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Все про:ГПУ (8725) Луценко (7039) Горбатюк (292)

 Горбатюк: Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать

Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко в течение всего времени пребывания в должности пытался вмешиваться в процесс расследования уголовных дел, подследственных Департаменту специальных расследований.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське", об этом сообщил руководитель Департамента спецрасследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

"Тоесть там, где есть какой-то непонятный интерес, который нужно еще расследовать, выносятся постановления с внесением ложных данных о том, что расследование проводится неэффективно без изучения дел, дела забирают. Следователи, прокуроры и я оспариваем эти действия, то есть мы противодействуем. И в последнее время таких дел становится все больше", - сказал Горбатюк.

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Он также заявил, что Генпрокурор Луценко нарушает закон в своей деятельности, что является основанием для его отставки.

"Если составить жалобы, которые мы писали за вмешательство в деятельность, я могу сказать, что Генеральный прокурор Юрий Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать. Он не пытается его соблюдать, его деятельность осуществляется в ручном режиме. Этих я хочу привлекаю, этих хочу не привлекаю, то что там есть, нет доказательств - для него второстепенное дело. Он сделал столько незаконных действий с признаками преступлений, что это является однозначным основанием для его отставки", - сказал руководитель Департамента спецрасследований.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Горбатюк и дальше будет расследовать все дела Майдана. Его департамент трансформируется в следственное управление, - Сарган

Источник: https://censor.net.ua/n3073170
 
   
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У Луценко за спиной тюремные университеты. Луценко авторитетный пацан.
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От саме тому щоб "горбатюки"не варили лайно і ЙДЕ РЕФОРМА СУДОВОЇ СИТЕМИ-ПОЛІЦІЇ-СБУ Горбатюк: Луценко не має нічого спільного з законом. Він його не просто не знає, він його не хоче знати - Цензор.НЕТ 7251
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Это какая по счету реформа? Полицию и СБУ вроде уже реформировали. Не?
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Такого ідіота на такій посаді не було,мабудь,ніколи.Більшого позору для правоохоронної системи навіть уявити важко...
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Горбатюк також заявив, що генпрокурор Луценко не дотримується закону у своїй діяльності https://ua.censor.net.ua/n3073170
А хіба ,для цього його призначав Петро(рило) своїм вольовим"рішучім"вчинком?!!
Все було задуманно ще в далекому 2005 році і тоді вже Юга був готовий виконувати всі вказівкі (рила). Але завадив А. Зінченко...
Горбатюк: Луценко не має нічого спільного з законом. Він його не просто не знає, він його не хоче знати - Цензор.НЕТ 2765
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныГорбатюк: Луценко не имеет ничего общего с законом. Он его не просто не знает, он его не хочет знать
 
 
 
 
 
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