 Уверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко. ДОКУМЕНТ

Текст письма опубликовал на своей странице в Фейсбук заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ.

Балух выразил надежду, что цивилизованный мир учтет "горький опыт истории" и остановит агрессивные действия России.

"Искренне надеюсь, что горький опыт истории сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его стран, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань и остановить распоясавшегося агрессора, пусть даже понеся при этом временные финансовые потери и некоторые бизнес-неудобства.

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С места, где нахожусь сейчас я, трудно объективно оценивать полноту и эффективность действий государства в направлении противодействия влиянию кремлевской пропаганды, и отношение к ее политике граждан и правительств других стран мира, но то, что Украина не отстает в этом деле, придает оптимизма и веры, что разрушенные судьбы и заброшенные семьи политически заключенных агрессором граждан Украины не напрасны", – написал Балух.

Он также выразил уверенность, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно вести хозяйство на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса намного быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факту взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль", - пишет Балух.

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Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

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Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.