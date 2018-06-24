 Полицейские задержали бывшего "гаишника МВД ЛНР" на Луганщине

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации полиции области.
Отмечается, что житель Кадиевки (ранее Стаханова), которая сейчас находится под контролем российских наемников, больше года работал инспектором дорожно-патрульной службы в одном из территориальных подразделений "министерства внутренних дел ЛНР".
Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью.
Задержанный уволился из "правоохранительной системы "ЛНР" по собственному желанию в 2017 году. На подконтрольную правительству Украины территорию ехал, чтобы оформить документы и найти работу. После задержания мужчину передали сотрудникам Службы безопасности Украины.
Все время один вопрос: что делает Украина, раздавая загранпаспорта налево-и-направо? Ведь вся эта сволочь работает на врага! Неужели, поймут и простят?
ніяк сміття не позбудемось
Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция
На одном из блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который состоял в "МВД ЛНР".
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Житель Кадиевки (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал "инспектором ДПС" в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении.
В 2017 году он уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины ехал чтобы оформить документы и найти работу.
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Задержанный передан сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
У шахтеров космические зарплаты были + государство добычу субсидировало, а сейчас сосут член сам знаешь кому.
У остальных зарплата как у всех, депрессивный ты наш.
Был я в тех краях, совок совком от комуняк,а предпринимателей гоняли местные бандиты, вы сами себе депресняк устроили, и теперь у вас виноваты все, кроме вас самих.
а там где начинается поребрик, там заканчивается культурная европейская толерантность
після того як США ОФІЦІЙНО 15.02.18 ВИЗНАЛИ ґебельсів пукіна з савушкіна55 на чолі з прігожиним ПОКИДЬКАМИ,то по всім ЗМІ вони попритихли -наче язики в дупу позатягувало! І ЦЕ Ж ЦІЛКОМ ЗРОЗУМІЛО!! США з ворогами не панькається! От же можно виїхати в Чехію"піфа папіть"чи в КНдР-трусів купити.. а опинитися на Гвантанамо Бэй Детеншен Кэмп... років на 10 а то і на 15!= ЗАЙМАТИСЯ ФІТНЕСОМ З КАЙЛОМ..
а може вона навмисно сепарів штрафувала і тим самим мстилася загарбникам