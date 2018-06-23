EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Политика Украины
  293  24
Материалы по теме:
Все про:Крым (20221) Порошенко (15017) письмо (154) Чийгоз (244) Балух Владимир (149)

 Уверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко. ДОКУМЕНТ

Продолжающий голодовку в крымском СИЗО украинский активист Владимир Балух 22 июня написал письмо президенту Украины Петру Порошенко.

Текст письма опубликовал на своей странице в Фейсбук заместитель главы Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, сообщает Цензор.НЕТ.

Уверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко 01

Балух выразил надежду, что цивилизованный мир учтет "горький опыт истории" и остановит агрессивные действия России.

"Искренне надеюсь, что горький опыт истории сплотит цивилизованный мир и придаст решимости и солидарности действиям руководства его стран, чтобы не заходить на очередной круг кровавых бань и остановить распоясавшегося агрессора, пусть даже понеся при этом временные финансовые потери и некоторые бизнес-неудобства.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Объявивший голодовку Балух похудел, его здоровье ухудшается, - адвокат Динзе. ФОТО

С места, где нахожусь сейчас я, трудно объективно оценивать полноту и эффективность действий государства в направлении противодействия влиянию кремлевской пропаганды, и отношение к ее политике граждан и правительств других стран мира, но то, что Украина не отстает в этом деле, придает оптимизма и веры, что разрушенные судьбы и заброшенные семьи политически заключенных агрессором граждан Украины не напрасны", – написал Балух.

Уверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко 02

Он также выразил уверенность, что Крым и Донбасс вернутся под контроль Украины.

"Я уверен, что Украина отстоит свое право жить и достойно вести хозяйство на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса намного быстрее, чем на это надеется кремлевская клика и факту взятия ими в заложники граждан другого государства еще предстоит сыграть в этом не последнюю роль", - пишет Балух.

Также читайте: Балух усиливает свою голодовку и переходит на воду (обновлено)

Балух продолжает голодовку, начатую 19 марта, из-за несогласия с судебными преследованиями, которые называет сфальсифицированными.

Напомним, так называемый суд в оккупированном Крыму признал Балуха "виновным в хранении боеприпасов и приговорил его к 3 годам и 5 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а также штрафу в размере 10 000 рублей (около 4600 гривен)". Защита Балуха и правозащитники утверждают, что он стал жертвой репрессий за свою проукраинскую позицию – из-за флага Украины, который находился во дворе его дома.

Также читайте: Сотрудники СИЗО продолжают давить на объявившего голодовку в оккупированном Крыму Балуха: постоянные обыски, проверки, - Чийгоз

Другое дело против активиста "возбуждено" из-за заявления так называемого начальника изолятора временного содержания в поселке Раздольное Валерия Ткаченко, который утверждает, что Балух его избил. При этом сам активист и его защита заявляют, что это Ткаченко напал на него.

19 марта подконтрольный Кремлю "Раздольненский районный суд" избрал для Владимира Балуха меру пресечения в этом деле в виде содержания под стражей до 19 июня 2018 года. Министерство иностранных дел Украины неоднократно требовало освободить Балуха и сообщить о состоянии его здоровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3073156
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
комментарий отмечен как спам  
 
Нашёл кому писать ,этому вору плевать на Украину с высокой колокольни ,Украина это для него место,где он ворует у людей последнее и не более того ....
 показать весь комментарий
 
Да не надо тут пересказывать «Приговор Луганского народного трибунала » ОРДЛО...
Нам тут своих зрадофилов хватает....
 показать весь комментарий
 
 
Интересненько, те кто дал крым и донбасс боги?))
 показать весь комментарий
 
Спроси у Министра обороны Украины 2014 года гражданина РФ господина Лебедева.
 показать весь комментарий
 
 
Вот Мужчина, Человек, Герой.
Он плюет в лицо российским палачам.
Таких Людей, единицы. Не только в Украине, но и в Мире
 показать весь комментарий
 
 
Фашистська росія і особисто пут-Ин знищує українських Патріотів , які готові віддати за Україну , найсвятіше - це життя !!
Будьте ви прокляті , кремлівські ублюдки , на віки вічні !!
Тримайся , Володимире , Україна переможе завдяки таким Людям , як Ви !!
 показать весь комментарий
 
 
Когда т.н. активист пишет письма барыге,меня это настораживает
 показать весь комментарий
 
 
Он написал письмо Президенту Украины.
 показать весь комментарий
 
 
Я именно это и имел ввиду, упомянув барыгу
 показать весь комментарий
 
Барига твій кремлівський фюрер , який знищує украінців !
 показать весь комментарий
 
меня тоже)))) и больше всего первое слово - обращение... как можно уважать ашно, которое поставило твой народ на грань выживания в прямом смысле этого слова за 4 года?
 показать весь комментарий
 
 
Посмотрите на это истощенное лицо и тело! И вспомните толстую жо*у ссученой Савченко
 показать весь комментарий
 
 
дааа, к сожалению морального урода и извращенца в первую очередь интересует удовлетворение своих болезненных извращенческих психопатических состояний, и уж никак не дела государственные
 показать весь комментарий
 
 
ну и если человек обращается к моральному уроду и извращенцу: шановний.... - то все это печалька
 показать весь комментарий
 
 
Кацапи , не потрібно псувати цю новину , своїми брудними і підлими вис*** ми !!
 показать весь комментарий
 
 
Не важливо,хто на цей час є президентом,а важливо те,що всі нормальні люди,якщо вони не пі дари,підтримують нашого громадянина в його боротьбі з кацапською нечістю.
 показать весь комментарий
 
ну если не важно кто сейчас есть президентом - тогда также точно неважно кто им был до 2014 года - логично?
 показать весь комментарий
 
Ех, давно ти Балуха на материковій частині України не був, давно.....тут скоро залишаться пенсіонери та начальство з олігархами....молодь на Захід тікає.
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУверен, что Украина отстоит свое право жить на Богом данных нам землях Крыма и Донбасса, - Балух написал письмо Порошенко. ДОКУМЕНТ
 
 
 
 
 
 вверх