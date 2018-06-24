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Все про:Львов (3220) нападение (1516) Нацполиция (7673) убийство (4889) цыгане (82)

 Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок

Полиция Львова задержала семерых злоумышленников, которые поздно вечером в субботу, 23 июня, напали на лагерь ромов на окраине города. 1 человек погиб, еще несколько получили травмы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации львовской полиции на странице в Facebook.

"23 июня в 23.25 в полицию поступило сообщение о том, что в лесном массиве на окраине Львова группа неизвестных лиц в масках напала на лагерь в котором проживают граждане цыганской национальности", - сказано в сообщении.

На место происшествия немедленно выехала следственно-оперативная группа, работники других служб и подразделений полиции Львовщины.

"Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия, решается вопрос об открытии уголовного производства", - добавили в полиции.

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Неизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок 01

По данным издания Zаxid.net, нападение произошло на улице Трускавецкой. В результате столкновений погиб 24-летний ром, который является жителем села Ривне Закарпатской области. Еще троих госпитализировали с ножевыми ранениями - 19-летнего жителя города Мукачево, 30-летнюю жительница села Буркатове Закарпатской области и 10-летнего мальчика, который также является жителем села Буркатове.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Милиция, бл#дь?!", - разгон табора ромов на Лысой горе в Киеве. ВИДЕО

Источник: https://censor.net.ua/n3073172
 
   
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Поразительно, что НИКТО из комментаторов не возмутился. Все находят "уважительные причины", во всех коментах красной нитью "так им и надо". Трындец((

Катимся на Расию с огромной скоростью. Скоро казаки с нагайками станут избивать всех подряд под радостное улюлюканье "патриотов".
Позорище.
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Більшість з цих дописувачів звичайні боти і те, що ми тут спостерігаємо є розпалювання міжнаціонального конфлікту в Україні, спланована і контрольована акція.
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Не спорю. Националистов умело натравливают при поддержке нашей "полиции".

Прикол в том, что граждане одобряют.

Глядишь, скоро таки появятся и фашисты. Там тоже все начиналось со штурмовых отрядов на улицах, погромов и пр. Причём направленных и на цыган тоже.
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"Гражданє" на цьому сайті контрольовані боти які створюють картинку. Нормальні люди в переважній більшості обходять цю смердоту десятою дорогою.
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Полностью согласен "це неприпустимо" нужно срочно защищать ромов и геев, а если цыган-гей защищать в двойне!
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Очень смешно, ага. Ждёте, когда придут за вами? Или верите, что не придут, раз вы не гей и не цыган?
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Конечно.
А к кому ж идти, когда всех цыган/геев/евреев - главных врагов народа - перебьем?
Придётся новых врагов искать.

Это как в Германии 30-х годов. Там тоже думали, что к обычным гражданам не придут.
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Комментатор, ты - долбоеб. Без аргументации.
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Желаю чтобы у Вас под домом поселился цыганский табор
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тему ромів навмисно розкручують, хоча би с того приводу, що хуйло поступово наслідує Адіка з його майн кампфом.
Треба нам мати розум, щоби не бути інструментом в чиїсь руках і самим не допомагати розкручувати ситуацію до безвихідної.
Тому що:
1. це могли бути міжплемінні сварки;
2. навмисні напади на ромів, щоби загострити ситуацію;
3. громадам потрібно працювати із ромами для профілактики недопущення подібних ситуацій у майбутньому
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Это патриоты типа с-14 или свободовцы, больше никто их гонять не будет. Цыган в принципе не жалко, толку от них никакого, кроме криминального. Гораздо лучше если б была государственная программа по цыганам, переселяли бы их в отдельные районы и там контролировали бы. И тогда до убийств не доходило бы.
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Так и вас не жалко. Толку никакого, кроме нацистских коментов. Так что, теперь за вами?
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Какая я нацистка? Скорее наоборот, я даже не украинка. Я в Москве живу и ваши новости просто комментирую. Не хотелось обижать ваших патриотов- радикалов,бошьшинство украинцев их поддерживает на форуме. Но видимо не все. Это радует))
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Саме в москві зараз знаходяться нацисти.
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Комментарий на новость о ранении ребёнка "цыган в принципе не жалко" у меня только с нацизмом ассоциируется.

Ваше проживание на России подтверждает мою мысль.
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Ну и зря вы так думаете. Быть гуманистом в наше время на словах легко, а на деле не получается. Поэтому лучше быть, чем казаться, да?
Лично для меня цыгане которые воруют, торгуют наркотой и грабят не вызывают уважительных эмоций. А таких большинство, и без разницы где они в Киеве на Крещатике или в Москве на Тверской.
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Я не думаю, я констатирую факт.
Одно дело - вор или наркоторговец, чья вина доказана (и которым должна заниматься полиция).
Другое дело - вор, потому что цыган.
Чисто нацистский и рашистский подход.
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Не надо перекручивать. Никто всем цыганам тавро на лоб не ставит "вор" или " торговец наркотиками". Но большинство представителей этой общности исторически ассоциальны и связаны с криминалом. И рано или поздно у них начнутся проблемы, вот ваши нацики уже прозрели, возомнили себя санитарами леса и начали действовать. Они же тоже часть общества, значит право имеют. И поэтому имеет смысл создавать регионы для безопасного существования, во избежании жертв. Разве это не гуманно? А вы про законы какие-то, типа они у вас соблюдаются.
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гитлер тоже был ребенком!!!вы просто с этим скотским народом не пересекались,а у меня друга отца цыгане убили за то что они украли у него металолом,а наркотой торгуют людей в рабство вывозят....так может их в жопу целовать теперь????!!!!!гуманисты херовы!!!
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Ну на те ж ми і бандери щоб підтримувати.
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Ой, лучше б ты не пиздело, о том, что в Москве живешь, в качестве оправдания того, что ты "не нацистка".
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Для Vika Zet Про нацизм вопросы обращать не к украинцам а к масквабаду и рускому миру. Это там убийства, грабежи, захват территорий есть основа существования уже 500 лет.
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Да, я в курсе.

Именно поэтому не хотелось бы, чтобы вся эта рашистская хрень творилась в Украине.
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Отчасти верно, только нужно это строить не по национальному признаку, а по правовому. Либо товарищи социализируются и живут, как люди, либо пусть проваливают, никакого права (я сейчас не о морали, а о законе) у них селиться в парковых зонах нет, а уж тем более вырубывать леса и воровать металл. Всем сложно найти работу, это не оправдание, большинство из них даже документов никаких не имеет.
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Я бы проверил лидеров ультранационалистических организаций на предмет возможной связи с ФСБ. Если гэбнявые работают с Мари ле Пен и прочими европейскими радикалами, а Йося Сталин подогревал друга Адольфа, то не вижу причин, почему для Украины должны быть исключения. Гэбня такая предсказуемая...
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Как быстро ултрас от защитников страны стали гэбнявыми, шоколадные повороты Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 8347
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Денис, там тоже свои нюансы. Существуют, например "Нац.корпус Азов", и существуют С14. Обе организации праворадикальны, но по сути своей очень разные и контролят их явно разные люди
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Ну так "кое-кто" визжал от планов по сланцевому газу едва ли не громче Грязьпрома. Либо дураки, либо... "не можешь победить - возглавь".
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Доигрались. Эта смерть на совести Авакова. Попустительство и безнаказанность в предыдущих случаях с цыганами привели к трагедии. Только государство должно иметь монополию на насилие. И государство должно заниматься проблемами кочевников, а не садисты, которым дали "зеленый свет" на избиение беззащитных бомжей.
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так так... давайте їм ще державну охорону за наші кошти виділимо, тому що ці уїб..ни не вміють співіснувати в нормальному суспільстві
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Та яке нормальне суспільство, якщо поруч такі, як ти?
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Взагалі, для початку, суспільство повинно стати нормальним, але в цілому погоджуюсь. Якщо хтось краде, віджимає та самозахватує (привіт, Косюк з Феофанії , то має отримувати таке ж покарання, як і всі, незалежно від національності.
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Шо за загадочные ромы? Не знаю... а с цыганвой пора принимать простые цывилизованные решения. Все как всегда. Не знаешь как поступить - поступай по закону. Либо цыгане живут по законам страны проживания, либо кочуют на историческую родину.
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Загрязняют окружающую среду отходами жизнедеятельности, живут на нетрудовые доходы, не платят налоги, занимаются кражами и наркоторговлей.
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А собак у нас выгуливают и убирают в пакетик за ними как в Европе? Рада вся на нетрудовые доходы живет. А насчет краж и наркоторговли - для этого в нормальных странах есть полиция и суд, которые действуют по конкретному человеку в конкретных обстоятельствах. Среди украинцев тоже есть воры и наркоторговцы. Учиться всем надо толерантности и терпимости к людям, непохожим на нас.
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Одно с другим не связано. То, что на улицах срут собаки - вовсе не повод делать то же самое людям.
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НЕ НУЖНО оправдывать одно беззаконие другим беззаконием. Это тупик.
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В исторической родине - Индии их не примут, так как древние индийцы их выгнали из страны раз и навсегда как касту и этнос. При чем касту воров, касту убийц, касту мошенников, они не тронули, а вот ромов почему-то изгнали. Тогда видно не было ООН и Совета Европы и никто не выразил обеспокоенность хотя имела место депортация, но почему-то в наши края.
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Судя по комментариям, которые во всю обвиняют националистов, ясно что все устроено было кацапскими подстилками.
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Слушай, во всех предыдущих случаях это делали националисты, чего-то ты удивляешься?
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те що знищення ромських таборів(незаконні доречі) є проявою гібрідної війни фєдєрастії проти ЛЮДСТВА не викликає жодного сумніву. В кожному суспільстві є прошарок дурнів та агресивних ідійотів. Саме їх хоче мобілізувати пукін для створення безладу в Україні. Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 5643
а по-пукінські ВЖЕ НЕ БУДЕ НІКОЛИ.

І нахабних крімінальних ромів (разом з нормальними ) приборкаємо і пропукінці отримають свого підсрачника. Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 4064
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В Саудовской Аравии наркоторговцам отрубают головы,в Иране вешают.Так что пусть ещё спасибо скажут за излишне мягкое отношение.
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Находящиеся под властью евреев зигующие неонацисты бьют цыган под крики "пом'ятай чужинець тут господаря украjнець".
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Мусора і соцслужби проблемами через циган не займаються (нема там на чому поживитись, жодних відкатів), а циганва - це розбій, злодійство, наркотики і розсадник зарази.
Коли влада не виконує свої функції - їх починають виконувати активні громадяни!!!
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Минуя все стадии - следствие, суд.. сразу - палачи?
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Олег, если заменить "циганва", на "жители провинциальных городов" - ничего не изменится.
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Поселитись в парку це страшний злочин який заслуговує на вбивство? Велкам ту нациська Німеччина.
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надо жестко зажать яйца всем циганским баронам, чтобы они контролировали свое разнузданное сообщество, и не давали превращать парки, леса и города в свинарники!
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Нацики совсем озверели, ребенка то зачем было резать.
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Интересно, какими социальными льготами пользуются эти цыгане? Ну, может быть выплаты за рождение ребенка, что еще?
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Чому поліція так швидко не реагує на масові крадіжки циганами у Львові?! Барони підплачують ?! Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 5345
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Перед выборами ещё больше активизируются регионалы, они ненавидят все Украинское и патриотов будут называть " нациками" и заранее определять что именно они во всем виноваты. Это их задача. Как внутри Украины так и за ее пределами они подрывают и имидж и суверенитет. Жаль что это не пресекается жёстко.
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У ЛЬВОВІ МАСОВО ОБКРАДАЮТЬ ТУРИСТІВ: "ПРЯМИЙ" З'ЯСУВАВ, ЯК ВБЕРЕГТИСЬ ВІД КРАДІЇВ

Цигани зчинили рейвах у електричці Львів-Мукачево (ФОТО, ВІДЕО)

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Львів"яни місяцями просили мусарню Авакова навести порядок зі злодіями циганами !

У цьому погромі винні мусара, які отримують від циганських баронів відкати ! Народу набрид циганський бєзпрєдєл !!! Невідомі з ножами напали на табір ромів на околиці Львова: 1 людину вбито, поранено дитину - Цензор.НЕТ 8264
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Я надеюсь хоть в этот раз привлекут виновных к отвественности. Кто допустил этот беспредел - цыганский лагерь под городом? Считай оплот бандитизма и наркоторговли, который довел местных жителей до отчаянья. Что те рискуя жизнью и здоровьем решили сами навести порядок из-за бездействия полиции
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В 2013-2017 такої системної проблеми не було. ЗМІ не розкручували тему, не налаштовували свідомо людей на ромів, дрібні інциденти ніколи не займали центральну смугу основних видань. У 2018 щотижня в ЗМІ роми і інциденти з ними пов'язані. Комусь це вигідно. Якщо люди не будуть постійно бити і підпалювати ромів, значить останнім буде дана команда розбити табір на Хрещатику, або створити ще якусь провокацію.
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияНеизвестные с ножами напали на табор ромов на окраине Львова: 1 человек убит, ранен ребенок
 
 
 
 
 
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