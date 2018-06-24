EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
  17862  299
Все про:Киев (16078) рестораны (145) стрельба (2270) жертвы (800)

 Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

В Оболонском районе Киева в одном из ресторанов владелец заведения расстрелял из пистолета трех мужчин.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эспрессо.ТВ.

Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены 01

По предварительной информации от правоохранителей, компания из нескольких мужчин и женщин отдыхала в ресторане. В какой-то момент произошел конфликт между отдыхающими и владельцем, из-за чего и началась стрельба.

Сам владелец заведения, 60-летний мужчина говорит, что клиенты оскорбляли его лично в присутствии его дочери, которая также работает в данном ресторане.

Смотрите: Между двумя посетителями кафе в Гидропарке произошел конфликт со стрельбой, оба госпитализированы, - полиция. ФОТОрепортаж

Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены 02

В разгар конфликта владелец ресторана достал пистолет и начал стрелять. Один из отдыхающих мужчин получил огнестрельные ранения, не совместимые с жизнью, еще двое с ранениями госпитализированы.

Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены 03

Стрелявший задержан. На месте происшествия работает следственная группа.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Водители устроили перестрелку в центре Николаева на глазах у десятков детей, ждущих автобус. ФОТОрепортаж

Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены 04

Источник: https://censor.net.ua/n3073163
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
 
Уверен, что пьяных утырков было за что пристрелить. Так же уверен, что престарелый бандюган должен остаток дней видеть небо в клеточку. В общем, для нормального общества ситуация вылилась в позитивный ноль. Точнее в позитивные минус 2. Хотя минус четыре было бы полезнее.
 показать весь комментарий
 
 
С чего ты взял, что оскорбленный бандюгпн? Может его еще и выипать нужно было при дочери?
поддерживаю, что питарасы хртели перед женщинами повыепываться и унизить старика..
 показать весь комментарий
комментарий отмечен как спам  
 
А як же

МВС фіксує зниження злочинності у громадських місцях майже на 25%

Чи то був АРМЯНСЬКИЙ гумор?
 показать весь комментарий
 
 
Яке зниження злочинности, если МВД само финансирует и натаскивает трусливую титушню типа нацдружин и нацкорпуса, которые занимаются гоп-стопом по всей стране?
 показать весь комментарий
 
 
З чого ти це взяв? Аваков чітко заявив, що такі формування не мають права підміняти собою органи правопорядку.
 показать весь комментарий
 
 
Это в 25 не попало. только и всего. Расскажи давай как у нас все плохо
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
У нас країна - суцільний гумор.
 показать весь комментарий
 
Аваков мухлюет с цифрами. 2016-й побил все исторические рекорды по преступности, даже несмотря на то что Крым и часть Донбасса уже не учитываются. Причем приводится статистика за 9 месяцев.

Преступность в Украине: опубликована шокирующая статистика за 2017 год.
https://www.obozrevatel.com/crime/prestupnost-v-ukraine-opublikovana-shokiruyuschaya-statistika-za-2017-god.htm
 показать весь комментарий
 
Вчера, я под статьей о тяжких преступлениях в Крыму приводил ссылки статистике по преступности в Украине. Все комментарии удалили. Интересно что я нарушил, покусился на честное имя Авакова, или это не стыкуется со сказками Пети про кисельные берега.
 показать весь комментарий
 
комментарий отмечен как спам  
 
законы Украины давно не соответствуют реальной жизни, в топку их!
 показать весь комментарий
 
а неділя продуктивною не може бути?
 показать весь комментарий
 
с розовых соплей начал16-часовую трудовую вахту пропагандист сайтов ДНР. На сайте ДНР , с которого реализатор перепечатывает картинки типа картинки 03.04.2018 08:24 изображен красивый орден с надписью НКВД. А также приведены разъяснения : Все бандеровцы и прочая шелупонь будет безжалостно отстреливаться уполномоченными органами.Это красный ресурс 26.05.2018 06:45

 показать весь комментарий
 
На Оболонській Набережній Києва між власником кафе та компанією відвідувачів виник конфлікт, у результаті якого господар закладу застрелив кривдника, ще одного - поранив.
Про це повідомляє поліція Києва.
"Стрільця затримали. З місця події вилучили пістолет Макарова, попередньо - бойовий, зі знищеними номерами та стріляні гільзи. Повідомлення про стрілянину на Оболонській Набережній надійшло близько півночі", - йдеться у заяві.
"Стрілець - уродженець іншої країни, 1958 р.н., раніше у поле зору правооохоронців не потрапляв. Загиблий - уродженець Запорізької області, 1989 р.н., поранений - уродженець Донецька, 1987 р.н.", - зазначили у поліції.
Пораненого з вогнепальними пораненнями доставили в лікарню, де надають медичну допомогу.
На місці працювали слідчо-оперативні групи Головного та Оболонського управлінь поліції. Проводяться необхідні слідчі дії для встановлення всіх обставин події.
Вирішується питання щодо відкриття кримінального провадження за ч.2 ст. 115 (Умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Стрільцю загрожує до до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 1379
https://www.pravda.com.ua/news/2018/06/24/7184324/
Дійсно, що це грузинська кухня.
 показать весь комментарий
 
 
Я просто в житті багато бачив таких хамів, що ведуть себе неадекватно. Приблизний варіант: хапають дочку грузина, а потім він робить зауваження. У відповідь відвідувачі погрожують власнику і як результат лунають постріли.
 показать весь комментарий
 
Якщо є камери і це дійсно були нарвані сепари, то можливо знайдуться і пом'якшувальні обставини.
 показать весь комментарий
 
 
Схоже, що там не було охорони, а перед тим у грузина вимагали гроші. Тому він тримав пістолет.
 показать весь комментарий
 
 
В 60 років у людини вже є розум і досвід, і просто так вона стріляти не буде. Та й не знаємо ми всього того, що там відбулось.
 показать весь комментарий
 
 
Свободный Человек должен иметь оружие для защиты себя и своей семьи.Точка.
 показать весь комментарий
 
 
Дайош кожному по пістолету, а краще по автомату і по 2 гранати.
 показать весь комментарий
 
Таку собі атомну бімбочку. А шо, нормальок. Бггг.
 показать весь комментарий
 
 
Быкам всегда наука будь вежливым. Никто так не способствует вежливому поведению, как мистер кольт. Каждому украинцу оружие и мы станем самой сплоченной нацией без быков и с адекватной властью( и не дай бог ей "быковать")
 показать весь комментарий
 
 
На каждого Жителя Швейцарии включая младенцев, приходится 7 единиц боевого оружия включая крупнокалиберные пулеметы и гранаты...
 показать весь комментарий
 
 
неужели попросили меню на украинском языке ?
 показать весь комментарий
 
 
Быдло рюсскага не знает,куда нах им украинский или белорусский....... Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 4601 Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 4601ФЕНЬКА РАБссиянская не БОЛЕЕ... Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 4601 Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 4601
 показать весь комментарий
 
 
Від цього кафе недалеко є також молдовський ресторан (у всякому разі був). Можна попросити меню молдовською мовою Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 8531
 показать весь комментарий
 
Уродженець Донцької області? У нього чєлюсть не тієї системи.
 показать весь комментарий
 
 
Чомусь я на боці стрільця. Але для таких випадків існують вишибали. Знаю декілька закладів, в яких вечірні масові бійки - традиція.
___________
Але переконаний, що були б відвідувачі цивілізовані, то хозяїн ще б і склав би їм компанію і навіть чимсь пригостив би.
 показать весь комментарий
 
 
Це кафе, де хазяїн економив і працював сам з дочкою.
 показать весь комментарий
 
 
а еслм бы владелец знал, что у мужчин тоже есть стволы?
Как вы думаете, стал бы стрелять или подумал бы сначала?
 показать весь комментарий
 
 
Після образ з боку сепарів точно стріляв, а якщо знав би спочатку про стволи, то не пустив би їх у кафе.
 показать весь комментарий
 
 
Стрелял?! Всего лишь после оскорблений?! Из оружия с спиленным серийником? Ну, такому джигиту можно и больше 15 насыпать.
 показать весь комментарий
 
 
То твоя точка зору, а я вважаю неприпустимість образ, хоча скоріше там були і погрози.
 показать весь комментарий
 
 
Нужно было стрелять в воздух, этого было бы достаточно. Теперь вот испортил себе жизнь. 60 лет это не двадцать: когда ты выйдешь в тридцать. Золотые годы , когда можно было бы пожить для себя , годы я бы сказала , философского созерцания , будут проведены на нарах. Зачем? Какой в этом смысл? Жаль человека. Теперь ни бизнеса, ни возможности жить с той же дочкой.
 показать весь комментарий
 
 
Для грузина образа сильніша нар. Вчора був свідком, як українець образив мою знайому грузинку. Я їх ледве примирив.
 показать весь комментарий
 
 
Не знаю, но че- то нет.
Что- то мне подсказывает, что человек в 60 лет просто так стрелять бы не стал. Теперь они уж точно не станут, а умерший не сможет хамить незнакомым людям.
Ведь это чистый кацапизм считать, что если ты уж пришёл и тратишь деньги, то имеешь право ещё и оскорблять окружающих.
 показать весь комментарий
 
 
Чистый кацапизм - лишать жизни за оскорбления на пьяную голову.
 показать весь комментарий
 
 
Я тоже считаю, что убивать не стоило. Портить себе жизнь ради того, чтоб наказать гопников, которых не воспитали родители и жизнь. Ведь не просто так - люди себе ужинали, а хозяин взял и начал стрелять- все это произошло.

Вы, например, слышали, сколько кацапни бьют наши на турецких курортах? А если б у них были стволы?
 показать весь комментарий
 
 
Я не слышал, я не езжу по турецким курортам и стараюсь избегать пьяниц и пьяные компании. Поэтому меня пьяные и не оскорбляют. А еще я не накачиваю людей до свинячьего визга за их деньги и после не оскорбляюсь на их свинское поведение во хмеле, и не убиваю их из незарегистрированного ствола.
 показать весь комментарий
 
 
Упс. Ну вы прям супер положительный гражданин, который сидит дома и во время оплачивает свет и воду.
Вы понимаете, что в жизни может быть все или нет? И путь от детства до 60 лет гораздо длиннее , чем от 60 лет до тюремного срока? Быть пьяным - это не оправдание. Пьяные садятся за руль, пьяные оскорбляют окружающих - что с них взять! Пьяные ведь! Вот и получили ответку неожиданную. А может этот самый мужик спас своим выстрелом тех, кого бы они задавили потом своей машиной? Тогда как?
Не суди и не судим будешь.
 показать весь комментарий
 
 
100%, бо це дорослі люди і відповідають за свою поведінку, яка не залежить від їх сп'яніння.
 показать весь комментарий
 
 
Да нет, это просто вам плевать среди кого находиться, а я стараюсь выбирать себе окружение.
Быть пьяным это не оправдание для закона, но никто и не обязан оправдываться перед преступником с незарегистрированным стволом. Что значит может? Это типа вы мне описали ситуацию которая не произошла что ли? Ну и что дальше?
Почему это я не должен судить убийцу? Что это за детский лепет?
 показать весь комментарий
 
Конфликты возникают в подобных заведениях ежедневно. Пусть теперь посидит лет 7-8 и подумает. Больше у нас за убийство не дают. Правда, откупиться может. А дочке придется жить отдельно. (Кстати, а Вы бы смогли прямо в глаза сказать не мне, а родственникам убитого, что ваш сын, или муж теперь уже никогда не сможет хамить?).
 показать весь комментарий
 
судя по всему, их уже "определили" в кацапы и сепары, и их не жаль
 показать весь комментарий
 
Советской быдлоте для начала лет 40 по Пустыне побродить надо.... а потом пробовать и понять что такое Демократия и цивилизованный Мир
 показать весь комментарий
 
 
Руцкие друзья Писатели Куприн и Бунин однажды повали в Финляндию....,что потом записал в своем Дневнике Куприн..это Шедевр... Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 530специально для рюсскага быдла в Назидание... Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 530
 показать весь комментарий
 
 
Певно власник цієї харчевні грузин бо назва її "Арго". Чергове підтвердження необхідності закону про дозвіл на носіння короткостволів. Якщо б у кожного був пістолет, то трупів було б набагато меньше ! )))
 показать весь комментарий
 
А почему он не вызвал полицию? Какой бы ни был словесный конфликт, он не даёт право на применение оружия, однозначно старого маразматика -за решетку. Кроме этого запретить на оставшуюся жизнь бизнес и работу в сфере обслуживания. Если такой ранимый- пусть идёт работать на стройку или к станку, например, станки не разговаривают и не будут его раздражать.
 показать весь комментарий
 
 
Це вам тільки здається, що словами не можна довести людину до крайніх вчинків. За образи треба завжди відповідати.
 показать весь комментарий
 
 
домогосподарки напрочуд кваліфіковано розбираються в чужих проблемах )
 показать весь комментарий
 
 
Я би не ображав цю коментаторку, але якщо вона отримає образи ( а кожному можна підібрати образи, які його зачеплять), то вона одразу змінить свою точку зору.
 показать весь комментарий
 
 
Ага, сначала накачал за их деньги - после застрелил за оскорбления по пьяни. Не можешь терпеть пьяных выходок - не открывай заведение где ты же наливаешь огненной воды людям.
 показать весь комментарий
 
 
))) знаю черта который когда бухнет...становится агрессивным и ко всем лезет с претензиями!
ПОЛУЧИТ ПЕ...Ы! становится Человеком!)))) Сразу...
 показать весь комментарий
 
 
Физеология понимаешь такая у него!))))
А когда трезвый...так совсем нормальный чел)))
 показать весь комментарий
 
 
У меня есть знакомый, который будучи пьяный даже получив не становится человеком, но это не имеет значения. Еще раз, если у него один аргумент на пьяные оскорбления - пуля в лоб тому, кого ты же накачал, то может ему не стоит открывать наливайлу? Пусть вон овцам хвосты крутит на гористой местности.
 показать весь комментарий
 
 
Тобто вашому знайомому примусово заливають спиртне в горлянку?
 показать весь комментарий
 
 
Моему знакомому рассекали череп, ломали руки, выбивали суставы, но еще не нашлось того говна в моем городе, которое в него стреляло за его оскорбления.
 показать весь комментарий
 
 
От і виходить, що його професійно били, але йому це не допомогло. Один мій знайомий якраз і працює таким професійним "вишибалою". Але у того грузина не було грошей на "вишибал" і з нього перед цим вимагали гроші за місце. Зараз вовчі закони, тому далі буде.
 показать весь комментарий
 
Це їх справа, що вони напилися. Їм щось не подобалося, то могли вийти геть. Більше того, там скоріше були і погрози з боку сепарів.
 показать весь комментарий
 
 
Если хозяину, что то не нравилось в поведении посетителя в ОБЩЕСТВЕННОМ месте, которым его бар являлся - он должен был вызвать полицию, а не убивать посетителя. А про сепаров и угрозы, так то похоже твоя или чья то выдумка.
 показать весь комментарий
 
Будеш на місці хазяїна, то спробуй викликати поліцію і тоді давай поради Владелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены - Цензор.НЕТ 3779
 показать весь комментарий
 
Пить надо уметь. Не умеешь,не пей. Напившись и превратившись в свинью, получи по рылу. Не хрен сворачивать на хозяина. Он защищался.
 показать весь комментарий
 
 
Теперь он уже защищался? Не успеваю за вашими выдумками уследить.
 показать весь комментарий
 
Мужику 60 лет!!!
После оскорблений он применил огнестрел...со стертым номером! После валева быков не скрылся с места! Валил на поражение!
Не удивлюсь если потерпевшие СЕПАРЮГИ.
И мужик сделал работу Рюкзакяна и ФСБУ
 показать весь комментарий
 
 
Вне своего дома ты везде ГОСТЬ...,в маркете, ресторане ,кинотеатре ,на отдыхе в другой стране тем более, ТЫ ГОСТЬ,и должен вести себя подобающим образом...,а быковать это удел слабых и тупых УРОДОВ
 показать весь комментарий
 
 
В стае ШАКАЛЫ всегд смелы и агрессивны...
До первого выстрела в жбан...
 показать весь комментарий
 
 
Судя по уподобанию с назыанием ресторана - хозяин кавказец? шо тоже ствол наградной от авакова получил? за какие заслуги? кормил хорошо или наливал много? блин битва пидарасов с клоунами.....
 показать весь комментарий
 
Во понабежало экспертов... Любимая тема для Запрещал Обкомычей и их евро-левацких наследничков. Ахахах, срочно всё запретить! Обществонеготово! И ведь патриоты в доску при том...

Напоминаю, что настоящая ситуация в Украине, в частности запреты на оружие и самозащиту для законопослушных граждан, а также безнаказанность для быдла - прямое наследие многолетней русской оккупации.
 показать весь комментарий
 
 
При чем тут оккупация - просто власти надо, чтобы стволы были в правильных руках, которые за них, а остальные должны знать, что есть такие стволы, быть послушными овечками и не дергаться!
 показать весь комментарий
 
Так это и есть социалистская антиутопия.
Только овечки получаются в политорректной Европе.

А в бывшем совке - гомодрилы, выясняющие отношения кулаками.
 показать весь комментарий
 
И что предлагаешь? Завтра выдать закон о разрешении ношения оружия и что будет твориться по стране? Миллионы незарегистрированных стволов сразу легализуются и начнутся массовые вооруженные стычки, а там разбирайся кто прав, кто виноват, а прав будет тот у кого больше прав и население будет сокращаться усиленными темпами. Этого хочешь? Посмотри что творится в демократической Америке, сопоставь факты и получишь результат.
 показать весь комментарий
 
Пашинский например. То со снайперским ловят, то с наградным балуется. Намек такой от власти.
 показать весь комментарий
 
Саша Сотник.Ютьюб.
Череп и Кирпич. Владелец киевского ресторана после конфликта с посетителями начал стрелять: 1 человек убит, двое ранены - Цензор.НЕТ 5364Убойное видео.
 показать весь комментарий
 
 
Прально сделал. Пьяное бядло надо учить даже ценой своей свободы. Его спровоцировали цинично и нагло.На полицию надежды нет,надо объединяться и защищаться от беспредела.
 показать весь комментарий
 
 
Ну конечно. Недавно на станции Лесной циничный и наглый пенсионер спровоцировал носорогих джигитов, которые в ответ на беспредел решили сломать ему челюсть.
Не зная всех обстоятельств не торопись с выводами.
 показать весь комментарий
 
Даже когда застрелят беднягу Порошенко, патриоты скажут что он наверняка был сепаратистом, и что это знову перемога.
 показать весь комментарий
 
Когда повесят ПУСИНА и патриоты...и зрадофилы...и порохоботы
НА РАДОСТЯХ БУДУТ БУХАТЬ 3 ДНЯ
 показать весь комментарий
 
 
Будут фейерверки по всему миру, когда откинется ху**ло плешивое 😀
 показать весь комментарий
 
 
А если это сделает сколотивший красножопую хунту Жирик?
 показать весь комментарий
 
Талантливому поэту Александру Сергеевичу не хватает в жизни только одного - чувства безопасности. Поддавшись искушению, он покупает пистолет Макарова в подворотне. Холодный металл постепенно становится самой важной частью героя, вытесняя всё остальное из жизни. "Макаров".
 показать весь комментарий
Страница 3 из 3
<<<1 2 3
Цензор.НЕТНовостиПроисшествияВладелец ресторана в Киеве после конфликта с посетителями начал стрелять: убит 1 человек, двое ранены. ВИДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
 вверх