook Дмитрий Мелёхин.
Осторожно! B ролике присутствует ненормативная лексика!
На кадрах видно, как картонный Путин машет рукой проезжающим машинам и пешеходам. На стекле авто напечатан слоган: "Денег нет, но вы держитесь. Помашите пенсии рукой".https://tabloid.informator.news/deneh-net-no-vyi-derzhytes-kak-v-rossyy-protestuyut-protyv-povyishenyya-pensyonnoho-vozrasta/