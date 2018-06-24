 Луценко пытается ликвидировать "неудобный" для себя орган, - Горбатюк

Как передает Цензор.НЕТ со сслыкой на "Громадське", об этом заявил руководитель Департамента спецрасследований ГПУ Сергей Горбатюк.

По его мнению, целью реорганизации Департамента является влияние на решения по уголовным делам.

"Они решили следующим образом - под маской якобы легитимности, в связи с созданием Государственного бюро расследований, все же реформировать этот неудобный департамент для того, чтобы иметь возможность влиять на криминальные производства и явно не с целью соблюдения закона, не с целью привлечения к ответственности, а исключительно, чтобы выполнять чьи-то просьбы, желания", - сказал Горбатюк.

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Также он заявил, что процедура реорганизации Департамента специальных расследований Генпрокуратуры предусматривает вывод за штат всех работников и новый набор. Таким образом высшее руководство ГПУ хочет влиять на прокуроров и следователей, а также выборочно привлекать к ответственности фигурантов уголовных дел.

Кроме этого, по словам Горбатюка, Генпрокурор Луценко неоднократно пытался вмешиваться в подследственные ему дела.

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