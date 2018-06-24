 Чиновник "Укртрансбезопасности" задержан на Киевщине на взятке 16,5 тыс. грн, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

30-летний чиновник требовал 16 500 гривен за быстрое предоставление 7 разрешений на международные транспортные перевозки грузовыми автомобилями.

Правонарушитель задержан в порядке ст. 208 УПК Украины в момент передачи второй части взятки. Продолжаются обыски по месту его работы и проживания.

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Продолжается досудебное расследование по рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (Принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Взяточнику грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.