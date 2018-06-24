 "Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, стартапов и бизнес-идей": Порошенко и Гройсман поздравили молодежь с праздником

Как передает Цензор.НЕТ, в своем поздравлении на странице в Facebook Порошенко написал:
"Не секрет, что движущей силой всех масштабных изменений в истории всегда была молодежь.
Общаясь с молодыми украинцами, я каждый раз убеждаюсь, что вы готовы менять Украину: вы активны, упорны, полны энергии и креативных идей.
Перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины.
Именно молодежь сейчас формирует тренды и прогрессивные направления развития общества, генерирует идеи, которые меняют мир".
В свою очередь Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении, которое опубликовано на Правительственном портале, подчеркнул, что вклад украинской молодежи в те изменения, которые происходят в Украине, трудно переоценить..
"Молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, но и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость всему новому и оригинальность мышления дают возможность молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир", - отметил Гройсман.
По его убеждению, Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, общественных движений, культурных мероприятий, стартапов и бизнес-идей. "Все это стало возможным благодаря активной позиции нашего молодого поколения, его естественной адаптации к актуальным мировым процессам", - добавил Глава правительства.
По его словам, молодежь способна предложить новое видение будущего и способов его достижения, поэтому правительство активно работает над привлечением молодых людей на государственную службу.
"Убежден, что именно молодежь должна осуществлять дальнейшие преобразования в Украине, если мы действительно хотим быть гражданами успешной страны", - заверил он.
Гройсман выразил благодарность младшим поколениям украинцев за активную и твердую позицию, энергию, твердую уверенность в успешном завтрашнем дне нашей страны.
"Этим жизнеутверждающим примером Вы вдохновляете старших себя украинцев действовать энергичнее, не бояться принимать новые изменения мира, уверенно делать важные дела в зрелом и пожилом возрасте", - подчеркнул он.
Не? А что? А! Ну да! Безвиз! Валите за границу!
но гнося зря раскатал губу - денег не дадут)))))
Скажи мені за кого ти голосуєш, і я скажу хто ти...
Главное - пускай пыль в глаза и надувай щёки...
В советское время говорили: "Хто бильше гавка, у того выще ставка"...
Михаил Лермонтов...Гений
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя!- твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
прмнится со студентами на шару пропиариться
у него не вышло, после первого вопроса
ускакал как ошпаренный
Радуйтесь сцуки Кремлевские,у вас футбол,...цацка для БЫДЛА всемирная.....
Из последних сил .
вот ограбление и экономический Голодомор что убыль украинцев уже больше чем в 33м это куево
рпять и США и ЕС и ООН делают вид что про Голодомор им неизвестно
как в Канаде выделили 75 млн на празднование Голодомора 33го
то что сейчас пенсионеры недоедают им похй
ставлю гривню против миллион долларов
Тільки 7% українських студентів в Польщі планують повернутися: опитування
https://www.volyn24.com/news/107036-tilky-7-ukrainskyh-studentiv-v-polschi-planuyut-povernutysia-opytuvannia
И вопрос - сможем ли мы удержать эту территорию , если власть - полное говно , а люди еле выживают ?
тут все знают реальное состояние
сколько молодежи
перелик стратапов
на какие темы
на каую сумму