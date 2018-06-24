 "В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - замгенсека СЕ Хольтген

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген.
"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Хольтген. Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.
20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.
"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Хольтген.
Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника
В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи решит, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.
Напомним, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.
В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова" и требовали отпустить его.
йому від цього толераста треба повернення Кацапії до Ради Європи.
от за це Хуйло Сенцова і продасть.
самое страшное, что его голос на выборах равен моему по значимости.
Secretary-General of the Council of Europe your slave greatest king of the World Huylo Volodymyr Putin please freed Oleg Sentzov. Because our organization it's bull ... we can't stop you.
ты со своим"бацькой" думай как колхозы возрождать...)