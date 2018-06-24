 Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации львовской полиции на странице в Facebook.

"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

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По данным издания Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатове Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатове.

Фотографии с места события опубликовало "Громадське радіо".

















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