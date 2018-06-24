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 77-летнего крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина в оккупированном Крыму

В оккупированном Крыму автомобиль сбил 77-летнего крымскотатарского активиста Сервера Караметова. Через несколько часов он умер в больнице.

Об этом на своей странице в Фейсбук сообщил журналист Шевкет Наматуллаев, передает Цензор.НЕТ.

"Сервер агъа Караметов умер в больнице не приходя в сознание. Несколько часов назад в Старом Крыму его сбила машина...", - написал журналист.

В прошлом году Караметов был задержан оккупационными властями за одиночный пикет у Верховного суда Крыма, где рассматривали дело Ахтема Чийгоза. У него в руках был плакат "Крымские татары не террористы". За это он отсидел 10 суток.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приговорили крымскотатарских активистов к условным срокам за участие в митинге в поддержку территориальной целостности Украины 26 февраля 2014 г.

77-летнего крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина в оккупированном Крыму 01

Также смотрите: Оккупанты задержали крымскую татарку после обыска в доме ее отца, - "Крымская солидарность". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3073158
 
 
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ясное дело что это рунявая гэбня сделала.
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Рашисты!
Мы вас найдем, куда бы вы не сдрыснули.
Хоть на Чукотке, хоть на Ямале.
Но найдём, и объявим приговор.
Живите м бойтесь, твари.
Всех найдём.
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Це вже не перше вбивство у Криму. Тому не варто говорити деяким кацапам, що їх окупація пройшла і проходить без крові.
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ФСБ стратила. Хоч без страждань. Зазвичай, вони ще й мучити людей люблять, довго мучити і катувати. 77-летнего крымскотатарского активиста Караметова насмерть сбила машина в оккупированном Крыму - Цензор.НЕТ 68
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Доб"ють москалі татар... Слабенький народ, бояться воювати за свою землю...
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Москалі татар вже добили коли брали Казань. А от в Криму я чув лише про одного татарина і той був окупантом.
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