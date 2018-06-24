 Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что расследование этого преступления находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

По его словам, нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло около полуночи. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.

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Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям табора. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

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По словам главы Нацполиции, в последнее время такие нападения на представителей ромской национальности со стороны радикально настроенных граждан участились.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на табор ромов - нельзя оправдать ничем, - заявил Князев. - Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством".

Как отмечается, сейчас решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.













