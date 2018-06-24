 Наемники РФ бьют из артиллерии и минометов, пятеро воинов получили ранения, - штаб ООС

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.
"Российские оккупационные войска 25 раз открывали прицельный огнь по нашим позициям, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сказано в нем.
Отмечается, что в первой половине суток российские наемники активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.
Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.
В штабе сообщили, что 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.
В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутове, что на Мариупольском направлении.
Я готова за тебе молитися,
Дорогий, любий мій захисник.
Перед Богом за тебе схилитися,
Аби тільки-но він допоміг.
Щоби він захистив у нерівному,
У Святому й важкому бою.
І ти зміг відстояти ріднесеньку,
Україну квітучу свою.
Виростають сини із любов'ю і з гідністю,
Захищають батьків від катів.
Від тієї російської нечисті,
Що зі зброєю вдерлася в дім.
Я благаю тебе, рідний Боженько,
Захисти наших вірних синів.
Дай їм сили, відваги й хоробрості,
В цій безглуздій та клятій війні.
травень 2015 р.