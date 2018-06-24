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Все про:Львов (3220) нападение (1516) Нацполиция (7673) убийство (4889) цыгане (82)

 Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж

Полиция Львова задержала семерых злоумышленников, которые поздно вечером в субботу, 23 июня, напали на лагерь ромов на окраине города. 1 человек погиб, еще несколько получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации львовской полиции на странице в Facebook.

"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Расследование погрома табора ромов на Лысой горе - на жестком контроле, - Крищенко

Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 01

По данным издания Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатове Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатове.

Фотографии с места события опубликовало "Громадське радіо".

Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 02
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 03
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 04
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 05
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 06
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 07
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 08
Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 09

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Милиция, бл#дь?!", - разгон табора ромов на Лысой горе в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073172
 
 
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Убивать это уже бред полнейший. Но и полиция тоже нифига не делает с этими рассадниками преступности. Ещё вопрос кто яро защищает циган типа они тоже многие граждане Украины А вы видели хоть одного цигана на передовой или волонтера?
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Вводите настоящие ВИЗЫ Украины с кацапами и эти фейковые "убийства" прекратятся в течении 1 (одного) дня.
Еще небыло потасовки а российские СМИ уже за час перед этим по всем своим пропагондонским ТВ-каналам вещают, что в Украине цыган-ромов венгерских, молдовских и румунских хфашистские бЭндЭровцы украинские убивают цыган-ромив.

Это идет в течении 5 лет кацапская "гибридная" война с Украиной и со всем адекватным Миром с десятками тысяч погибших укранцев на йобаной кацапськой новой войнэ пдюс 1 500 миллионов беженцев их Крыма и Лугандонии. Суки кацапские, шоб вы падлы развалились на 240 народов и народностей. Да будет Так и не Иначе, мрази "вэликодержавные" бла.
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ога, это агенты кремля убивают цыган по заказу куйла такое я наверное и спамить не буду, пусть твоя глупость видна будет
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Чому ці "бойвики" не на фронті? Закінчеться це тим, що одного разу поліція приїде забрати тіла нападників
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и кто же посягнет на наших нациков, крышуемых государством?может ты сам лично?
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Не потрібно недооцінювати циганів, вже були приклади коли вони йшли з сокирами та вилами проти бандюганів
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ну будем посмотреть, но пока, по крайней мере в последнее время инфа только об очередном разгромленном табре, а теперь уже и до жертв дошло...
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За 200 000 доллярів від кремлівської наволочі ціганський барон зі своїм циганськім табором, у якіх є свої триповерхові будинку біля хунгарського,молдовського та румунського кордону за кацапські гроші падли ще не таке зроблять.
А ти, нік SergeLi просто чмо кацапське. Суки мордовські, ви падли ще нам Українцям відповісте за 15 000 вбитих українців й за 1 500 000 мільонів біженців.
Подивись зараз на себе у дзеркало, козел кацапський, там ти побачиш своє рило чорта кацапського.
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Яких по твоєму "нашіх" ??? Лугандонців з россісєю ??? Чмо заткни своє поддувало, прокацапська наволоч.
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Як роми стали проблемою для Львова. ВЕЛИКІ ПЕРЕМОВИНИ Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 361

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Перегляньте передачу ! Львів вже давно про це попереджав ! Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 361

Авак"ян, це твої мусара винні в трагедії ! Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 361
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Так, что теперь надо идти и убивать? Почему садовой не решал эти проблемы в своем городе. А теперь кричат власть виновата. Повылазила нечисть, типа патриотов, сука. Уже из-за этих "организаций" самим украинцам страшно.
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Якби мусорня так же активно діяла і при ромських злочинах - погромів би не було.
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А ты уверен что это погром? Почему-то "погромов" 27 лет не было, а как Пригожину Хуйло выделил миллиард долларов на дестабилизацию Украины, так сразу вдруг и начались погромы.

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я могу со своим табором палаточным на окраине Козина разместиться? - там прикольно, красиво
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ось це европа,так европа,дядя адольф будет доволен Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 8326
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Авакову ! Просимо притягнути ром по закону України за-- "неналежне виконання батьківських обов'язків " Роми отримуючи соц допомогу щомісячну на дітей , не створили для них належні умови , змушують своїх дітей жебракувати, красти та жити в антісанітарних умовах .
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вот это кстати очень интересный момент, который почему то всеми забывается Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 1378 если б в таких же условиях воспитывали детей не цыгане, то органы опеки бы уже проявили заинтересованность...но, очевидно, цыгане у нас по другим законам живут Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 1378
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Ви будете здивовані , але вони-- ще і пенсію мінімальну отримують по старості . До цього року всі отримували -то точна інформація . Ми як громадська волонтерська організація перевіряли то в пенсійному Як вам теке ? .
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100% кацапская провокация, им сейчас выгодно эту гнилую волну гнать.
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о да, если у нас что то плохое, то тут 100 процентов рука кремля а может наши власти это "рука кремля" судя по результатам их работы?
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Так может и правда рука Кремля во все вмешивается. Гибридная война.
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прямо так и во все?как то мне вспаминается фраза "обама виноват, что зассаны подъезды урюпинска" или как то так...хотя что удивляться, вата и вышивата они довольно похожи
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Пример Обамы не катит. Абсурд настолько очевиден, что говоря это люди просто прикалываются. Хотя некоторые верят...
Вероятность проплаченности акции близка к 100, ввиду последовательности событий в Киеве, Львове и еще где-то (не помню где именно. интересно - гугл в руки) За 2 месяца 3 идентичных случая. Случайность?
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Пусть теперь просятся беженцами в эуропу,пусть нам европа покажет на примере ,как с этими дикими можно сосуществовать
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Дивний табір: один з однієї області, інша з другої області. Таке враження, що назбирали циганських тітушок для якихось своїх цілей.
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Походу когось з Білогорщі вони конкретно заіпали.....
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защитнички цыганвы поинтересуйтесь ЧТО ТАКОЕ "Палермо" в Одессе.
заткните свои языки в ж.пы.
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На дня поезд останавливался во Львове, вышел прогуляться, так возле вокзала был скверик люди сидят на лавочках, а цыгане на травке устроило свалку мусора и табором лежат, это жесть, вонь невинасимая.
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Так написано, що вони всі із Закарпатськоі області. Якщо так, то чому не живуть таборами там, а промишляють по інших областях?
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Очень правильно поставлений вопрос, а почему цыганские таборы, про которых уже лет сто ни кто не слышал, внезапно стали появляться в крупных городах Украины, где их "внезапно", о чудо, начинают пи...ь уроды называющие себя "националистами", "активистами" ну и прочим г... . Тема такая, создаем видимость "фашизма","гонений на национальной почве" ну и все такое, короче "зрада". Или сговор, голимая подстава страны в угоду политических нищаков и бонусов на выборах
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Наши цыгане в двухэтажных домах живут. И все свободные дома по улице поскупали.
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А почему про гомиков и лезби,мы только щас слышим и парады видим,они же тоже давно существуют на земле
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сруцький мір прийшов в УКРАІНУ розповзлася сруцька гнида .....а ромам під час війни пора вже сидіти вдома зі своєю романтикою................
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Ай яй яй как нехорошо...
Нужно было тихо гранатами закидать этот и другие гадюшники...
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Подозрительно часто граждане ромы начали мигрировать и нагло провоцировать местные громады. После стычек в Киеве на Лысой Горе и в Голосеево, казалось бы, умные и осторожные сидят дома и не рыпаются. А тут наоборот - чуть ли не вся цыганская громада вдруг резко села в кибитки и давай колесить по самым людным местам, рубать деревья и жечь костры, разводить антисанитарию. Из Славянска, Закарпатья, из всей страны кочуют. Ищут себе приключений на одно место? Или кто-то спонсирует и направляет этот движ? А также и противодействия активистов.
Что последует, тем более после убийства и ранения ребенка - предугадать нетрудно. Резкие заявления, а то и действия Европы. Это рашку они мягко уговаривают, невнятно бормоча себе под нос озабоченность. С Украиной никто панькаться не будет.
Кто-то громко заявляет о движении в Европу и вступлении в НАТО? Аж бегом там ждут страну с расовой неприязнью и межэтническими конфликтами.
Интерено, кто кукловод этого действа в стране?
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Люди, что происходит? Читая коменты - вы пытаетесь покрыть убийц. Цыгане это или кто-нибудь другой. Завьтра эти типа "организации" прийдут к вам домой. И что вы запоете? Что это за бред?
Люди очнитесь, потому что это совсем не правильно. Уже это слишком далеко зашло. Страшно..
А это стадо псевдопатриотов - на Донбасс, там есть с кем повоевать. Но они туда не поедут. Здесь легче зарабатывать и убивать. Твари.
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Мелкий карлик "ботакс" и его жополизы, предатели Украины, под разными, в том числе и "патиотическими" флагали, ху....и там интересного!
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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