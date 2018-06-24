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Все про:Львов (3220) нападение (1516) Садовый (319) убийство (4889) цыгане (82)

 Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство

Ночное нападение на табор ромов вблизи Львова было совершено с целью убийства.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, ссылаясь на предварительные выводы полиции.

По его словам, двух раненых в результате нападения - 30-летнюю женщину и ее 10-летнего сына - уже отпустили из больницы, зашив раны. Еще один ром с ножевым ранением госпитализирован в 8-ю больницу Львова в состоянии средней тяжести. Убит 23-летний мужчина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж

"Большинство нападавших 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - сообщил Садовый.

По его словам, все жители ромского табора, который подвергся нападению, находятся сейчас под охраной полиции и проходят по делу в качестве свидетелей. Мэрия также предоставит на несколько дней временное жилье пострадавшим от нападения.

Садовый также призвал полицию качественно провести расследование всех обстоятельств нападения и наказать убийц.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Нащо ви наш український ліс порепали?" - "Нацдружины" снесли табор ромов в Голосеевском парке. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073178
 
   
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Циганва наркоту бодяжить, фуфло толкають і ціни збивають іншим "підприємцям". А може не ту людину на бабло розвели.
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"Большинство нападавших 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержан). Источник: https://censor.net.ua/n3073178 "

Воспитание подонков...
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цыгане не работают,живут за счет воровства и мошенничества,больше им деньги взять негде,конечно всегда найдутся те кто захочет им отомстить за их преступления
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садовой построй сначала мусороперерабатывающий завод а потом остальное коментируй
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Шоб було переробляти циганву. На крайній випадок - було б де їх тимчасово поселити.
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Не пойму, Садовый обиделся на "ризунов"? Они же его от "конкурентов" избавляют... Так бы цыгане гадили безнаказанно во Львове, а так их прогнали...
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стандартна реакція чиновника.... не більше того
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так вот они налицо: бум молодежных бизнес- идей, стартапов, хабов и инициативы Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 1408
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Какие "глубокие" выводы, аж до самого дна выгребной ямы...
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шо,сидишь на этом самом дне и пузырьки пускаешь? Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 347
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Твой первый пост был пузыристей, а теперь стал опарышней...
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зато у тебя они какие-то червячковые, так и кишат Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 6854
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Давно выгнали из детского садика или ещё разрешают в песочнице играть?
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то то и смотрю в вашей песочнице все давно со смартфонами, а ты,как лошара последняя, в песочке пейджером ковыряешь Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 9756
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Лахта, ты на верном пути к деактивации.
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ахтырка, шо то ты слабенько,даже до сотни килотонн не дотягиваешь
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шо,кацапа,воспаляется только или уже близко к взрыву? с тебя гетман как со всей кацапни протестующие-максимум стоя на коленях
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у тебя детонация прошла зачетно,я доволен Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 9568
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Детонация от слизняка, оставляющего гидкий след?
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червячок,брось марать интернетное пространство -это не твое,заводи диван и езжай волонтерить,хоть гривну на порошок для стирания шаровар заработаешь Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 9499
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Ждем когда офшорный будет "урочисто" открывать новый цыганский табор
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Пора запретить ромам селиться в таборах . Приезжают работать в города? Детей с собой тянут? Пусть снимают ХОСТЕЛЫ, готели, пансионы, квартиры. Как это делают все заробитчане.
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Кроме ржанья ДРУГИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО РОМАМ ЕСТЬ?
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так не смешите людей и не будут над вами смеяться,это какой такой закон нужно написать что бы запретить селится в таборах,отдельно по цыганям или всем туристам с палатками ,пусть снимают хостелы и пансионаты,пусть полетят в космос,главное желание Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 7749 Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 7749
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В Болгарии пробовали расселить цыган в новые многоквартирные дома. Так эти животные разнесли их к херам, сделали с района помойку, говно выливают прямо с окон, местные в тот район не заходят опасно для жизни. Кто тут у нас хочет повторить такой опыт?
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"Согласно закону, полное общее среднее образование в Украине являетсяобязательным: начальное образование продолжительностью четыре года; базовое среднее образование продолжительностью пять лет, профильноесреднее образование продолжительностью три года.5 сент. 2017 г."

Есть украинцы, которые не знают законов Украины, которые знают ещё в школе?
Если нет решений, то нечего детские "решения" постить...
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Ще відправте їх в 6 місячний круїз Європою.
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. Цыгане в обществе вызывают неоднозначную реакцию, но многие из них торгуют наркотой, при этом сами менты ловят и требуют денег с наркоманов, в то время как те кто варит ширку - договорились с ментовским начальством и спокойно барыжит наркотой. Поэтому лучше бы пацаны боролись против нашей коррумпированной системы, которая позволяет всему этому быть.
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Занапастили собі життя- і в цьому велика частка вини батьків.
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эти случаи будут учащаться, пока полиция не перекроит пути не законного заработка ромов. Такой инцидент имеет серьезные основания
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Ти вже чітко знаєш мотивацію нападаючих? То поділися.
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цельно направленные грабежи местного населения возвращающиеся с заграничных заработков, когда не доезжая в поезде до города на промежуточной станции тебя вытягивают (обычно группу людей) и приставляют нож к горлу, ты все отдаешь и переводишь. Проблема назревала тогда когда люди после безвиза, стали привозить по больше денег домой.
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Посилання на один такий випадок і причетність до нього саме цих ромів, будь-ласка.
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приезжай во Львов погостить и там тебе поведают что у них творится. Поверь много об этом местных говорят и основном в их местных сми постоянно
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И еще высчитать с ромов стоимоть охраны. ЭТО С НАЛОГОВ РАБОТАЮЩИХ ЛЮДЕЙ. А Ромы налоги не платят. Кстати, жто большое упущение власти . В Словакии цыгане убирают улицы в селах - за это им платят социалку
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ромам романтику забувати...сидіть вдома по місцю прописки....чоловіки най ідуть на роботу-кордон відкритий...зробили документи і гайда в європу..так ні краще усім скопом клянчити для барона..............
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а азерам?, арам?, гоям? цапам?, хахлам? молдаванам???
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Ты ещё "пиндосов" забыл, "интернационалист"... Только не теперешних "пиндосов", а бывших - "черноморских греков" ... (Имя "Никос" у них широко было распространено...).
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Если бы власть занималась проблемными вопросами, а не сидела в Вене , Милане, , Мальдивах , - то и этой бы смерти не произошло.
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чичас скажут шо русская провокация и щкиряк раздаст ордена....
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Вот пусть нападавшие и расскажут о причине своего нападения. Если у них был личный конфликт с циганами, то это одно дело.
Если же никаких конкретных инцидентов до этого не было, то не исключена и провокация.
В Закарпатье жгли венгерские представительства прокацапские подонки.
Почему и здесь не может быть участия подобных?

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у убивших двуного может быть оправдаьельная причина???. мы точно в Украине с вами живем???
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А чем еще у нас цыгане занимаются кроме ограбления украинцев всеми возможными способами? Наркота, кражи это вообще классика.. Постоянно где-то замечаю банда цыган окружит невиновного человека и начинает "гадать", понятно что многие посылают, но сердобольные некоторые просто отбиться не могут отдавая мошенникам бабло.. Это ж чума на уровне с кацапами
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в любом случае не я и не ты, ни кто из присутствующих не на что не влияет в стране. Максимум будем ходить с протестами
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не трынди, украинцы работящие и в основном работают, а не тыняются по улицам как цыгане выискивая всем стадом цыганским кого бы ограбить поскорее
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Наверняка было за что. Просто так не убивают.
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цигани самі провокують суспільство. Можуть же як звичайні люди купити собі хатинку в селі та займатись господарством. До речі під кінець СРСР я не чув, щоб табори циган із шатрами по Україні шастали - це вже пішло за час славнозвісних рехформаторів-казнокрадів
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Каждой цыганской родЫне - по земельному участку, дому и социальную помощь на детей + неработающий родителей.
Мы - за толерантное решение вопроса. За мир и понимание между народами. Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 9222
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Не вопрос. Забирайте их к себе в Марсель.
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Я не решаю таких вопросов. Я за то, чтобы всячески помочь цыганским родЫнам, дать им жилье, корм и социальное обеспечение. Надо быть толерантным и понимать их культуру.
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Да. В Марселе. Или в Париже. Можно в Лионе.
В Украине им делать нечего.
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ВЫ не толерантны, сир. Им надо дать полный социальный пакет. И всячески заботиться о них и оберегать. Неужели это так сложно понять? Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 3661
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Так а я при чем? Я ни при чем. Я - за мир во всем мире. А шо?
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А то шо профессиональные тунеядцы мира не приносят.
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Нє, я повторю - кожній родині - по кілька гектарів землі, будинок та соціальний пакет. Не розумію - чому Ви проти? Тоді циганам буде добре, а українцям - ще краще. Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство - Цензор.НЕТ 1780
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Из этого ничего не выйдет - менталитет не тот. Они продадут свалившееся на них счастье, купят новые кибитки, и пойдут опять своей дорогой, по ходу торгуя наркотой, воруя кошельки и т.д. "Леопард не меняет своих пятен" (С)
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А вот ты захлопни ипло, рашкованская мокша. Миди тихо на своей геморной жёппе и рассказывай о своей мутер, как ее взлохматил дворовой пес в подворотне. А потом появился ты. Это интереснее твоих россказней о Майдане. Понял, смерд?
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Ну кто ж виноват, что у тебя жёппа вместо головы. Это твоя беда, с ней справляйся сам.
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как тебе в ополчении? понимание что вас кинули появляется?
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он является ополченцем, иногда вылазит на наши интернет ресурсы
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вы относитесь к боевикам ЛДНР, не вам судить, что в стране происходит, которую вы продали за красивые слова о будущем в россии
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Украина, видимо, непригодное место для цыган. Цыганам лучше всего - и безопаснее - жить в толерантной Европе, где-нибудь в арабском квартале.
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Я же тебе сказала захлорнуть вонючее мокшанское ипло. Ну воняет же. Пшел отседова. На тебе пендель, лапотное ископаемое.
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Садовый также призвал полицию качественно провести расследование всех обстоятельств нападения и наказать убийц. Следователи уже в пути.
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...в Бундесе цыгане тоже есть -- и тоже кочуют -- на Мэринах с жилыми прицепами. Для них, в каждом НП, место выделено -- как правило, забетонированная площадка... -- там они гужуются. ...проблем от них нет.
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Все що змінилося за сторіччя це те що цигане не крадуть коней, а ось не працюють, бомжують та наркотики.
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а чому мовчять Зорян та Шкіряк?
та й Антоніна Геращенко нічого не ляпнуло.....
така слушна нагода попіаритися
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Ржака, Зорян, Шкіря та Геращенко-свиняка.
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Почему бы Садовому не приютить эту цыганву на своем собственном участке?
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Відчуваю, що Авакян, після зовсім нетривалих перемовин з циганськими баронами, прийме рішення у своєму стилі й до кожного табора прикріплять по 500 поліцейських з державної служби охорони. Торгові партньори все-таки!
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Нікому не приходило в голову порівняння з ісоричним фактом в якому геноцид відбувався руками НКВД які пред,явлювались українськими націоналістами , злочини яких широко тережувалась по всьому ССеру, щоб залишити борців за волю підтримки . Час менає , а кроваві руки кремля та методи тіж самі , враження наче Україна досі в повній окупації .
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Думаю, что ключевые слова во всей этой истории "на окраине Львова".
Уверен, заказчики у этой истории те же, кто раскрутил тему "Львовского мусора".
P.S. Цыган сам не люблю, но нелюбовь- это не повод резать людей, даже если они "ромы".
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По факту нападения на ромский табор во Львове открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины - умышленное убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору.
Об этом сообщил в воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает сайт НПУ.



Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Князев отметил, что полиция задержала всех нападавших на цыганское поселение во Львове - семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.
Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.
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Садовой решил такими заявами рейтинг поднять? Может еще и камингаут сделает?
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ВСЕ ПОМНЯТ ПОГРОМЫ НА ЛЕСНОМ РЫНКЕ В КИЕВЕ. МЕНТЫ АВКОВСКИЕ ТОГДА СТОЯЛИ ВОЗЛЕ МАГАЗИНОВ РОШЕН ОХРАНЯЯ ИХ, А ДЕПУТАТЫ ВР БРАЛИ ПОГРОМЩИКОВ НА ПОРУКИ
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А чё цыган, вдруг ромами называть стали? -- они ромалы.

...так сами про себя кажуть: Изомангэ ромалы, гитарета пэкура... (поют цыгане под гитару)
Правда, всё ихнее знаменитое "народное творчество", им российские поэты и композиторы выдумали, ещё в 19 веке... -- цыганские хоры, по кабакам -- бо в театрах балерин на всех не хватало, а в кабаке душевней и дешевле получалось...*)
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияСадовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство
 
 
 
 
 
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