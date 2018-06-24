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 Политика Украины, За рубежом
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Все про:Совет Европы (488) Ягланд (60) политзаключенные (842) Сенцов (590)

 "В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - замгенсека СЕ Хольтген

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд в понедельник, 25 июня, подаст официальное прошение к президенту Российской Федерации Владимиру Путину о помиловании украинского режиссера Олега Сенцова, который отбывает наказание в российской колонии.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на DW, об этом сообщил директор департамента коммуникаций, заместитель генсекретаря СЕ Даниэль Хольтген.

"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - сообщил Хольтген. Он также отметил, что генсек как глава СЕ имеет право это сделать в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека.

20 июня Турбьерн Ягланд посетил Москву, где встретился с президентом РФ Путиным, министром иностранных дел Сергеем Лавровым и омбудсменом Татьяной Москальковой. По словам Хольтгена, во время переговоров с Путиным вопрос освобождения украинских политических заключенных генсек СЕ не поднимал. Однако в ходе встреч с Лавровым и Москальковой он призывал российскую сторону освободить Олега Сенцова по гуманитарным соображениям.

"Российская сторона выслушала этот призыв, однако не высказала ему ни поддержки, ни возражений", - сообщил Хольтген.

Поэтому глава Совета Европы решил лично ходатайствовать об освобождении украинского узника

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вопрос освобождения украинских политзаключенных Ягланд может привязать к возвращению делегации РФ в Совет Европы, - Ирина Геращенко

В понедельник, 25 июня, в Страсбурге открывается летняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). В день открытия сессии Бюро ассамблеи решит, включать ли в повестку дня вопрос срочных дебатов об освобождении Олега Сенцова и других украинских политзаключенных.

Напомним, 14 мая незаконно осужденный в РФ украинский режиссер Олег Сенцов объявил бессрочную голодовку. Таким образом он требует освободить всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.

Читайте также: Европарламент принял резолюцию с требованием освободить Сенцова и других политзаключенных

В августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова, задержанного в Крыму в 2014 году, к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании на территории полуострова террористического сообщества. Украина и мировое сообщество неоднократно заявляли о политической мотивированности "дела Сенцова" и требовали отпустить его.

Источник: https://censor.net.ua/n3073185
 
 
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Иван Васильевич Грозный (с кинофильма): "Ты как челобитную подаешь, смерд?". И в наш час - лучше уж озабоченность выскажи....
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Не кожен може "просклоняти" цю кобилу, бо вона по дівчаткам
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чи не забагато зрадників за останній час? може щось не так з країною?
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На хуйла це не подіє. Йому потрібно щоб Сенцов на колінах просив про помилування, тоді сцарь ще подумає.
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та до сраки йому його коліна.

йому від цього толераста треба повернення Кацапії до Ради Європи.
от за це Хуйло Сенцова і продасть.
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боюсь, що росіяни чхати хотіли і на Раду Європи. Якщо пам'ять мене не зраджує - то вони перестали фінансувати ПАСЕ. А от інет - Через брак російських грошей в організації вже почалася фінансова криза. У річному бюджеті Ради Європи утворилася "діра" в 53 мільйони євро, або майже 12% бюджету організації. Щоб заповнити її, потрібно зняти санкції з Росії - ua.korrespondent.net/world/3932498-vsi-zabuly-yak-rosiui-namahauitsia-povernuty-v-parie
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а нічё, шо вони перестали фінансувати після того, як їх турнули ?
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Ты хоть сам понимаешь, что озвучив сейчас кацапскую версию отношения Кацапстана к ПАСЕ ты расписался в том, что источник получения тобой информации - кацапские СМИ, следовательно становится понятным, кто ты и откуда ?
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От і буде момент істини для Ради Европи- а хУЙЛО воно і є хУЙЛО!
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и он в этом искренне уверен.

самое страшное, что его голос на выборах равен моему по значимости.
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I Thorbjørn Jagland
Secretary-General of the Council of Europe your slave greatest king of the World Huylo Volodymyr Putin please freed Oleg Sentzov. Because our organization it's bull ... we can't stop you.
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Просьбу о помилование подает доказаный преступник или его адвокат. Что Европа признала Сенцова преступником? Лично он не хочет подавать просьбу о помиловании, так как не считает себя преступником. Перемога или.....?
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тебе какое дело до этого подхуйловник...?
ты со своим"бацькой" думай как колхозы возрождать...)
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Кто подхуйловник, кто подпиздосник время рассудит. Но это не дает тебе право, думать и действовать за Сенцова.
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тебе подкацапник ещё целину поднимать - готовься мышебраттям помогать...)))
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"В понедельник Ягланд подаст прошение о помиловании Сенцова", - замгенсека СЕ Хольтген
 
 
 
 
 
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