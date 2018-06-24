 "В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - замгенсека СЕ Хольтген

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Хольтген. Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Хольтген.

Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника

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В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи решит, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

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В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова" и требовали отпустить его.