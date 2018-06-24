 Наемники РФ сосредотачивают тяжелое вооружение за пределами мест хранения, нарушая оговоренное Минскими соглашениями расстояние отвода, - украинская сторона СЦКК

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортеров (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира") .

По результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка наблюдатели СММ обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12 ) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани") в так называемом полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка.

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Указанное тяжелое вооружение и военная техника находилась за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей, отмечают в СЦКК.

Кроме того, по имеющейся информации, на территории железнодорожной станции "Дебальцево" было выявлено как боевики российских оккупационных войск разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижения нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из Горловки в направлении населенного пункта Гольмовской.

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Украинская сторона СЦКК отмечает: подобные действия со стороны оккупантов следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к ее применению на линии разграничения против подразделений ВСУ и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности.