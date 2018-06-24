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 Пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге, - отчет СММ

Пьяные российские наемники на Донбассе заставили наблюдателей Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе ехать по заминированной дороге.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщается в отчете миссии на сайте ОБСЕ .

"22 июня около 11:20 патруль СММ в составе шести сотрудников Миссии на двух бронированных автомобилях направлялся на восток через н. п. Петровское (неподконтрольный правительству, 41 км к югу от Донецка) по дороге, которой наблюдатели в последний раз пользовались 20 февраля 2018 года. Примерно в 10 метрах к востоку от перекрестка в селе первый автомобиль проехал через недавно выкопанный, однако хорошо замаскированный ров, расположенный поперек дороги и заполненный щебнем", - говорится в отчете.

В этот момент на северном конце рва, ориентировочно в 1 метре от дороги наблюдатели заметили в небольшом углублении подозрительный предмет, который был наполовину засыпан щебнем. Автомобили немедленно остановились. По оценке наблюдателей, это была противотанковая мина ТМ-62 с проводом дистанционного управления, протянутым к мине из кустарника на северной стороне дороги, а от мины — еще дальше на юг через дорогу к недавно выкопанному рву, состоящему из нескольких небольших округлых углублений, заполненных щебнем. Предмет находился в 300 метрах к востоко-юго-востоку от места расположения камеры СММ в Петровском и в 500 метрах к востоку от восточного края участка разведения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемники РФ бьют из артиллерии и минометов, пятеро воинов получили ранения, - штаб ООС

Когда наблюдатели обдумывали возможность использовать другие дороги, чтобы безопасно покинуть этот район, с восточного направления к первому автомобилю СММ подошел вооруженный автоматом (АК-74) член вооруженных формирований с признаками опьянения. Он сказал наблюдателям немедленно покинуть данный район, добавив, что дальше на восток их не пропустят. Несмотря на то, что команда СММ указала ему на наличие мины, он не позволил проехать в восточном направлении, не оставив таким образом наблюдателям иного выбора, кроме как ехать обратно в западном направлении, снова переезжая заполненный щебнем недавно выкопанный ров возле обнаруженной мины. После этого первый автомобиль СММ проехал по южной стороне дороги к перекрестку как можно дальше от мины, которую было видно.

На перекрестке, покидая этот район, члены патруля Миссии видели другие заполненные щебнем рвы, а также провод дистанционного управления, протянутый из заполненного щебнем рва на западной стороне перекрестка. Патруль СММ благополучно вернулся на базу в Донецке и сообщил об инциденте.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе нестабильная и напряженная. За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3073169
 
 
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Не позаздриш обсэшникам, з таким бидлом мати справу...
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Что в очередной раз доказывает бесполезность этой организации,возись только с ними
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і я ж про це, отак вони і в другу світову воювали....поки Сталін не дав по яйцях Гітлеру, доти другий фронт союзнички не відкрили....
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Брєд безграмотний ви написали, Виамин. Хоч би книжку яку почитали...
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Це ж яку книгу? Про те, як Черчель Австрію пропив, Польщу, Францію? Як Америка з Японією напудилась?
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"Черчель Австрію пропив" - хлопчику, вам після канікул треба одразу взятись за навчання. Тільки кацапського брєда історичного більше не читайте і не слухайте...
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Ой, вибачте, Черчель не пропив - він всю Європу Гітлеру подарував від щирого серця П'яні найманці РФ змусили спостерігачів ОБСЄ їхати замінованою дорогою, - звіт СММ - Цензор.НЕТ 6767
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А почему бы и не вернуть, без ваты и уголовников? Аваков вон предлагает на несколько лет (десятилетий) лишить их права участвовать в выборах, имхо есть за что. Восстанавливать будут они же, за расисянские контрибуции.
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прибалтика в 90-х просто сделала "негражданами" и ничего)))
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тобто обсце) бачить тільки те, що їм загрожує, все інше можуть не побачити!
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Срюський мир способен только угрожать, убивать и подло лгать , как их креилёвский вылупок !
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Опыт своего "славного" полководца, мясника Жучилы вспомнили.
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Брехня ! Не можуть торгові партньори так себе вести. )))
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Суботнє похмілля? До чого це тут брякнув?
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В азламордии меж тем счас проходит ЧМяк
Пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге, - отчет СММ - Цензор.НЕТ 10000
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Вы недалеки от правды - в прошлом году фотограф, в Волгограде, у памятника "Бабе с тесаком", предлагал желающим сфотографироваться с мартышкой в "камуфляже" и с колорадской лентой...
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Официальный ответ Порашенко международному суду по правам Человека: Мы лишили Вас гражданства Украины и за волосы вышвырнули из страны с пакетом БМВ на голове ХЗ по какой причине и нам пох на любые законы
Как тут можно не быть зрадоиобом и не мечтать долбануть по куполу?

Пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге, - отчет СММ - Цензор.НЕТ 8121
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С 1992 года ОБСЕ разруливает в Грузии. Помогло это Грузии? В Чечне ОБСЕ курировало выборы президента (Масхадов) Помогло это Чечне?
ОБСЕ целиком и полностью на стороне страны-оккупанта. У них нет другой задачи, кроме помощи оккупанту сохранить статус-кво захваченных территорий. Если оккупант решит продвинуться дальше, ОБСЕ не мешает. Просто позжее опять старается закрепить захваченное за РФ.
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А вы хотите, чтобы ОБСЕ за украинцев/грузин воевала?
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В Москве некий Алексей Оношкин решил публично читать Оруэлла "1984" на Большой Покровской.
Сейчас он в отделе, протокол по 20.2, ч.5. До сорока часов обязательных работ.
Всё по книге.
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Да, ці піндоси напряму з Росією воювати бояться, нас в мясорубку кинули та й ще повернення якихось кредитів вимагають, незважаючи на те, що українці свою кров проливають, щоб до Європи Росія не дійшла. Може їм пробачити ті кредити, як в 1917? Пьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге, - отчет СММ - Цензор.НЕТ 2087
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росія сама сюди влізла.
їх ніхто не запрошував.
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воно то так, але ж кредити за таких обставин могли би і пробачити, чи може панам з Євпропи намікнути, що ситуація може кардинально змінитися
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але не так одразу.
потрібний результат, а тоді вже буде видно.
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а який ви пані Ксенія хочете результат? Мені ціна газу по 11 грн за куб зовсім не по приколу, та й любе підвищення комунальних послуг людей уже всіх задрало....
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Мені теж. Але це краще ніж з дешевий газ в купі з росіським лайном.
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якщо газ буде по 11 грн, то і наше лайно з кабінетів та приватних замків можуть люди винести до баків із сміттям.....
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ви все перебільшуєте
набридли ці лякалки
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Ха! Решили "отомсить" немчуре за 22 июня (заДЕДОВчтоВОЕВАЛИ)! !!!
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в последнее время происходит достачно инциндентов с представителями ОБСЕ и все это делается для того, чтобы все согласились с предложением карлика о миротворцах ООН, но сугубо для охраны наблюдателей ОБСЕ
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По данным разведки, трех оккупантов было уничтожено и еще четверо ранены. Враг также потерял одну единицу автомобильного транспорта.
В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутово, что на Мариупольском направлении.
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Митинг сторонников оппозиции Турции и противников друга ху@ла пердогана.
Сегодня в Турции выборы президента и парламента

П'яні найманці РФ змусили спостерігачів ОБСЄ їхати замінованою дорогою, - звіт СММ - Цензор.НЕТ 9672
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какую пользу Украине может принести международная шарага,ОБСЭ ,которая не видит (слепая) рашистских танков, и даже щебня в траншеях не может сосчитать?
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияПьяные наемники РФ заставили наблюдателей ОБСЕ ехать по заминированной дороге, - отчет СММ
 
 
 
 
 
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