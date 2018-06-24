 Полиция задержала всех нападавших на ромский табор во Львове, им грозит до 15 лет или пожизненное. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подчеркнул, что расследование этого преступления находится на контроле руководства Нацполиции и Министерства внутренних дел.
По его словам, нападение группы парней на временное поселение представителей ромской национальности произошло около полуночи. Во время нападения 24-летний житель Закарпатской области получил смертельные ножевые ранения. Еще четыре человека - 10-летний мальчик, двое 19-летних юношей и 30-летняя женщина - получили телесные повреждения.
Сотрудники львовской полиции оперативно задержали семерых молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова, подозреваемых в причастности к нападению.
Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора. С места происшествия изъяты вещественные доказательства, в частности - нож, которым нанесено ранение погибшему, другие предметы, которые злоумышленники использовали для нанесения повреждений жителям табора. Кроме того, сейчас полицейские устанавливают и доставляют в отделения полиции других лиц, которые могут быть причастны к этому нападению.
По словам главы Нацполиции, в последнее время такие нападения на представителей ромской национальности со стороны радикально настроенных граждан участились.
"Безнравственность этих людей, которые в контексте последнего ночного случае во Львове посреди ночи совершили дерзкое нападение на табор ромов - нельзя оправдать ничем, - заявил Князев. - Уверяю, полиция выполнит свою работу: виновные в совершении этих преступлений будут привлечены к уголовной ответственности и понесут наказание в соответствии с действующим законодательством".
Как отмечается, сейчас решается вопрос о задержании участников нападения согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса. Их действия квалифицированы следователями по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Возраст нападавших примите во внимание.
Для них это был стайный перформанс, по зелёному свистку вожака стаи, который так же не особо наделён мудростью.
Результат мы наблюдаем.
Убийство.
Не верю я, что такое могло произойти тупо по синьке!!!
Откуда торчат уши?
твоими хозяевами...
А нож мне понравился... Я в детстве таким буряки чистил поросятам... "Ужасное" оружие... На каком подсобном хозяйстве его отыскали?
та может для полиции этот вариант и самый хороший,
вот только полиция это так пока не преподносила.
Стаття 304. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність1. Втягнення неповнолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття жебрацтвом, азартними іграми -
карається позбавленням волі на строк від трьох до семи років.
2. Ті самі дії, вчинені щодо малолітньої особи або батьком, матір'ю, вітчимом, мачухою, опікуном чи піклувальником, або особою, на яку покладено обов'язки щодо виховання потерпілого чи піклування про нього, -
караються позбавленням волі на строк від чотирьох до десяти років.
йшли з конретною метою за одним виблядком..... який серйозно комусь нашкодив....
...а вообще, за мокруху надлежит карать по-мокрому -- коммуняки, единственно что, правильно сформулировали: "Высшая мера социальной защиты"
...токо, не сразу, а через года 3 -- 5, шоб убивец помучался -- каждый день и ночь!
...другим наука -- кому за страх, кому за совесть...
Жители ромской национальности, с тихого согласия правоохранителей, превратили один из микрорайонов нашего города в рассадник ...
В Запорожье полиция задержала банду цыган-наркодельцов ...
Ликвидирована банда метадонщиков всеукраинского масштаба ...
В Житомирской области СБУ ликвидировала группировку ... - Гордон
Семья ромов под руководством криминального авторитета ...
Roman Rjevskiy
убивать цыган это преступление , но и образ их жизни и занятий то же , ,давно надо наводить порядок ----99 % заработка цыган это криминал , по другому они заробатывать не умеют!!!
Такі дії, що відбулися це як на мене відверта провокація проти держави Україна.
А діти 16-17 років просто знищили своє життя і своїх батьків, та й ще взяли на душу гріх вбивства. Хто від цього виграв? Точно не українці.
Ты хоть понимаешь какой бред написал? У нас правовое европейское государство, или то что 4-й год вещает Хуйло с телевизора, а именно несостоявшееся фашистское государство?
Всякая инициатива сверху сводится к нулю.
І ще. Хтось бачив хоч одного цигана в АТО? А от в Києві на центральному залізничому вокзалі саме цигане по звірячом лупцюють і грабують поодиноких атошників. Поліція,як і завжди, нічого не бачить, бо підараси і цигане поліцаям "соціально близьки". А свій свого на карає...
А почему она ее до сих пор не выполняла? Ведь задача полиции не только ловить, а также и предотвращать преступления.
Почему так называемые граждане ромы вдруг резко начали кататься по всей стране и провоцировать граждан бытовыми преступлениями, мошенничеством, попрошайничеством, антисанитарией?
Сколько дел открыто по поводу безладу в заповедной зоне Голосеево, хулиганству, ненадлежащемцу исполнению родительских обязанностей?
В Испании подруга пишет, тоже их тьма. и тоже кочуют и создают проблемы местным.
Вы можете себе представить цыган воюющих за свою землю с врагами???