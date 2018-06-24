 Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации львовской полиции на странице в Facebook.
"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", - сказано в сообщении.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.
"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.
По данным издания Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатове Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатове.
Фотографии с места события опубликовало "Громадське радіо".
Еще небыло потасовки а российские СМИ уже за час перед этим по всем своим пропагондонским ТВ-каналам вещают, что в Украине цыган-ромов венгерских, молдовских и румунских хфашистские бЭндЭровцы украинские убивают цыган-ромив.
Это идет в течении 5 лет кацапская "гибридная" война с Украиной и со всем адекватным Миром с десятками тысяч погибших укранцев на йобаной кацапськой новой войнэ пдюс 1 500 миллионов беженцев их Крыма и Лугандонии. Суки кацапские, шоб вы падлы развалились на 240 народов и народностей. Да будет Так и не Иначе, мрази "вэликодержавные" бла.
А ти, нік SergeLi просто чмо кацапське. Суки мордовські, ви падли ще нам Українцям відповісте за 15 000 вбитих українців й за 1 500 000 мільонів біженців.
Подивись зараз на себе у дзеркало, козел кацапський, там ти побачиш своє рило чорта кацапського.
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Перегляньте передачу ! Львів вже давно про це попереджав !
Авак"ян, це твої мусара винні в трагедії !
Вероятность проплаченности акции близка к 100, ввиду последовательности событий в Киеве, Львове и еще где-то (не помню где именно. интересно - гугл в руки) За 2 месяца 3 идентичных случая. Случайность?
заткните свои языки в ж.пы.
Нужно было тихо гранатами закидать этот и другие гадюшники...
Что последует, тем более после убийства и ранения ребенка - предугадать нетрудно. Резкие заявления, а то и действия Европы. Это рашку они мягко уговаривают, невнятно бормоча себе под нос озабоченность. С Украиной никто панькаться не будет.
Кто-то громко заявляет о движении в Европу и вступлении в НАТО? Аж бегом там ждут страну с расовой неприязнью и межэтническими конфликтами.
Интерено, кто кукловод этого действа в стране?
Люди очнитесь, потому что это совсем не правильно. Уже это слишком далеко зашло. Страшно..
А это стадо псевдопатриотов - на Донбасс, там есть с кем повоевать. Но они туда не поедут. Здесь легче зарабатывать и убивать. Твари.