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 Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция

На одном из блокпостов в зоне проведения операции объединенных сил в Луганской области сотрудники полиции задержали 40-летнего мужчину, который состоял в "МВД ЛНР".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

"Житель Кадиевки (ранее Стаханов), которая сейчас находится под контролем боевиков, больше года работал "инспектором ДПС" в одном из территориальных подразделений "МВД ЛНР". Службу на оккупантов мужчина объяснил отсутствием другой работы и необходимостью кормить семью", - говорится в сообщении.

В 2017 году он уволился из "правоохранительной" структуры "ЛНР" по собственному желанию. На территорию одного из городов Украины ехал чтобы оформить документы и найти работу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наемник РФ из террористического бандформирования "Восток" задержан на Донетчине, - Нацполиция. ФОТО

Задержанный передан сотрудникам СБУ для проверки и принятия решения согласно действующему законодательству.

Источник: https://censor.net.ua/n3073155
 
   
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Во время Второй мировой войны на оккупированных территориях работали, отмечали дни рождения, справляли свадьбы...
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ДПС во Второй мировой!? Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 8776

Старост даже кое где избирали деревней, ежели не в курсе...
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И всех простили? Как, например, сельского кузнеца, шо подковал герру майору кобылу?
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MrDemarson - мой дед, твоего мусора, в Карпатах в 48 завалил. Екс-співробітника "МВС ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 269
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в нквд работал? Фирман?
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Немцы гады 15 штук принесли,но крови попили..... Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 7212
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прелестно. весь букет преступлений на лицо.
1. оно мусор
2. оно гаишный мусор
3.оно шестерило под русней.
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да скажите что ДНРЛНРАТОООС это спец операция по типу Бабченка, а мусар тот как и Голубан выполнял сверхсекретное задание
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голубан это в смысле рюкзачный уепан?
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в смысле агент Рюкзак, сверхсекретный, награжденный Порохнёй
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Гитлеру служило 22 миллиона советских не ПРЕДАТЕЛЕЙ товаричтча Сралина-Джугашвили...,выполняли братский Договор МОЛОТОВ_РИББЕНТРОП... Екс-співробітника "МВС ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1900Даже отец Индюковича дважды не судимого служил в Белоруссии в Витебской области верой и правдой Фюреру Германии.Брешуть Архивы КГБ СССра дохлого.Не мол Федор Индюкович служить НЕМЧУРЕ... Екс-співробітника "МВС ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 1900
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Каждый день задерживают сепаратистов то на подконтрольной территории то на линии разграничения, не в бою в плен берут а именно задерживают.. кто эти люди интерестно что будучи сепарами бывшими и настоящими прут на подконтрольную территорию? Либо типилы- мазохисты либо просто посторонние люди на которых ради медальки и статистики шьют дела?
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хоть кто то включил мозг, а теперь представь сколько фейковых сепаров они наловили и сколько ещё наловят
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Меня беспокоит другой вопрос... О том что при всем при этом нам говорят что воюем мы с русскими, хотя последнего россиянина поймали год назад, Агеева. Их очень редко ловят, на данный момент со слов Ирины Геращенко у нас 23 задержанных россиян которых менять хотят исключительно на удерживаемых в РФ украинцев, при этом из этих 23х далеко не все бойцы которых взяли вплен на Донбассе.
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ну вот например едет россиянин в гости к бабушке, на дорогой машине при деньгах, а потом только бац и становится сепаром, как то так
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-- чувак с Туниса, напкупил в немецкой аптеке всякого -- чуть не сварганил БОВ! ...точнее -- сварганил, но не употребил... -- хлопнули его...
...а щас по Нюрнбергу муслимы гоняют с флагами, музоном и воплями... -- точно, на ЧМ в параше, их Победа случилась! *)
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Экс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция
...я когда-то на посту -- в 1978, что ли? -- тоже двух задержал -- один с Москвы, другой с Армении...

Так мне оптуск дали -- за свой счёт -- бо в Советской Военной Части денег небыло! -- даже на трансвер на паровозе... ...так я на самолёте полетел из Иркутска в Киев -- за мамкин рахунок...*)
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Иркутск это где то возле Луганска? А медальку тебе дали?
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Иркутск -- там проститутки почти бесплатные -- ...был там недавно ещё раз -- всё те же... ...больше не буду ...*)
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ну так с Украины же, там украинцев много живёт(в основном Донецкая и Запорожская обл), берут недорого, щедрая душа Екс-співробітника "МВС ЛНР" затримано на Луганщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 2919
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЭкс-сотрудник "МВД ЛНР" задержан на Луганщине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
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