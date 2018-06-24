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 Наемники РФ сосредотачивают тяжелое вооружение за пределами мест хранения, нарушая оговоренное Минскими соглашениями расстояние отвода, - украинская сторона СЦКК

Украинская сторона СЦКК информирует, что боевики оккупационной администрации РФ, в противоречие Минским договоренностям продолжают сосредоточивать тяжелую технику и вооружения за пределами мест хранения, нарушая расстояния отвода.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

Наблюдатели СММ ОБСЕ задокументировали в жилом районе Донецка расположение 31 танка различной модификации, 2 самоходных гаубиц (2С3 "Акация"), 3 бронированных ремонтно-эвакуационных машины (БТС-4А), 2 бронетранспортеров (БТР-80 и МТЛБ), а на восточной окраине населенного пункта Перевальск Луганской области наблюдатели Миссии обнаружили реактивную систему залпового огня (БМ-21 "Град"), 4 танка (Т-64), 2 самоходные гаубицы (2С1) и 2 противотанковых орудия (МТ-12 "Рапира") .

По результатам проведенной верификации мест хранения отведенной техники, на временно оккупированной территории Донецкой области, вблизи населенного пункта Покровка наблюдатели СММ обнаружили 6 самоходных гаубиц (2С1), 3 буксируемые гаубицы (Д-30), противотанковую пушку (МТ-12 ) и 10 танков (Т-72), а также 22 танка различной модификации, 6 зенитно-ракетных комплексов (9К35 "Стрела-10") и 8 минометов (2Б11 "Сани") в так называемом полигоне недалеко от населенного пункта Бугаевка.

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Указанное тяжелое вооружение и военная техника находилась за пределами мест хранения, что является грубым нарушением пункта 5 Меморандума Минских договоренностей, отмечают в СЦКК.

Кроме того, по имеющейся информации, на территории железнодорожной станции "Дебальцево" было выявлено как боевики российских оккупационных войск разгружают 4 крытых вагона с боеприпасами, а также зафиксировано передвижения нескольких единиц артиллерийских систем различного калибра из Горловки в направлении населенного пункта Гольмовской.

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Украинская сторона СЦКК отмечает: подобные действия со стороны оккупантов следует расценивать, как очередной этап подготовки боевиками вооруженных формирований РФ тяжелой техники и вооружения к ее применению на линии разграничения против подразделений ВСУ и мирного населения Донбасса, нарушая Минские договоренности.

Источник: https://censor.net.ua/n3073196
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
В цілому росія готується до вторгнення. Поки її стримують майбутні можливі втрати при наступі.
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Поки наш буде жувати соплі параша і надалі буде просуватися територією України. Поки не буде нескінченних жертв ворога - він не зупиниться. Його неможливо умиротворити вмовляннями миру, треба його вбивати і всіх хто з ним співпрацює. Поки українці цього не зрозуміють, і надалі будуть виділятися кошти на поставки окупанту води, будуть гинути патріоти, буде безлад в країні.
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Дуже влучне слово (новотвір). Навіть самій кацапні сподобалося. Впізнали себе
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это не сказочный персонаж Тяни-толкай...
это реальный кацапский образ - Пхай-Пхай...)))
можно предлагать варианты названия...)
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...серьёзная Война будет! -- как только в Росии холодильник начнёт побеждать телевизор... -- а тут недолго осталось.
...Юлька с Порохом до того -- ещё повоевать успеют... *)

Но при Войне, лучше Порох! -- он уже ... хм.. ...ему ж уже деваться некуда -- с ним и победим!
А Юля -- ...та начнёт -- ...свой негативный климакс компенсировать... -- ну её в пень!

...баба лежала рядом... -- шо с бабы взять? -- дууура!
Девчонки -- без обидок! ...вы ж не Юли...*)
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войну пора прекращать, а закончить её один способ - победить, с порохом будет только позорное поражение, капитуляция еще за этой каденции хуйла
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Порох мешает тебе на Мааскву выслать триста авианесущих подводных лодок ?

Или чем ты собрался победить, шобы быстро и не так, как порох ?
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Нет! Эту Войну надо победить! -- ...иначе всё так и останется: хохлы, новороссия, ...и Обама аж до БАМа...
Надо точку поставить в конце. -- а лучше -- знак восклицания!
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а с йуляхой будет почетная сдача? Найманці РФ зосереджують важке озброєння за межами місць зберігання, порушуючи обумовлену Мінськими домовленостями відстань відведення, - українська сторона СЦКК - Цензор.НЕТ 2194.контракт на сто лет с ценой на газ вдвое большей чем германии?
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-- к зиме свара начнётся... ...та, ничё -- перезимуем...*)
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на что рассчитывали в Минске после отжатия Крыма??? лично я, на время для восстановления армии - все остальное от лукавого, только уничтожив мразей можно вернуть контроль над территориями.....
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И какое им за это будет наказание?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНаемники РФ сосредотачивают тяжелое вооружение за пределами мест хранения, нарушая оговоренное Минскими соглашениями расстояние отвода, - украинская сторона СЦКК
 
 
 
 
 
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