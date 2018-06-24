 Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.
По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.
Сам владелец заведения, 60-летний мужчина говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.
В разгар конфликта владелец ресторана достал пистолет и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализированы.
Стрелявший задержан. На месте происшествия работает следственная группа.
поддерживаю, что питарасы хртели перед женщинами повыепываться и унизить старика..
МВС фіксує зниження злочинності у громадських місцях майже на 25%
Чи то був АРМЯНСЬКИЙ гумор?
Преступность в Украине: опубликована шокирующая статистика за 2017 год.
https://www.obozrevatel.com/crime/prestupnost-v-ukraine-opublikovana-shokiruyuschaya-statistika-za-2017-god.htm
Про це повідомляє поліція Києва.
"Стрільця затримали. З місця події вилучили пістолет Макарова, попередньо - бойовий, зі знищеними номерами та стріляні гільзи. Повідомлення про стрілянину на Оболонській Набережній надійшло близько півночі", - йдеться у заяві.
"Стрілець - уродженець іншої країни, 1958 р.н., раніше у поле зору правооохоронців не потрапляв. Загиблий - уродженець Запорізької області, 1989 р.н., поранений - уродженець Донецька, 1987 р.н.", - зазначили у поліції.
Пораненого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, де надають медичну допомогу.
На місці працювали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцю загрожує до до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.
https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/24/7184324/
Дійсно, що це грузинська кухня.
Сяде ні зі що.
___________
Але переконаний, що були б відвідувачі цивілізовані, то хозяїн ще б і склав би їм компанію і навіть чимсь пригостив би.
Как вы думаете, стал бы стрелять или подумал бы сначала?
Что- то мне подсказывает, что человек в 60 лет просто так стрелять бы не стал. Теперь они уж точно не станут, а умерший не сможет хамить незнакомым людям.
Ведь это чистый кацапизм считать, что если ты уж пришёл и тратишь деньги, то имеешь право ещё и оскорблять окружающих.
Вы, например, слышали, сколько кацапни бьют наши на турецких курортах? А если б у них были стволы?
Вы понимаете, что в жизни может быть все или нет? И путь от детства до 60 лет гораздо длиннее , чем от 60 лет до тюремного срока? Быть пьяным - это не оправдание. Пьяные садятся за руль, пьяные оскорбляют окружающих - что с них взять! Пьяные ведь! Вот и получили ответку неожиданную. А может этот самый мужик спас своим выстрелом тех, кого бы они задавили потом своей машиной? Тогда как?
Не суди и не судим будешь.
Быть пьяным это не оправдание для закона, но никто и не обязан оправдываться перед преступником с незарегистрированным стволом. Что значит может? Это типа вы мне описали ситуацию которая не произошла что ли? Ну и что дальше?
Почему это я не должен судить убийцу? Что это за детский лепет?
ПОЛУЧИТ ПЕ...Ы! становится Человеком!)))) Сразу...
А когда трезвый...так совсем нормальный чел)))
После оскорблений он применил огнестрел...со стертым номером! После валева быков не скрылся с места! Валил на поражение!
Не удивлюсь если потерпевшие СЕПАРЮГИ.
И мужик сделал работу Рюкзакяна и ФСБУ
До первого выстрела в жбан...
Напоминаю, что настоящая ситуация в Украине, в частности запреты на оружие и самозащиту для законопослушных граждан, а также безнаказанность для быдла - прямое наследие многолетней русской оккупации.
Только овечки получаются в политорректной Европе.
А в бывшем совке - гомодрилы, выясняющие отношения кулаками.
Череп и Кирпич. Убойное видео.
Не зная всех обстоятельств не торопись с выводами.
НА РАДОСТЯХ БУДУТ БУХАТЬ 3 ДНЯ