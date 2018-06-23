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 Политика Украины
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Все про:образование (1786) профтехобразование (24) Евросоюз (11944) Гриневич (305)

 ЕС готов выделить финансирование на реформу профтехобразования в Украине, - Гриневич

В Министерстве образования и науки разработали концепцию реформирования профессионально-технического образования, под которую Европейский Союз готов дать деньги.

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в Трускавце на панельной дискуссии "Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития" во время ІІІ Форума местного развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы разработали концепцию реформирования профессионально-технического образования, под которую Европейский Союз готов дать деньги", - сказала Гриневич. Она уточнила, что ЕС готов дать деньги на улучшение инфраструктуры, что очень важно при изношенности оборудования на 60-100%.

"Это было наше основное требование. Это будет инфраструктурный проект ЕС, который даст возможность построить ориентировочно 20 учебно-практических центров. Половина денег - это грант, а половина - заем Европейского инвестиционного банка, который будет отдавать правительство Украины, а, возможно, они поставят условие, чтобы отдавали областные администрации, которые будут приобретателями этого имущества и этих центров", - сказала министр.

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Она констатировала, что сегодня в Украине всего 20% выпускников школ продолжают свою учебу в ПТУ, тогда как в Европе эта цифра составляет 40%. Поэтому сейчас стоит задача улучшить профессионально-техническое образование, чтобы в ПТУ пошли выпускники.

"Государство выделяет средства на создание современных центров профессионально-технического образования, где мы делаем современную базу под остродефицитные профессии, и эту современную базу могут использовать больше учебных заведений, чем одно", - сообщила Гриневич.

Однако подчеркнула, что здесь есть проблема - у нас не хотят объединяться и работать вместе, и задача органов местного самоуправления посмотреть на рынок труда и объединиться.

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"Речь идет не о закрытии, а о рациональном объединении. От этого выиграют дети, рынок труда и в перспективе преподаватели. Мы говорим о приоритетности дуального образования. Это и образование, которое осуществляется как в классной аудитории и в мастерской, так и на производственных площадях. Мы должны свести профессиональное образование с региональными рынками труда", - подчеркнула министр.

Источник: https://censor.net.ua/n3073153
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ну , так, а допомога знову у вигляді кредитів? Цікава допомога - вивчиш їм працівників, які після навчання до Європі втечуть працювати, та ще й кредити віддавай з процентами, цікава пропозиція, цікава
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интересная логика, если за свои выучить то не уедут, или не учить тогда и не уедут?
половина денег это грант, а кредит под 1% или 1.5% в год. я бы сам че-то купил за пол цены, даже в кредит.
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Ні, пане Вадим, втечуть що так, що так - при такому відношенні можновладців до людей з країни втечуть всі ініціативні люди.......Так що хай вже без кредитів тікають, хто віддавати буде?
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Краще б було, якби Захід виділив кошти вже наступній владі.. Ці розкрадуть.. Менше дев'яти з половиною місяців залишилось петі..
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читаюттвої пости і згадую льоню голубкова з реклами, ти такий же інтелектуал😁
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Наступна влада буде така ж сама, якщо не гірша.
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Так казали і про Завгара, а виявилось що є куди.
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>Ці розкрадуть

наша пісня гарна й нова. типа это первый кредит от европейского инвест банка, и типа все розкрадают, а они все дают...
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Зачем... у нас и так мало юристов-экономистов...
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при юлі-президенті будете всітна заводах ротенбергіу, дерипасків за трудові працювати. Зачем вам учьоба, вам ум нє таваріщь...
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Высшее образование в Украине превратилось в отрасль, производящую людей с дипломами...
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а давай припомним сколько ЕС выделяло и выделяет дотаций той же Польше - так кто тут попрошайка еще тот вопрос у нас страна находится в состоянии войны и при этом ни кто нам особо много на шару ни чего не дает - кредиты мвф все равно отдавать нужно
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"тех"образования у нас вже давно НЕМАЄ ...зато які гарні юристи освідчені ...і мусора тобі і прокурвори ...й інші найчестніші і найповажніші поФФесСії ...3,14здоболів і шахраїв ...
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У вас немає, а у нас є. Неподалік від мене ліцей веде навчання робітничим спеціальностям.
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ти хоч сам зрозумів що ти сказав ...ліцей ...лядь...БУРСА ПТУ ..."ліцей" ...дітвора бігає купує електроди на базарі щоб здати екзамен ...продавець запитав : які вам потрібні ...відповідь: самі дешеві ...
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Ось завтра сфотаю його вивіску і покажу тобі.
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я тобі сам "вивісок" нафоткати можу ...а зміст ?
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Що він є і це таки ліцей, а ти кажеш що профтехнавчання у нас нема.
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відбій ...у нас з тобою різні поняття про тех освіту
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Коли вже ця найнедолугіша міністерка найнедолугішего уряду піде в небуття разом з ним
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а гроші дадуть за умови, що викладачі будуть з ЛГБТ та учні будуть ходити на гей-паради ?
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с чего в 1917 начинали, этим нужно заканчивать - Эту чугунную задницу можно только взорвать!
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Правильно, на агрономов и комбайнёров всем учится
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Заебали уже эти сраные реформаторы реформировать, бо только хуже становиться. Пора уже мораторий на реформы объявлять, а лучше сроки за реформы давать с конфискацией.
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ЕС готов выделить финансирование на реформу профтехобразования в Украине
...ничего не надо выделять! -- когда полякам станет не выгодно работать в Германии, украинцам станет в облом пахать на поляков ... ...и все вернутся по домам -- тут всё просто.
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЕС готов выделить финансирование на реформу профтехобразования в Украине, - Гриневич
 
 
 
 
 
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