 ЕС готов выделить финансирование на реформу профтехобразования в Украине, - Гриневич

Об этом заявила министр образования и науки Украины Лилия Гриневич в Трускавце на панельной дискуссии "Качественное профессиональное образование как залог успеха регионального развития" во время ІІІ Форума местного развития, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы разработали концепцию реформирования профессионально-технического образования, под которую Европейский Союз готов дать деньги", - сказала Гриневич. Она уточнила, что ЕС готов дать деньги на улучшение инфраструктуры, что очень важно при изношенности оборудования на 60-100%.

"Это было наше основное требование. Это будет инфраструктурный проект ЕС, который даст возможность построить ориентировочно 20 учебно-практических центров. Половина денег - это грант, а половина - заем Европейского инвестиционного банка, который будет отдавать правительство Украины, а, возможно, они поставят условие, чтобы отдавали областные администрации, которые будут приобретателями этого имущества и этих центров", - сказала министр.

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Она констатировала, что сегодня в Украине всего 20% выпускников школ продолжают свою учебу в ПТУ, тогда как в Европе эта цифра составляет 40%. Поэтому сейчас стоит задача улучшить профессионально-техническое образование, чтобы в ПТУ пошли выпускники.

"Государство выделяет средства на создание современных центров профессионально-технического образования, где мы делаем современную базу под остродефицитные профессии, и эту современную базу могут использовать больше учебных заведений, чем одно", - сообщила Гриневич.

Однако подчеркнула, что здесь есть проблема - у нас не хотят объединяться и работать вместе, и задача органов местного самоуправления посмотреть на рынок труда и объединиться.

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"Речь идет не о закрытии, а о рациональном объединении. От этого выиграют дети, рынок труда и в перспективе преподаватели. Мы говорим о приоритетности дуального образования. Это и образование, которое осуществляется как в классной аудитории и в мастерской, так и на производственных площадях. Мы должны свести профессиональное образование с региональными рынками труда", - подчеркнула министр.