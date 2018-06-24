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Все про:депутат (2545) поджог (571) Нацполиция (7673) Херсонщина (661) Блок Петра Порошенко (1505) Спиваковский Александр (1)

 Неизвестные подожгли в Херсоне дом нардепа от БПП Спиваковского

Сегодня ночью в Херсоне неизвестные подожгли крышу дома народного депутата от Блока Петра Порошенко Александра Спиваковского.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе Херсона горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

В 3:40 возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления. предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества". 

Местные СМИ сообщают, что речь идет о доме нардепа от БПП Александра Спиваковского. По словам нардепа, за три дня до поджога он получал угрозы.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073188
 
   
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Порошенко принял для себя решение, что он скорее откажется от международной помощи, чем создаст суд таким образом, что сам станет одним из подсудимых.
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Да,этот депутат мразь ещё та ,пробы негде ставить ...
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Это начало? Народ начинает понимать как надо уговаривать избранников работать?
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дайте фото с пожарища
или личный хаус слуги народа от БПП, в виду своей пятиэтажности - не влезает в кадр ?
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судя по расстоянию до огня - он просто построил дом в один этаж, но на весь стадион
ибо огонь где-то ТАМ, а ближайшая стена прямо ТУТ

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И депутату ,регионалу. У нас много врагов.
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цікаво, - без жодних експертиз, от так відразу визначили, що це був підпал? а може це синок депутута травку курив на горищі і воно загорілося?
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или проводка или.... кара Господня?
хотя.... с покурил - реальнее, ибо с чего БППшному депутату крышу палить? нонсенс Неизвестные подожгли в Херсоне дом нардепа от БПП Спиваковского - Цензор.НЕТ 9065
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Так долги отдавать надо вовремя в т,ч и детапутам.
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Первая будка офшорников полыхнула почему то в Херсоне Еще осталось 140 будок с главной будкой в Козине
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А самого народного депутата когда думают поджечь?
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Вбивця начитався на Цензорі супротивників пєті Неизвестные подожгли в Херсоне дом нардепа от БПП Спиваковского - Цензор.НЕТ 525
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что-то не видно скорбящих комментариев соевых жополизов
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- Сара ты думаешь он после этого перестанет воровать?
- Нет...просто ухудшится состояние дорог...
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С 1917 года по 1923 год в Петербурге и Москве было вырезано 1 миллион людей.
РАБссиянский художник и пейзажист,свидетель тех страшных лет,Константин Алексеевич Коровин.
Быдло Шариковское,а повторить не хотите, мочить в сортире всех подряд?
А потом мы наш ,мы новый мир гавеный мир построим...БЫДЛО...
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С 1917 года по 1923 было классовое противостояние.
Когда царь с дворянством считало пролетарии быдлом и вершителем судеб.
Но тут произошла небольшая осечка, пролетарии начали считать дворянство быдлом и вершить судьбу над ними.
Мораль сей басни такова, что дыма без огня не бывает
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Какие-то инфантильные/большевистские методы, как и убийство цыган...
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не сравнивай жопу с пальцем..цыгана уже не вернуть..а этот бандит завтра себе новый построит в 2 раза шире
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так сам и поджог чтоб страховку получить и построить се хатыночку покрупнее)))
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Вас двоих надо зрителями приглашать, чтобы стояли рядом и аплодировали, а ещё кричали - "Бис!"...
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Я произнёс слово - "методы" или оно не у всех в постах пропечаталось?
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Против сынков партноменклатуры действуют методами их дидов? ужас ужас Невідомі підпалили в Херсоні будинок нардепа від БПП Співаковського - Цензор.НЕТ 1347
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А разница между инфантилами/небольшевиками только в лозунгах или есть что-то оправдательное для инфантилизма/небольшевизма?
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Когда свидомисть украинцев достигнет 100 %.
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Я начну сочувствовать, когда неизвестные подожгут хрущёвку народного депутата.
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наші злодії нас захищають. Виникавє питання ... як довго... чи може їх скоро будуть валить бо вони з грошима
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We don't need no water, let the motherf*cker burn, burn motherf*cker burn
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Ходють слухи, что у тех, кто раньше прикуривал от ста баксов сейчас в моде прикуривать от своего авто или дома... А ведь народный минздрав предупреждал...
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные подожгли в Херсоне дом нардепа от БПП Спиваковского
 
 
 
 
 
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