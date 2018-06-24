 Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, ссылаясь на предварительные выводы полиции.

По его словам, двух раненых в результате нападения - 30-летнюю женщину и ее 10-летнего сына - уже отпустили из больницы, зашив раны. Еще один ром с ножевым ранением госпитализирован в 8-ю больницу Львова в состоянии средней тяжести. Убит 23-летний мужчина.

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"Большинство нападавших 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - сообщил Садовый.

По его словам, все жители ромского табора, который подвергся нападению, находятся сейчас под охраной полиции и проходят по делу в качестве свидетелей. Мэрия также предоставит на несколько дней временное жилье пострадавшим от нападения.

Садовый также призвал полицию качественно провести расследование всех обстоятельств нападения и наказать убийц.

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