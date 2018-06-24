 Кризис с мигрантами может привести к развалу ЕС, - глава Европарламента Таяни

Такое мнение он высказал в интервью немецким СМИ накануне мини-саммита, посвященного проблеме нелегальной миграции, намеченного на 24 июня, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Обхождение с иммиграционным вопросом не должно привести к разрушению Европейского Союза. Если каждое государство-член будет действовать только в соответствии со своими интересами, сообщество распадается", - сказал Таяни.

Он убежден, что при решении проблемы беженцев нельзя исходить из "национальных" решений, нужна европейская стратегия.

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В интервью Таяни также обратился к немецким партиям консервативного блока – ХДС и ХСС – с призывом найти консенсус по политике в отношении беженцев, напомнив, что стабильность Европы зависит во многом от стабильности Германии. При этом он заметил, что выступает против закрытия внутренних границ.

Напомним, в воскресенье в Брюсселе собираются главы государств и правительств стран, наиболее затронутых проблемой беженцев и нелегальных мигрантов.

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