 77-летнего крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина в оккупированном Крыму

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Шевкет Наматуллаев, передает Цензор.НЕТ.
"Сервер агъа Караметов умер в больнице не приходя в сознание. Несколько часов назад в Старом Крыму его сбила машина...", - написал журналист.
В прошлом году Караметов был задержан оккупационными властями за одиночный пикет у Верховного суда Крыма, где рассматривали дело Ахтема Чийгоза. У него в руках был плакат "Крымские татары не террористы". За это он отсидел 10 суток.
Мы вас найдем, куда бы вы не сдрыснули.
Хоть на Чукотке, хоть на Ямале.
Но найдём, и объявим приговор.
Живите м бойтесь, твари.
Всех найдём.