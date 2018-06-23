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Все про:армия РФ (5595) Молдова (942) Приднестровье (399)

 Молдова второй раз за несколько дней зафиксировала перемещение российской военной техники в Приднестровье

Представители Молдовы в Объединенной контрольной комиссии (ОКК) по Приднестровскому урегулированию вновь зарегистрировали перемещение колонны российской военной техники в Зоне безопасности на Днестре.

Об этом говорится в обнародованном Комиссией коммюнике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ночь на 23 июня по трассе Дубоссары-Григориополь-Тирасполь было зарегистрировано перемещение около 40 единиц военной техники, которая принадлежит Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе. Техника двигалась без опознавательных знаков и регистрационных номеров", - говорится в сообщении ОКК.

Отмечается, что по настоятельному требованию молдавской стороны на место, где была замечена военная техника, были приглашены наблюдатели миссии ОБСЕ в Молдове, которые зафиксировали инцидент.

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Члены Объединенной контрольной комиссии выражают глубокую обеспокоенность тем, что за последнюю неделю Российская Федерация дважды нарушила подписанное еще в 1992 году в Москве Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Один из пунктов этого Соглашения категорически запрещает передвижение военной техники по территории Зоны безопасности на Днестре.

Напоминаем, несколькими днями ранее также было зафиксировано передвижение российской военной техники в Зоне безопасности.

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В состав Объединенной контрольной комиссии входят представители Молдовы, Украины, России и Приднестровья.

Источник: https://censor.net.ua/n3073150
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
ждем протеста Додона молдавской стороне о провокации против его главной родины рашки....
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Хуйло тягає своє залізяччя вздовж кордону. Вже проходили.
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А як кацапська зброя, особовий склад та військова техніка попадає в придністров'я? Мабуть через Румунію? Років зо три тому був здивованим кількістю автівок з номерами пмр в Одесі.. Може й Україні потрібно бути дещо жорсткішою щодо сепаратистів пмр? Чи гроші для української влади не пахнуть? Я не тільки петю маю на увазі, а й всії його "папєрєдніков"..
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Ну папередников ещё можно понять. А как понимать Барыгу ? Или ждем второй фронт ?
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Шо уже приготовил карманы - Родину продавать?
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Опять без опознавательных знаков, опять ОБСЕ, опять глубокая обеспокоимость. Я только одного не могу понять, как они до сих пор существуют. Общей то границы нет ?
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Кацапами тхнет со всех сторон. Настала время выразить оч. глубокую (а может и крайнюю или чрезвычайную) озабоченность.
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Кто здеся военный? Действия этих колонн называются марш? Какая функция маршей?
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Задушить это недоразумение в виде кацапской резерваии легко и просто. Но Порошенко и Додон, два кремлевских агента, этого не позволят. Хозяин в кремле будет недоволен.
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Цензор.НЕТНовостиЗа рубежомМолдова второй раз за несколько дней зафиксировала перемещение российской военной техники в Приднестровье
 
 
 
 
 
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