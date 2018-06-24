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 Политика Украины
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Все про:ГПУ (8725) Луценко (7039) Горбатюк (292)

 Луценко пытается ликвидировать "неудобный" для себя орган, - Горбатюк

Руководство Генеральной прокуратуры Украины через реорганизацию Департамента спецрасследований пытается ликвидировать "неудобный" для себя орган.

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "Громадське", об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его мнению, целью реорганизации Департамента является влияние на решения по уголовным делам.

"Они решили следующим образом - под маской якобы легитимности, в связи с созданием Государственного бюро расследований, все же реформировать этот неудобный департамент для того, чтобы иметь возможность влиять на криминальные производства и явно не с целью соблюдения закона, не с целью привлечения к ответственности, а исключительно, чтобы выполнять чьи-то просьбы, желания", - сказал Горбатюк.

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Также он заявил, что процедура реорганизации Департамента специальных расследований Генпрокуратуры предусматривает вывод за штат всех работников и новый набор. Таким образом высшее руководство ГПУ хочет влиять на прокуроров и следователей, а также выборочно привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.

Кроме этого, по словам Горбатюка, Генпрокурор Луценко неоднократно пытался вмешиваться в подследственные ему дела.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073174
 
 
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Луцик лише виконавець вказівок. Шо ще не ясно?
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Дивлюся, однієї аналогічної новини сьогодні було замало...
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А не можна все інтерв'ю одразу викласти, чи цікавіше підігрівати інтерес натовпу купкою витягів з нього?
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Розтягнуть на весь день, ще й на завтра вистачить
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Xренотенью занимаетесь, восточные славяне. "Народный трибунал" недавно состоявшийся в "ЛДНР" - это объявление войны на уничтожение. Никакой Евроколхоз за вас не впишется - это проститутки, им нужен только газ; у россиян он есть, а у вас его нет.
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Новость не из приятных, но нисколько она не удивила...
Соевая Будка любым способом будет защищать свою шкуру...
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Понятное дело. Луценко сам себе не двоюродный!
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Скорее расчищает дорогу славному дерьмократу парашену
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЛуценко пытается ликвидировать "неудобный" для себя орган, - Горбатюк
 
 
 
 
 
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