 Садовый о нападении на ромов: большинство нападавших 17-18 лет, руководил старший, однозначная цель - убийство

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Facebook сообщил городской голова Львова Андрей Садовый, ссылаясь на предварительные выводы полиции.
По его словам, двух раненых в результате нападения - 30-летнюю женщину и ее 10-летнего сына - уже отпустили из больницы, зашив раны. Еще один ром с ножевым ранением госпитализирован в 8-ю больницу Львова в состоянии средней тяжести. Убит 23-летний мужчина.
"Большинство нападавших 17-18 лет, которыми руководил старший (уже задержан). Погибшего кололи ножами группой и с однозначной целью убийства. Маму порезали за то, что пыталась защитить 10-летнего ребенка", - сообщил Садовый.
По его словам, все жители ромского табора, который подвергся нападению, находятся сейчас под охраной полиции и проходят по делу в качестве свидетелей. Мэрия также предоставит на несколько дней временное жилье пострадавшим от нападения.
Садовый также призвал полицию качественно провести расследование всех обстоятельств нападения и наказать убийц.
Воспитание подонков...
Есть украинцы, которые не знают законов Украины, которые знают ещё в школе?
Если нет решений, то нечего детские "решения" постить...
Если же никаких конкретных инцидентов до этого не было, то не исключена и провокация.
В Закарпатье жгли венгерские представительства прокацапские подонки.
Почему и здесь не может быть участия подобных?
Мы - за толерантное решение вопроса. За мир и понимание между народами.
В Украине им делать нечего.
та й Антоніна Геращенко нічого не ляпнуло.....
така слушна нагода попіаритися
Уверен, заказчики у этой истории те же, кто раскрутил тему "Львовского мусора".
P.S. Цыган сам не люблю, но нелюбовь- это не повод резать людей, даже если они "ромы".
Об этом сообщил в воскресенье глава Нацполиции Сергей Князев, сообщает сайт НПУ.
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет или пожизненное лишение свободы.
Князев отметил, что полиция задержала всех нападавших на цыганское поселение во Львове - семь молодых людей в возрасте 16-17 лет, жителей Львова.
Кроме того, полицейские установили и задержали 20-летнего организатора этого нападения.
...так сами про себя кажуть: Изомангэ ромалы, гитарета пэкура... (поют цыгане под гитару)
Правда, всё ихнее знаменитое "народное творчество", им российские поэты и композиторы выдумали, ещё в 19 веке... -- цыганские хоры, по кабакам -- бо в театрах балерин на всех не хватало, а в кабаке душевней и дешевле получалось...*)