 Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
"Житель Кадиевки (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал "инспектором ДПС" в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении.
В 2017 году он уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины ехал чтобы оформить документы и найти работу.
Задержанный передан сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.
Старост даже кое где избирали деревней, ежели не в курсе...
1. оно мусор
2. оно гаишный мусор
3.оно шестерило под русней.
...а щас по Нюрнбергу муслимы гоняют с флагами, музоном и воплями... -- точно, на ЧМ в параше, их Победа случилась! *)
...я когда-то на посту -- в 1978, что ли? -- тоже двух задержал -- один с Москвы, другой с Армении...
Так мне оптуск дали -- за свой счёт -- бо в Советской Военной Части денег небыло! -- даже на трансвер на паровозе... ...так я на самолёте полетел из Иркутска в Киев -- за мамкин рахунок...*)