 "Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, стартапов и бизнес-идей": Порошенко и Гройсман поздравили молодежь с праздником

Как передает Цензор.НЕТ, в своем поздравлении на странице в Facebook Порошенко написал:

"Не секрет, что движущей силой всех масштабных изменений в истории всегда была молодежь.

Общаясь с молодыми украинцами, я каждый раз убеждаюсь, что вы готовы менять Украину: вы активны, упорны, полны энергии и креативных идей.

Перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины.

Именно молодежь сейчас формирует тренды и прогрессивные направления развития общества, генерирует идеи, которые меняют мир".

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В свою очередь Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении, которое опубликовано на Правительственном портале, подчеркнул, что вклад украинской молодежи в те изменения, которые происходят в Украине, трудно переоценить..

"Молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, но и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость всему новому и оригинальность мышления дают возможность молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир", - отметил Гройсман.

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По его убеждению, Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, общественных движений, культурных мероприятий, стартапов и бизнес-идей. "Все это стало возможным благодаря активной позиции нашего молодого поколения, его естественной адаптации к актуальным мировым процессам", - добавил Глава правительства.

По его словам, молодежь способна предложить новое видение будущего и способов его достижения, поэтому правительство активно работает над привлечением молодых людей на государственную службу.

"Убежден, что именно молодежь должна осуществлять дальнейшие преобразования в Украине, если мы действительно хотим быть гражданами успешной страны", - заверил он.

Гройсман выразил благодарность младшим поколениям украинцев за активную и твердую позицию, энергию, твердую уверенность в успешном завтрашнем дне нашей страны.

"Этим жизнеутверждающим примером Вы вдохновляете старших себя украинцев действовать энергичнее, не бояться принимать новые изменения мира, уверенно делать важные дела в зрелом и пожилом возрасте", - подчеркнул он.

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