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 Политика Украины, Происшествия
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 Наемники РФ бьют из артиллерии и минометов, пятеро воинов получили ранения, - штаб ООС

За прошедшие сутки, 23 июня, наемники российско-оккупационных войск 25 раз открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра штаба ООС на странице в Facebook.

"Российские оккупационные войска 25 раз открывали прицельный огнь по нашим позициям, десять раз враг применял артиллерию и минометы. Подразделения Объединенных сил не позволяли противнику улучшить тактическое положение, вели активную оборону и давали адекватный ответ врагу", - сказано в нем.

Отмечается, что в первой половине суток российские наемники активно применяли ствольную артиллерию и минометы, а вечером на некоторых участках линии соприкосновения – БМП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки наемники РФ 31 раз открывали огонь на Донбассе, потерь среди украинских войск нет, - штаб ООС

Бои продолжались в районе населенных пунктов Новотошковское, Крымское, Светлодарск и Золотое, что на Луганщине. Не прекращались боевые действия на Донецком направлении вблизи Каменки, Песков и Авдеевки. Наиболее активные боевые действия в течение суток продолжались на Мариупольском направлении – в районе населенных пунктов Лебединское, Павлополь, Широкино и Водяное.

В штабе сообщили, что 5 наших защитников получили ранения. Все они госпитализированы и им оказывается квалифицированная медицинская помощь.

В течение текущих суток российские наемники один раз открывали огонь по нашим защитникам из РПГ и стрелкового оружия в районе населенного пункта Гнутове, что на Мариупольском направлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация на Донбассе нестабильная и напряженная. За неделю наблюдатели ОБСЕ зафиксировали 7,4 тыс. случаев нарушения режима прекращения огня, - Хуг

Источник: https://censor.net.ua/n3073168
 
 
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до чого активізація кацапів?! вибори в Туреччині? Наемники РФ бьют из артиллерии и минометов, пятеро воинов получили ранения, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4067
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Нехай Господь береже наше військо.
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27 июня в Конгрессе США званый обед с участием Трампа,будут решать вопрос Северного потока.Могут заблокировать счета 5 европейских компаний участвующих в проекте,могут заблокировать только ГрязьПром.Всё зависит от Конгрессменов...
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27 июня в Москву прилетает помошник Трампа Джон Роберт Болтон.Будет раздевать Плешивого...,Ждём-с развязки....
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***
Я готова за тебе молитися,
Дорогий, любий мій захисник.
Перед Богом за тебе схилитися,
Аби тільки-но він допоміг.

Щоби він захистив у нерівному,
У Святому й важкому бою.
І ти зміг відстояти ріднесеньку,
Україну квітучу свою.

Виростають сини із любов'ю і з гідністю,
Захищають батьків від катів.
Від тієї російської нечисті,
Що зі зброєю вдерлася в дім.

Я благаю тебе, рідний Боженько,
Захисти наших вірних синів.
Дай їм сили, відваги й хоробрості,
В цій безглуздій та клятій війні.
травень 2015 р.
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Так случилось,что РАБссии сегодня мешают жить одновременно и Сирия и Украина,так случилось что шакалы кремля после Чечни и Грузии не напились крови людской...
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