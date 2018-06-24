 Неизвестные подожгли в Херсоне дом нардепа от БПП Спиваковского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе Херсона горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.

В 3:40 возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.

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По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления. предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".

Местные СМИ сообщают, что речь идет о доме нардепа от БПП Александра Спиваковского. По словам нардепа, за три дня до поджога он получал угрозы.

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