 Молдова второй раз за несколько дней зафиксировала перемещение российской военной техники в Приднестровье

Об этом говорится в обнародованном Комиссией коммюнике, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В ночь на 23 июня по трассе Дубоссары-Григориополь-Тирасполь было зарегистрировано перемещение около 40 единиц военной техники, которая принадлежит Оперативной группе российских войск в Приднестровском регионе. Техника двигалась без опознавательных знаков и регистрационных номеров", - говорится в сообщении ОКК.

Отмечается, что по настоятельному требованию молдавской стороны на место, где была замечена военная техника, были приглашены наблюдатели миссии ОБСЕ в Молдове, которые зафиксировали инцидент.

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Члены Объединенной контрольной комиссии выражают глубокую обеспокоенность тем, что за последнюю неделю Российская Федерация дважды нарушила подписанное еще в 1992 году в Москве Соглашение о принципах мирного урегулирования конфликта в Приднестровском регионе Республики Молдова. Один из пунктов этого Соглашения категорически запрещает передвижение военной техники по территории Зоны безопасности на Днестре.

Напоминаем, несколькими днями ранее также было зафиксировано передвижение российской военной техники в Зоне безопасности.

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В состав Объединенной контрольной комиссии входят представители Молдовы, Украины, России и Приднестровья.