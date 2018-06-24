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 Политика Украины
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 Прокуратура расследует дело украинского генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону РФ

В марте 2014 Станислав Шапортов, который был тогда заместителем начальника Управления госохраны Украины - директором департамента охраны в АР Крым УГО Украины, призывал и, являясь командиром, фактически отдавал распоряжение подчиненным к государственной измене, к переходу на сторону России. Также убеждал, что они принадлежат к "народам Российской Федерации по национальной, культурной и религиозной идентичности".

Об этом Цензор.НЕТ рассказал прокурор военной прокуратуры Центрального региона Роман Егжов.

Прокурор приводит конкретные пример. Так, 16 марта 2014 года Шапортов собрал подчиненных в актовом зале Департамента охраны в АРК Управления госохраны и призвал их принимать участие в так называемом "референдуме", убеждал, что они должны "голосовать" за вхождение в состав РФ. 23 марта он фактически запустил российских военных на территорию Департамента, передал им документацию, оружие, спецтехнику, то есть фактически передал россиянам управление над украинским подразделением.

"В следствие действий Шапортова около 500 военнослужащих и сотрудников Департамента госохраны в АРК не выполнили приказ "О передислокации" от 25 марта и перешли на сторону врага", - говорит прокурор Егжов.

Сам же Шапортов, добавляет прокурор, принял присягу на верность РФ, и с апреля 2014 по сентябрь 2016 был замкомандира военной части 38969 Федеральной службы охраны РФ.

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Уже 5 сентября 2016 года Шапортов был назначен заместителем главы оккупационной администрации Ялты, вошел в так называемую "антитеррористическую комиссию".

Напоминим, генерал-майора подозревают в государственной измене (ч.1 ст.111 УК Украины). Шапортов должен явится 25 июня в 14:00 в Подольский районный суд Киева, к следственному судье Ларионовой - там будут решать, удовлетворить ли просьбу прокуратуры о проведении заочного досудебного расследования. "Явка обязательна", - указано в сообщении.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073190
 
 
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представьте гипотетическую ситуацию..что генерал израильской армии перешёл на сторону врага..как долго бы он прожил..?
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Зато все без исключения судьи "лнр" получают выплаты , пенсии и прочие доплаты от Украины. И ездят свободно на подконтрольную территорию.
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да у нас практически весь хенералитет на стороне эрэфии...
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кажуть 2/3 військових, що були в Криму перейшли в рососію...
але це було в перших рядах! Прокуратура расследует дело украинского генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону РФ - Цензор.НЕТ 104
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Алі, в тебе поганий день, чи нова методичка?! Прокуратура расследует дело украинского генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону РФ - Цензор.НЕТ 6619
чи є дійсна інформація? про "винуватий пєтя і татари" ?
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Я переконаний, що ви в цьому впевнені, бо якщо хтось всрався, то завжди винний пєця.
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"Сам же Шапортов, добавляет прокурор, принял присягу на верность РФ, и с апреля 2014 по сентябрь 2016 был замкомандира военной части 38969 Федеральной службы охраны РФ. Источник: https://censor.net.ua/n3073190 "

Может - переприсягнул на верность?
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныПрокуратура расследует дело украинского генерал-майора Шапортова, перешедшего на сторону РФ
 
 
 
 
 
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