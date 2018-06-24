 Полицейские задержали бывшего "гаишника МВД ЛНР" на Луганщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.

Отмечается, что житель Кадиевки (ранее Стаханова), которая сейчас находится под контролем российских наемников, больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных подразделений "министерства внутренних дел ЛНР".



Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью.

Задержанный уволился из "правоохранительной системы "ЛНР" по собственному желанию в 2017 году. На подконтрольную правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и найти работу. После задержания мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.





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