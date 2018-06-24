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Все про:беженцы (955) мигранты (519) Евросоюз (11944) Таяни (16)

 Кризис с мигрантами может привести к развалу ЕС, - глава Европарламента Таяни

Президент Европейского парламента Антонио Таяни считает, что кризис с беженцами может привести к развалу Евросоюза.

Такое мнение он высказал в интервью немецким СМИ накануне мини-саммита, посвященного проблеме нелегальной миграции, намеченного на 24 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обхождение с иммиграционным вопросом не должно привести к разрушению Европейского Союза. Если каждое государство-член будет действовать только в соответствии со своими интересами, сообщество распадается", - сказал Таяни.

Он убежден, что при решении проблемы беженцев нельзя исходить из "национальных" решений, нужна европейская стратегия.

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В интервью Таяни также обратился к немецким партиям консервативного блока – ХДС и ХСС – с призывом найти консенсус по политике в отношении беженцев, напомнив, что стабильность Европы зависит во многом от стабильности Германии. При этом он заметил, что выступает против закрытия внутренних границ.

Напомним, в воскресенье в Брюсселе собираются главы государств и правительств стран, наиболее затронутых проблемой беженцев и нелегальных мигрантов.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073161
 
 
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Вам ваш любимый хуйло столько нагонит беженцев, что вы там от них захлебнетесь, но итак не поймете в чем причина, чтоб её остановить.Пока параша будет существовать, никому покоя не будет на этой земле, но вам деньги не пахнут
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Криза з біженцями? Мова лише про те, що ЄС погано контролює біженців і часто допускає тих, хто там не хоче працювати і ставати європейцями.
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так их 90%, они не беженцы и даже не трудовые мигранты, а именно экономические мигранты
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Звідки взялася цифра 90%? Я би довіряв цифрами, які опублікували офіційні джерела ЄС.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомКризис с мигрантами может привести к развалу ЕС, - глава Европарламента Таяни
 
 
 
 
 
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