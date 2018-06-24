 Неизвестные подожгли в Херсоне дом нардепа от БПП Спиваковского

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Сегодня ночью в 2:51 в полицию от диспетчера службы по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение, что в Днепровском районе Херсона горит крыша жилого дома. На месте происшествия полицейские установили, пожар произошел в жилом доме народного депутата Украины", - говорится в сообщении.
В 3:40 возгорание было ликвидировано, никто не пострадал.
По данному факту в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовного преступления. предусмотренного ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины "Умышленное уничтожение или повреждение имущества".
Местные СМИ сообщают, что речь идет о доме нардепа от БПП Александра Спиваковского. По словам нардепа, за три дня до поджога он получал угрозы.
или личный хаус слуги народа от БПП, в виду своей пятиэтажности - не влезает в кадр ?
ибо огонь где-то ТАМ, а ближайшая стена прямо ТУТ
хотя.... с покурил - реальнее, ибо с чего БППшному депутату крышу палить? нонсенс
- Нет...просто ухудшится состояние дорог...
РАБссиянский художник и пейзажист,свидетель тех страшных лет,Константин Алексеевич Коровин.
Быдло Шариковское,а повторить не хотите, мочить в сортире всех подряд?
А потом мы наш ,мы новый мир гавеный мир построим...БЫДЛО...
Когда царь с дворянством считало пролетарии быдлом и вершителем судеб.
Но тут произошла небольшая осечка, пролетарии начали считать дворянство быдлом и вершить судьбу над ними.
Мораль сей басни такова, что дыма без огня не бывает