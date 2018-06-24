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Все про:боевик (16300) ГАИ (1877) Луганщина (3827) Нацполиция (7673)

 Полицейские задержали бывшего "гаишника МВД ЛНР" на Луганщине

На блокпосту в зоне проведения операции Объединенных сил в Луганской области сотрудники Нацполиции задержали мужчину, который ранее служил в так называемом МВД "ЛНР".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

Отмечается, что житель Кадиевки (ранее Стаханова), которая сейчас находится под контролем российских наемников, больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных подразделений "министерства внутренних дел ЛНР".

Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью.

Задержанный уволился из "правоохранительной системы "ЛНР" по собственному желанию в 2017 году. На подконтрольную правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и найти работу. После задержания мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Полиция Луганщины задержала сбежавшего из "ЛНР" после пыток ФСБ мужчину, который 20 лет скрывался от следствия. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073176
 
   
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Отправят служить к командиру роты днр голубану.
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Такие там нужны, ГАИшников бывших не бывает, они по жизни "ГАИшники"
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Як такі тобі потрібні, то в тебе велика проблема...
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а я одного такого выродка - "гаишника" из Донецка встретил в Барселоне. Ничего не пониманию, у этих козлов - биометрические паспорта, привезли всю свою семью (а это, мы понимаем, недешево!), и уже не впервой в Европе.
Все время один вопрос: что делает Украина, раздавая загранпаспорта налево-и-направо? Ведь вся эта сволочь работает на врага! Неужели, поймут и простят?
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крісі бегут... Хороший признак. Кстати не на паРашу бегут, а в Украину.
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ага.. им выделили земельку даже.. где-то между Магаданом и Воркутой
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шош тут хорошого..
ніяк сміття не позбудемось
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Нехай краще документи днр одержують. А то припекло вузлом до гузна, так і про Україну згадав.
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Це така важлива новина, що її треба двічі викладати?
Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция
На одном из блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который состоял в "МВД ЛНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Житель Кадиевки (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал "инспектором ДПС" в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении.
В 2017 году он уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины ехал чтобы оформить документы и найти работу.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО
Задержанный передан сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
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подконтрольную правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и найти работу. Прослышал что теперь вновь дороги патрулируют, вот на работу в ГАИ и ехал устраиваться.
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А ведь до такой сабачьей жизни людей на донбасе довела не россия , а украинские президенты , депутаты и просто обычные ворюги так называемые олигархи .
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Та невже... Тобто до цього цей ДАЇшник ледве животів?
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Донбасс был депрессивным регионом .страной никто не занимался ,ни один президент и не один парламент -только тупо грабили , власть только разворовывала активы построенные при СССР . Ну и при слабой власти всегда будут процветать криминал - Кучма , Ющенко ,Порошенко ,Пинчук ,Коломойский ,Ахметов и т .д. это враги украинского народа . это из за их преступной деятельности население Украины уменьшилось на 20 миллионов . больше чем при голодоморе .
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Тому в "депресивних" зараз такі величезні пенсії, угумс...
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У меня не скромный вопрос, ты придурок?
У шахтеров космические зарплаты были + государство добычу субсидировало, а сейчас сосут член сам знаешь кому.
У остальных зарплата как у всех, депрессивный ты наш.
Был я в тех краях, совок совком от комуняк,а предпринимателей гоняли местные бандиты, вы сами себе депресняк устроили, и теперь у вас виноваты все, кроме вас самих.
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По твоей первой фразе сразу видно что ты культурный европейский человек , а не быдло хамовитое какое нибудь .
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А по твоей первой фразе сразу видно, что ты адепт русскага мира,

а там где начинается поребрик, там заканчивается культурная европейская толерантность
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Не городи дурниць! Донбас був на дотаціях і жили краще ніж в сусідніх областях. На собі відчула.
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Олег Петрович ed2c8e0a - та брись в будку, лугандонец-переселенец. Работать не пробовал ? Только и ожидаешь от Украины помощи, немощь
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Не смеши . Поліцейські затримали колишнього "даішника МВС ЛНР" на Луганщині - Цензор.НЕТ 7062Это какая же от Украины помощь? Если только в Польшу в прошлом году убежало два миллиона человек .
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Олег Петрович ed2c8e0a - Польша Польшей..., но ты, все равно сидишь на "пособие от Украины", ибо ты лугандонец-переселенец и руки у тебя из жопы, а в голове "руський мир".
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він відмежовується тільки від допомоги, а то що руки із дупи та ватнік не проти)
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Очередной патриот Украины с иностранным флажком Шо ж вы патриоты по миру разбежались?
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Олег Петрович ed2c8e0a - вот по этому и "разбежались", что бы "не сидеть на горбу у Украины", и не клянчить помощи как ты переселенец-лугандонец, а зарабатывать своими руками и головой, и при этом возвращать заработанные деньги в той же Польше, в Украину.
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цінний кадр, зможе працювати у авакова), хтось сумнівається?
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кормить семью... он, наверное, не в курсе - тут советуют меньше жрать.
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Как задержали, так и отпустят. Давайте другие новости.
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И что ему грозит? Чем служба в ГАИ отличается от другой работы, охранника, например, или бухгалтера, врача, учителя? Там работают сотни тысяч. Учитель, кстати, много опаснее, т.к. внедряет идеологию в головы подрастающего поколения, рассказывая, к примеру, школьникам о героизме бойцов непризнанных республик, и о фашистах с запада Украины. Что ж ему, с голоду сдыхать? Всех арестовать не получится.
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ГАІШНИКИ ДАЮТЬ ПРИСЯГУ, а за порушення Присяги, здається , 15 років, якшо, шо...
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ґебельсів пукіна просимо не турбуватися... Поліцейські затримали колишнього "даішника МВС ЛНР" на Луганщині - Цензор.НЕТ 6523
після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ,то по всім ЗМІ вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ.. Поліцейські затримали колишнього "даішника МВС ЛНР" на Луганщині - Цензор.НЕТ 8820
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людина якось виживала...
а може вона навмисно сепарів штрафувала і тим самим мстилася загарбникам Поліцейські затримали колишнього "даішника МВС ЛНР" на Луганщині - Цензор.НЕТ 5743
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПолицейские задержали бывшего "гаишника МВД ЛНР" на Луганщине
 
 
 
 
 
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