 77-летнего крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина в оккупированном Крыму

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Шевкет Наматуллаев, передает Цензор.НЕТ.

"Сервер агъа Караметов умер в больнице не приходя в сознание. Несколько часов назад в Старом Крыму его сбила машина...", - написал журналист.

В прошлом году Караметов был задержан оккупационными властями за одиночный пикет у Верховного суда Крыма, где рассматривали дело Ахтема Чийгоза. У него в руках был плакат "Крымские татары не террористы". За это он отсидел 10 суток.

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