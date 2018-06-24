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 Политика Украины, Общество
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Все про:молодежь (168) Порошенко (15019) Гройсман (4138)

 "Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, стартапов и бизнес-идей": Порошенко и Гройсман поздравили молодежь с праздником

Президент Украины Петр Порошенко и Премьер-министр Владимир Гройсман поздравили украинскую молодежь с праздником.

Как передает Цензор.НЕТ, в своем поздравлении на странице в Facebook Порошенко написал:

"Не секрет, что движущей силой всех масштабных изменений в истории всегда была молодежь.

Общаясь с молодыми украинцами, я каждый раз убеждаюсь, что вы готовы менять Украину: вы активны, упорны, полны энергии и креативных идей.

Перед вами открыты тысячи дверей и дорог. Поэтому вперед и только вперед! Ведь вы - будущее Украины.

Именно молодежь сейчас формирует тренды и прогрессивные направления развития общества, генерирует идеи, которые меняют мир".

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В свою очередь Премьер-министр Владимир Гройсман в своем поздравлении, которое опубликовано на Правительственном портале, подчеркнул, что вклад украинской молодежи в те изменения, которые происходят в Украине, трудно переоценить..

"Молодые люди, без лишнего пафоса, являются не только будущим, но и настоящим любой страны. Молодежь формирует тренды, задает высокую планку для других поколений, формирует прогрессивное направление развития общества. Открытость всему новому и оригинальность мышления дают возможность молодому поколению генерировать идеи, которые меняют мир", - отметил Гройсман.

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По его убеждению, Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, общественных движений, культурных мероприятий, стартапов и бизнес-идей. "Все это стало возможным благодаря активной позиции нашего молодого поколения, его естественной адаптации к актуальным мировым процессам", - добавил Глава правительства.

По его словам, молодежь способна предложить новое видение будущего и способов его достижения, поэтому правительство активно работает над привлечением молодых людей на государственную службу.

"Убежден, что именно молодежь должна осуществлять дальнейшие преобразования в Украине, если мы действительно хотим быть гражданами успешной страны", - заверил он.

Гройсман выразил благодарность младшим поколениям украинцев за активную и твердую позицию, энергию, твердую уверенность в успешном завтрашнем дне нашей страны.

"Этим жизнеутверждающим примером Вы вдохновляете старших себя украинцев действовать энергичнее, не бояться принимать новые изменения мира, уверенно делать важные дела в зрелом и пожилом возрасте", - подчеркнул он.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073175
 
   
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легли бы украинцы под хуйла-жили бы лучше.Долбит пропагандон.
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дно волшебного стакана,как дно заговоренного колодцаи родник нетривиальных мыслей
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И что же вы сделали для молодёжи? Свободное трудоустройство, достойная зарплата, бесплатное жилье молодым специалистам, культурные, спортивные, научные центры?
Не? А что? А! Ну да! Безвиз! Валите за границу!
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Скоро в роддомах будет фотографироваться среди рожениц и родильниц
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Иш как Пете хочется во второй тур аж в педофилию подался...в пупок бы поцеловал "ребенка" (по совету друзей из кремля)
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Судячи з того, як останнім часом все істеричніше поводять себе на українських ресурсах кремлівські боти, можна зробити висновки, що таки ми вириваємося з "братських" обіймів нашого північного сусіда івсе в нас буде добре...
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Іди лікуйсь від діагнозу "братські обійми", вам ця війна як бальзам на душу - є на кого спирати
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находяфться дурні, що ще вірять....на підступі інша така ж сама рветься до президенства
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А надо поверить, что украинская молодёжь тупая и безинициативная?
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неа она нормальная
но гнося зря раскатал губу - денег не дадут))))) "Україна переживає справжній бум молодіжних ініціатив, стартапів і бізнес-ідей". Порошенко і Гройсман привітали молодь зі святом - Цензор.НЕТ 7005
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Статистика есть об эмиграции с указанием на инициативность и на халявность?
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Не проблема, купимо для сраки набір вишиванок на цілий рік
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Ні, цей народ хоче, щоб не відбирали останнє з тарілки... все інше він сам зробить!
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наш народ може тільки вирішувати як стелитись під владу можновладців, от чергова мадам вже на підході, попомните - років через 2 після її приходу так само будемо мати гнути в її адресу, як і сьогодні відносно того, кому пару років ми аплодували від нестями, серед них і я був таким дураком.
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Бути на підході і стати президентом, це не одне і теж... час покаже...
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та що час покаже? Вибирати по суті не має кого. Ну, хіба що Каплін, той і пенсіонерам воєнним на мітингах помагає і поміг добитись хоч якогось підвищення пенсій, і шахтарям. А ця з косою тільки язиком крутить та перед камерами скаче.
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Ну, хіба що Каплін,
Скажи мені за кого ти голосуєш, і я скажу хто ти...
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Я сказав "хібащо Каплін", це не остаточне моє рішення, причину я вказав. А що зробила хоч для частини народу за 4 роки косата, та інші кандидати? Чи були вони серед тих на мітингах, які добиваються дотримання своїх елементарних прав від олігархічної влади?
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Путин придёт порядок наведёт и денег даст-смысл картинок пропагандиста.На ту же картинку пропагандисту сайтов РФ тот же ответ20.06.2018 18:43

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Самый лучший стартап и бизнес-идея молодёжи - это как можно быстрее свалить с Украины и больше сюда не возвращаться.
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мабуть дітей працівників всього Кабміну та Адміністрації зігнав для масовки
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Пора уже чемоданы собирать и в Ростовы сматывать...С поздравлениями, маленько припозднились... "Україна переживає справжній бум молодіжних ініціатив, стартапів і бізнес-ідей". Порошенко і Гройсман привітали молодь зі святом - Цензор.НЕТ 881
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терпі ще рік, доведеться квакати свої хотелки щоб Порошенко втік
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кому він там в Росії потрібен це барижне творіння?
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Пора уже чемоданы собирать/разобраться с украинской властью забота украинцев.Железняки с паспортами ФРГ обязаны сурово но справедливо разобраться с подпутинской кагэбэшной курвой.
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Наскок я в курсе вся молодежь у которой в голове что то есть просто делает отседова ноги!! и даже если есть стартапы или еще какие ништяки то делается это токо с целью чтобы засветится на западе а потом туда здрыснуть!! так что ПЕЦЯ как всегда БРЕШЕТ!
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Модно провозглашать "Старт-апы"... О результатах - молчок...
Главное - пускай пыль в глаза и надувай щёки...

В советское время говорили: "Хто бильше гавка, у того выще ставка"...
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аж із штанів виплигує так хоче, бо землю Українську ще на ринок не запустив, не встигає трошки із ринком землі, а там же бабла неміряно можна до рук прибрати....
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и это вопреки всем старания офшорно-мародерской власти барыги
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Ух и фуфломёты, 99% айтишников уезжают в другую страну как только выпадает возможность. Кто там развивает, что они бреют?)
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Наступит День,РАБссии Чёрный День............
Михаил Лермонтов...Гений
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Настанет год, России черный год,
Когда царей корона упадет;
Забудет чернь к ним прежнюю любовь,
И пища многих будет смерть и кровь;
Когда детей, когда невинных жен
Низвергнутый не защитит закон;
Когда чума от смрадных, мертвых тел
Начнет бродить среди печальных сел,
Чтобы платком из хижин вызывать,
И станет глад сей бедный край терзать;
И зарево окрасит волны рек:
В тот день явится мощный человек,
И ты его узнаешь - и поймешь,
Зачем в руке его булатный нож;
И горе для тебя!- твой плач, твой стон
Ему тогда покажется смешон;
И будет все ужасно, мрачно в нем,
Как плащ его с возвышенным челом.
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сколько порошенко заплатил за массовку ?
прмнится со студентами на шару пропиариться
у него не вышло, после первого вопроса
ускакал как ошпаренный
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Люди кажуть шо Петро сам лопатою асфальт кидав )))
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Видео-это встреча 12 июня порошенко со слушателями академии лидерства. Порошенко на этой встрече напомнил о годовщине безвиза. Молодые люди не задавали вопросов,неудобных тк.ск.вопросов,для не гаранта, только бурные аплодесменты.Ну и счастливые улыбки. Порошенко, как и всегда, очень размахивал руками и сверкал глазами.
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ми не здохнем всі, багато вже втекли на Захід і тікають далі з України, бо в Україні не має ні закону, ні правди, тут можновладці думають лише про свою кишеню - як там писав Шевченко: щоб загарбать та з собою взять у домовину....
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Я уже не чемоданах на выезд из этой грёбаной страны
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Страна не гребаная. Грёбаные мы, которые выбрали порошенко в надежде победить путена и коррупцию.
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всё сказанное Петей про молодежь - правда, они действительно генератор идей и нескончаемой энергии, но умолчал другую сторону, про то, что он создал в Украине такие условия, что все светлые головы бегут из страны даже не оглядываясь, за 4 года его президентства почти все работодатели воют от недостатка квалифицированных кадров, а последний год и разнорабочих (не алкашей) не найти, дальше только мрак и тоска
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РАБссиянская авиация налетела в Сирии на город Бусра-аль-Харир погибли десятки людей....
Радуйтесь сцуки Кремлевские,у вас футбол,...цацка для БЫДЛА всемирная.....
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Украина переживает настоящий бум бесстыжего вранья порошенко и компании мошенников
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Причём , с очень большим трудом переживает .
Из последних сил .
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вранье то хпутин с ним
вот ограбление и экономический Голодомор что убыль украинцев уже больше чем в 33м это куево
рпять и США и ЕС и ООН делают вид что про Голодомор им неизвестно
как в Канаде выделили 75 млн на празднование Голодомора 33го
то что сейчас пенсионеры недоедают им похй
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Я очень надеюсь что 27 июня Конгресс США примет правильное решение по поводу Кремлевских ШАКАЛОВ...если нет,я больше на Цензор позорный не зайду...
ставлю гривню против миллион долларов
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Оце попрацювали "майданівці"з молоддю і для молоді.
Тільки 7% українських студентів в Польщі планують повернутися: опитування
https://www.volyn24.com/news/107036-tilky-7-ukrainskyh-studentiv-v-polschi-planuyut-povernutysia-opytuvannia
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Стихотворение БЕСЫ Пушкин написал ровно 100 лет,....о том как "Порошенко" нападет на Русских МРАЗЕЙ в Чечне Грузии и Сирии...
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Эх , пожить бы хоть немножко в той счастливой стране , про которую так заливает мне этот брехун ...
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Страна - отличная , люди и президент наши - полное гавно
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То есть , сама территория отличная , но вот то , что на ней творится - это полный абзац .
И вопрос - сможем ли мы удержать эту территорию , если власть - полное говно , а люди еле выживают ?
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да врядли это для внутреннего потребления
тут все знают реальное состояние
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петя ждем канкретные цифры в студию
сколько молодежи
перелик стратапов
на какие темы
на каую сумму
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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Украина переживает настоящий бум молодежных инициатив, стартапов и бизнес-идей": Порошенко и Гройсман поздравили молодежь с праздником
 
 
 
 
 
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