 Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Житель Кадиевки (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал "инспектором ДПС" в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении.

В 2017 году он уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины ехал чтобы оформить документы и найти работу.

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Задержанный передан сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.