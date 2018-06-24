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Все про:Львов (3220) нападение (1516) Нацполиция (7673) убийство (4889) цыгане (82) Князев (232)

 Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Нападение на ромский табор на окраине Львова в ночь на воскресенье, 24 июня, в результате которого один его житель был убит и еще четверо были ранены, квалифицировано правоохранителями как преднамеренное убийство.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что расследование этого преступления находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.

По его словам, нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло около полуночи. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство

Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.

Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям табора. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО

По словам главы Нацполиции, в последнее время такие нападения на представителей ромской национальности со стороны радикально настроенных граждан участились.

"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на табор ромов - нельзя оправдать ничем, - заявил Князев. - Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством".

Как отмечается, сейчас решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.

Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 01
Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 02
Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 03
Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 04
Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 05
Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 06
Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное 07

Источник: https://censor.net.ua/n3073182
 
   
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так як живе барон у ромів- жителлям конче-заспи дале-далеко.....
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А при чём здесь решение для остальных цыган?
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Ага, а теперь пусть доказывают кто из группы бил ножом.
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и всё-таки, не раскрывают самого главного, какой мотив был? взяться за оружие и пойти на преступление это нужно немного больше, чем обычная неприязнь.
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Дійсно, чому ні слова про причину нападу? Що, ось так, от "нєхрен дєлать", прийшли і порізали чавел? Не вірю! Причина для цього точно була і можливо, не одна і скоріш за все, не на користь циган.
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Не умножайте сущности без необходимости.

Возраст нападавших примите во внимание.
Для них это был стайный перформанс, по зелёному свистку вожака стаи, который так же не особо наделён мудростью.

Результат мы наблюдаем.
Убийство.
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дебилы патамшута - вот главный мотив
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А вот этот организатор, он сольет Заказчика?
Не верю я, что такое могло произойти тупо по синьке!!!
Откуда торчат уши?
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И возбудить дело на полицию за бездеятельность по отношению к социально опасным личностям( не пишу граждан) и пособничество и в покрывательстве воровства и наркоторговле этими же лицами!
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Правильно, это же не мажорка Зайцева на дорогой тачке, которая обколотая убила кучу народа.
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В случае с цыганами менты смело прогнозируют сроки и статьи, в случае с Зайцевой путаются в показаниях и поджимают хвост. Разница именно в этом.
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Всё преподносится, как нападение фашиствующих молодчиков. Но, не удивлюсь, если окажется, что наркоманы напали на цыган за дурь, которая не "вставляет" или т.п..
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что - дурак? не видишь кем преподносится?
твоими хозяевами...
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а если без пролетарских лозунгов ?
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А для "криминала" и полиции самый хороший вариант - "националисты", "С14" и так далее... Не оправдываю за убийство и нанесение телесных, однако, беспредел и безнаказанность со стороны цыган и наплевательство со стороны полиции уже начинает "доставать"... Жена "поймала за руку" карманницу-цыганку, когда у неё мобильный из кармана тащила, передала с мужчиной-свидетелем "ментам", а через полчаса её на рынке встретила. Парня, который стал в ночное время во дворе, поссать под деревом, был оштрафован... Разницу видите?
А нож мне понравился... Я в детстве таким буряки чистил поросятам... "Ужасное" оружие... На каком подсобном хозяйстве его отыскали?
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А для "криминала" и полиции самый хороший вариант - "националисты", "С14" и так далее...


та может для полиции этот вариант и самый хороший,
вот только полиция это так пока не преподносила.
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тобто, наркомани напали на ромів за дурь? Чи за переділ ринків дурі?
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ті,хто барижать живуть в елітних маєтках...
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Чому циган не затримують за:


Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми -

карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.

2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -

караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.


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бездіяльність поліції породжує дії суспільства
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бездеятельность и пособничество полиции! возбудить дело на полицию!
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112 КАНАЛ : В Херсоне горит дом депутата от БПП Спиваковского
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это только начало Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное - Цензор.НЕТ 7011 Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное - Цензор.НЕТ 7011
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Коли буде одночасно палати з 10-к будинуів депутатів, можна буде говорити про початок чогось, а так, ну може цей депутат, як завди набухавшись чи обдовбавшись, заснув палячи у ліжку...
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це не виглядає, як погром....однозначно...
йшли з конретною метою за одним виблядком..... який серйозно комусь нашкодив....
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Вообщем хреново шли, если всех нашли...
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А главное митинг под ИТТ нихто не устраюе шоб выпустили.
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О! -- оперативненько...
...а вообще, за мокруху надлежит карать по-мокрому -- коммуняки, единственно что, правильно сформулировали: "Высшая мера социальной защиты"

...токо, не сразу, а через года 3 -- 5, шоб убивец помучался -- каждый день и ночь!

...другим наука -- кому за страх, кому за совесть...
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"мокруха" - це коли вбивають людину(до вашого відома)
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-- згоден! ...та я ж бывший полковой фершал медицины... -- меня гумманизм тоже иногда долбит...*)
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Прикинь сколько сепарни можно было бы перестрелять по совецким законам.
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убивать цыган это преступление , но и образ их жизни и занятий то же , ,давно надо наводить порядок ----99 % заработка цыган это криминал , по другому они заробатывать не умеют!!!
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Цигани не бажають працювати, а не не вміють.
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Правильно, пусть сами цыгане разберутся со своими - почему это они рискуют детьми и участвуют в подозрительных акциях!
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Скільки поліція затримала циган за жебрацтво, крадіжки і неналежний догляд за дітьми циганами ?! Поліція затримала всіх нападників на ромський табір у Львові, їм загрожує до 15 років або довічне - Цензор.НЕТ 4319 Поліція затримала всіх нападників на ромський табір у Львові, їм загрожує до 15 років або довічне - Цензор.НЕТ 661
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Та есть у них хибары. Они же зарегистрированы где-то. Просто это как правило цыганские поселки с высокой конкуренцией. Потому и перемещаются. Поліція затримала всіх нападників на ромський табір у Львові, їм загрожує до 15 років або довічне - Цензор.НЕТ 6506
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у них на Закарпатье домики по 200 квадратов...это они на заработки ездят по Украине
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Що за день пішов - під ЛЬвовом роми, в Херсоні депутата від БПП підпалили - www.pravda.com.ua/news/2018/06/24/7184331/
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Цыганские банды терроризируют жителей - правоохранители ...

Жители ромской национальности, с тихого согласия правоохранителей, превратили один из микрорайонов нашего города в рассадник ...
В Запорожье полиция задержала банду цыган-наркодельцов ...

Ликвидирована банда метадонщиков всеукраинского масштаба ...

В Житомирской области СБУ ликвидировала группировку ... - Гордон

Семья ромов под руководством криминального авторитета ...

Roman Rjevskiy

убивать цыган это преступление , но и образ их жизни и занятий то же , ,давно надо наводить порядок ----99 % заработка цыган это криминал , по другому они заробатывать не умеют!!!
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Народ, давайте залишатися людьми. Більшості з нас не подобаються цигани, які дістають своїм "давай погадаю" або "на тобі порча" тощо та інші їхні дії щодо неробства, жебракування та асоціального способу життя. АЛЕ... Які б вони не були, забирати життя ніхто не має права. Це аксіома.
Такі дії, що відбулися це як на мене відверта провокація проти держави Україна.
А діти 16-17 років просто знищили своє життя і своїх батьків, та й ще взяли на душу гріх вбивства. Хто від цього виграв? Точно не українці.
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Якщо державні "внутрішні" органи НІХЕРА НЕ РОБЛЯТЬ, щоб захистити нормальних людей від цих ПРОЙДИСВІТІВ - ...
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Давай бери винтовку в руки и иди людей на улицах отстреливай, "внутрішні" органи НІХЕРА Ж НЕ РОБЛЯТЬ.
Ты хоть понимаешь какой бред написал? У нас правовое европейское государство, или то что 4-й год вещает Хуйло с телевизора, а именно несостоявшееся фашистское государство?
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А скільки їхніх однолітків вже "крякнули"від наркоти,яку розповсюджують по всій території України особи ромської національності,під егідою чи кришею мусорів?І хто тут кого накаже ,якщо всі в долі?І ми молодими громили за друзів наркопритони,але це було давно,мусора тоді ще робили вигляд що вони є представниками правопорядку а не бойовиками наркоманії.
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Нефиг свидомым было обижать рядовых наркоторговцев от МВД, тут система будет работать по всей строгости, это не дело Майдана, тут следствие пройдет за месяц.
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ось ця ситуація показує рівень населення в Україні. Тому так і живем, що маємо більшість радіючого бидла у такій ситуації. Хоча може тролі кремлівськи свою ненависть сюди принесли, в мене в Фейсбук ситуація все-таки трохи краща.
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ой, ладно, ополчились на циган, коррупция зло гораздо большее...
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А разве наркоторговля не связана с коррупцией? Теснейшим образом... Именно коррупция позволяет торговать наркотой, и именно наркота даёт деньги на подкуп властей... Практически уверен, что менты львовские знали о лагере, пришли, получили "откупные" и ушли, унося "монеты"... Часть "барбосы" передали начальству, часть - себе. А потом примчались, потому что у цыган "проблемы нарисовались", полученное "бабло" "отрабатывать". А то в следующий раз цыгане бабло платить не захотят, и поедут в другое место, а у них "дополнительный заработок" пропадёт......
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Це тільки одне-однісіньке питання, яке треба вирішувати. Але владу шпигуна Лоліти це не цікавить. Шпигуна цікавить лише ротердам+, схеми на таможні, податкове, тарифне здирництво і участь в схемах і крадіжках у всіх сферах життєдіяльності країни. Однотурове бидло вбило країну. А Львівщіна віддала за шпигуна Лоліту 70% і досі продовжують робити селфі у Львові. Ось, хто насправді винуватець трагедії - однотурове бидло.
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А потрібна ціла програма по соціалізації ромів. Це і створення на Закорпатті мануфактур, щоб вони могли щось виробляти з нуля і торгувати цим. Наприклад віники. Або хутряні вироби. Щітки. Це вони і так робили, але допомогти зробити цю діяльність прибутковою. Є багато сфер, де потрібні руки. З іншого боку протизаконна діяльність ромів має каратись, а не кришуватись поліцією. А тут все кинуто напризволяще. От люди і женуть їх своїми силами.
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По поводу программы - утопия. Сталин помнится пытался уже их "социализировать". Если они нет хотят работать, а они не хотят, то.....
Всякая инициатива сверху сводится к нулю.
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Теперь ожидаем от украинской полиции, такое же рвение, в защите граждан с паспортами Украины, от лиц ромской национальности.
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Дать всем по максимуму чтобы не повадно было людей убивать, фашисты чертовы. Мало того что сами влипли, так еще и страну в тяжелое время подставили.
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Классно! Расстрелявшим людей на Майдане, обокравшим страну на миллионы/миллиарды- в этой стране ничего не "грозит". Зато тем, кто "разгромил" мусорник - по 15 лет! Капец!
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Предлагаете медаль За отвагу выдать...
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Пропоную смітники знищити. Раз і назавжди!
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Шоколадник окунул страну в террор и кровь, вот что значит жить по новому...
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ромы сами себя порезали! пусть полицаи докажут обратное. а сами акции стоит лучше продумывать что бы ни людей ни следов не оставалось.молодежь, старики бы закидали мусорку гранатами и полицаи не спешили бы на вызов.
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"...и задержали 20-летнего организатора." а що там з замовником?
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Цигане є узаконенною п`ятою колоою кремля. Звідки такий висновок? Хто має очі той побачить: достатньо лише трішки наступити на хвіст циганському виблядку і російські змі підіймають шалене скавчання. 90% наркоти розповсюджкється саме церез циган, крадійства дітей, работоргівля, це все теж справа рук циган. Я вже не кажу за дрібні крадіжки, аферизм та асоціальне життя. Чомусь нікого не насторожило що після оголошення росією операції "Шатун" в Україні, масса циганських таборів посунула в центр України і на південь. Протиправні дії цих ОЗГ прикривають поліція, СБУ та прокуратура. Хтось чув останнім часом про осудження хоч одного цигана? Заяви на них принципово не приймаються органами. А тепер ще почалася і цілеспрямована кампанія дискредитації патріотичних рухів і угрупувань. Доведений до відчаю народ України намагається самотужнки вирішити циганську проблему по мірі свого розуміння. Строки народним месникам будуть недитячі, бо влада виконує соціальний заказ - демонструє свою прихильність до будь-якого зброду (від пєдерастів/лесбіянок до циган) заради отримання чергового траншу.
І ще. Хтось бачив хоч одного цигана в АТО? А от в Києві на центральному залізничому вокзалі саме цигане по звірячом лупцюють і грабують поодиноких атошників. Поліція,як і завжди, нічого не бачить, бо підараси і цигане поліцаям "соціально близьки". А свій свого на карає...
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Князев: Полиция выполнит свою работу.
А почему она ее до сих пор не выполняла? Ведь задача полиции не только ловить, а также и предотвращать преступления.
Почему так называемые граждане ромы вдруг резко начали кататься по всей стране и провоцировать граждан бытовыми преступлениями, мошенничеством, попрошайничеством, антисанитарией?
Сколько дел открыто по поводу безладу в заповедной зоне Голосеево, хулиганству, ненадлежащемцу исполнению родительских обязанностей?
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Вопрос: "Почему цыгане не живут там, где работает закон? и почему они изгнаны из своей Родины?".
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Вообще-то живут. В Германии сама видела цыган. Только чем они там занимаются?
В Испании подруга пишет, тоже их тьма. и тоже кочуют и создают проблемы местным.
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А где Родина цыган?

Вы можете себе представить цыган воюющих за свою землю с врагами???
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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