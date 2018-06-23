EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 За рубежом
  1091  37
Материалы по теме:
Все про:Госдепартамент США (820) Россия (69735) Помпео (40)

 Украина, Сирия и вмешательство в выборы, - Помпео назвал основные разногласия с Россией

Соединенные Штаты и Россия имеют существенные расхождения, в частности, в вопросах Сирии, Украины, а также относительно вмешательства в процесс выборов в США, однако продолжат искать общий язык для разрешения споров.

Так охарактеризовал состояние диалога между Вашингтоном и Москвой госсекретарь США Майк Помпео,сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я несколько раз уже общался с Сергеем Лавровым, будучи государственным секретарем. Разговоры были полезными, каждый из нас высказал свое недовольство друг другу по разным вопросам", - отметил Помпео, добавив, что речь идет, в том числе, о вмешательстве в американские выборы.

"Кое-что из того, как россияне ведут себя в Сирии и Украине, это просто не полезно, они не разделяют конструктивного подхода к ценностям, которыми дорожат американцы", - подчеркнул госсекретарь США.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США стремятся улучшить отношения с Россией, но для этого она должна продемонстрировать готовность предпринять конкретные действия, - Помпео

Он подчеркнул, что Соединенные Штаты продолжат дипломатические усилия по этим вопросам, чтобы в России понимали интересы и обеспокоенность американской стороны. "И тогда в вопросах, где мы сможем найти общий язык, мы обязательно попробуем это сделать", - сказал Помпео.

Комментируя процесс подготовки встречи президентов США и России, Помпео подтвердил, что в ближайшие дни в Москву поедет советник по вопросам нацбезопасности Белого дома Джон Болтон. Сам же глава Госдепа не планирует ехать в российскую столицу, хотя отметил, что встретится с министром Лавровым в другом месте.

Также читайте: США не должны забыть, что русские аннексировали одну пятую часть Украины, вопрос агрессии РФ должен стать более весомым в мире, - Помпео

Источник: https://censor.net.ua/n3073154
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
все диктатуры начинались с запретов критики власти. в Украине опять пропихивают диктаторские законы (6688)
 показать весь комментарий
 
 
Критика не має нічого спільного з критиканством та кретинізмом- та корисним ідіотам цього не зрозуміти,
 показать весь комментарий
 
 
это не повод пропихивать диктаторский закон. но совковым жирнорылым уродам-мусорилам этого не понять
 показать весь комментарий
 
Цэж ботоман конфет..ему рука нужна,которая карает)
 показать весь комментарий
 
померла горила Коко, в якої IQ дорівнював 95, що вище, ніж у тебе та решти юльків
 показать весь комментарий
 
 
Турция. Стамбул. Сейчас против Эрдогана вышли 5 млн.

Украина, Сирия и вмешательство в выборы, - Помпео назвал основные разногласия с Россией - Цензор.НЕТ 7626
 показать весь комментарий
 
 
А купленный руснявыми с потрохами идиот-президент пляшущий под дудку Хуйла - это не вопрос разногласия?
 показать весь комментарий
 
 
"Соединенные Штаты и Россия имеют существенные расхождения, в частности... Источник: https://censor.net.ua/n3073154
живуть у різних реальностях!
 показать весь комментарий
 
Кацапи - вас будуть "сношать".. Запасайтесь бярьозовим дьогтеи і солідолом, юродиві..
 показать весь комментарий
 
 
-- Помпео, Историю СССР в средней школе не преподвали...

...а Историю Параши ему ещё не выдумали...
*)
 показать весь комментарий
 
КацаПсинскае быдло тщательно готовится к выборам в Украине.Готовят,блогеров,троллей,крыс помошников Жоппоблоку,консультантов,юристов,и прочих Хмырей Педофила
 показать весь комментарий
 
 
27 июня в Москву прилетает американский Ястреб и Советник Дональда Трампа Джон Роберт Болтон. Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 1065Не завидую ни Кобыле ни Плешивому... Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 1065
 показать весь комментарий
 
 
Пойди лучше сопли своему патрону подотри. Ему точно скоро не позавидуешь.
 показать весь комментарий
 
 
Вместо того, чтобы выполнять свои обязательства по Будапештскому Меморандуму, Мы опять слышим какую то ересь про разговоры с Лошадью, Вовой и прочее. К сожалению, торгуя страной Барыга думает, что его спасет израильский паспорт. Вот только я думаю, вряд ли.
 показать весь комментарий
 
 
А які обов"язки США по Меморандуму? Ти його читав?
 показать весь комментарий
 
В взятые на себя обязанности одна сторона - США, ВБ и РФ является сохранение неприкосновенности границ и территориальной целосности. Я уже не раз писал об этом. Чтобы понимать написанное в Меморандуме нужно обладать знаниями в области международного права. в свой жизни я этим занимался.
 показать весь комментарий
 
Гоффноед Серхио, поссы на Мавзолей чЛЕНИНА,тебя попустит...Баран обосцанный Педофилом... Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 1640
 показать весь комментарий
 
 
Власти Швейцарии арестовали счета Попа Гундяя СкреПОНОСного на 1 миллиард долларов,следом ,следом под раздачу попал Аркадий вРОттенберг,братан Плешивого Педофила... Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 3159
 показать весь комментарий
 
 
Давят Крыс Путлерских по полному тарифу нежно и медленно что Барбкею на Огне... Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 5714 Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 5714
 показать весь комментарий
 
 
Угу особенно Барыга, с помощью твитов трампа.
 показать весь комментарий
 
Джавелин тебе в Дупло и Барретом закуси ОСТОЛОП Тупой...
 показать весь комментарий
 
 
Сначала Джавелин у канадцев забери и вытащи язык из жопы своего патрона.
 показать весь комментарий
 
С рашей нужно держать всегда ухо востро и не поддаваться на ухищрения, а в остальном противостояние идёт со 2 мировой
 показать весь комментарий
 
 
"проте продовжать шукати спільну мову"
Мда...
Джерело:https://ua.censor.net.ua/n3073154"
 показать весь комментарий
 
КацаПсины всегда брешуть...автор СОБАЧЬЕГО сердца и
"12 Стульев" Михаил Аафанасьевич Булгаков написал оба произведения в свойственной одному ему стилистике Сарказма, Иронии и Сатиры,но Валентин Катаев заставил Булгакова отдать "12 Стульев" бездарным Ильфу и Петрову...,итак во всем... Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 5095
 показать весь комментарий
 
они касабі его и доконали..итак ко всем! Україна, Сирія та втручання у вибори, - Помпео назвав основні розбіжності з Росією - Цензор.НЕТ 4210
 показать весь комментарий
 
Немцы забили гол в добавленное время и сохранили шансы выйти из группы...
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомУкраина, Сирия и вмешательство в выборы, - Помпео назвал основные разногласия с Россией
 
 
 
 
 
 вверх