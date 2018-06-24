 Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации львовской полиции на странице в Facebook.
"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", - сказано в сообщении.
На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.
"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.
По данным издания Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатове Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатове.
Катимся на Расию с огромной скоростью. Скоро казаки с нагайками станут избивать всех подряд под радостное улюлюканье "патриотов".
Позорище.
Прикол в том, что граждане одобряют.
Глядишь, скоро таки появятся и фашисты. Там тоже все начиналось со штурмовых отрядов на улицах, погромов и пр. Причём направленных и на цыган тоже.
А к кому ж идти, когда всех цыган/геев/евреев - главных врагов народа - перебьем?
Придётся новых врагов искать.
Это как в Германии 30-х годов. Там тоже думали, что к обычным гражданам не придут.
Треба нам мати розум, щоби не бути інструментом в чиїсь руках і самим не допомагати розкручувати ситуацію до безвихідної.
Тому що:
1. це могли бути міжплемінні сварки;
2. навмисні напади на ромів, щоби загострити ситуацію;
3. громадам потрібно працювати із ромами для профілактики недопущення подібних ситуацій у майбутньому
Ваше проживание на России подтверждает мою мысль.
Лично для меня цыгане которые воруют, торгуют наркотой и грабят не вызывают уважительных эмоций. А таких большинство, и без разницы где они в Киеве на Крещатике или в Москве на Тверской.
Одно дело - вор или наркоторговец, чья вина доказана (и которым должна заниматься полиция).
Другое дело - вор, потому что цыган.
Чисто нацистский и рашистский подход.
Именно поэтому не хотелось бы, чтобы вся эта рашистская хрень творилась в Украине.
а по-пукінські ВЖЕ НЕ БУДЕ НІКОЛИ.
І нахабних крімінальних ромів (разом з нормальними ) приборкаємо і пропукінці отримають свого підсрачника.
Коли влада не виконує свої функції - їх починають виконувати активні громадяни!!!
Цигани зчинили рейвах у електричці Львів-Мукачево (ФОТО, ВІДЕО)
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Львів"яни місяцями просили мусарню Авакова навести порядок зі злодіями циганами !
У цьому погромі винні мусара, які отримують від циганських баронів відкати ! Народу набрид циганський бєзпрєдєл !!!
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Мусара це наслідок вашої бездіяльності !