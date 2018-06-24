 Горбатюк: Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Тоесть там, где есть какой-то непонятный интерес, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование проводится неэффективно без изучения дел, дела забирают. Следователи, прокуроры и я оспариваем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше", - сказал Горбатюк.

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Он также заявил, что Генпрокурор Луценко нарушает закон в своей деятельности, что является основанием для его отставки.

"Если составить жалобы, которые мы писали за вмешательство в деятельность, я могу сказать, что Генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу привлекаю, этих хочу не привлекаю, то что там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки", - сказал руководитель Департамента спецрасследований.

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