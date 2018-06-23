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 Политика Украины
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Все про:история (1468) Польша (4388) эксгумация (52) Климкин (1745)

 Украина и Польша должны совместно проводить эксгумацию и оценивать результаты, - Климкин

Украина и Польша должны вместе работать над вопросом эксгумации своих граждан, погибших во время Второй мировой войны и в послевоенные годы.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Форуме местного развития в Трускавце, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя позиция проста. Должны работать над вопросами эксгумации вместе, чтобы доверять друг другу. Мы убедили польскую сторону, что должны начать это в Грушовичах. Это было важно для нас, поскольку памятник был разрушен. И когда камни из этого памятника были затем использованы при строительстве дороги местной властью, это для нас не просто политически было неприемлемо, это было эмоционально неприемлемо ", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о результатах польско-украинских раскопок, проводившихся в Грушовичах на месте разрушенного в Польше памятника воинам УПА.

Он добавил, что "польская сторона должна была сделать этот шаг и она его сделала, и теперь результаты этой эксгумации должны быть оценены именно вместе".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Польша передала Украине результаты исследований в месте снесенного памятника УПА в Грушовичах, но реакции пока не получила, - ИНП

Министр подчеркнул, что если мы начнем отдельные раскопки здесь, в Украине, то тоже должны это делать вместе, а не только польская сторона. И всегда должна быть общая оценка, чтобы потом никто никого не обвинял.

Климкин отметил, что готов поехать на любое место гибели поляков и отдать им дань, но такие же действия ожидает и от польской стороны.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

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ИНН Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.

Источник: https://censor.net.ua/n3073149
 
 
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Блин сколько уже можно расковыривать раны?

Достали уже эти современные политики вампиры на крови мертвых....

Во время этих эксгумаций и взаимных обвинений орда с рашки и вдует всем вовлеченным в этот процесс сторонам...

А всем остальным гражданам рекомендую кремацию по возможности, что бы хамы потомки не перебирали ваши косточки и черепки ради любопытства и научных интересов...
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Сотонист!!11 еретик!111 вечногоретьбудешь ко-ко-ко(веруны беснуются)))
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Доверь дело идиоту, он загубит самое простое. Уже всем давно понятно, что это чучело может только про безальтернативный Минск блеять, Решать что то серьезное ума явно нет.
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Шведы играют против немцев в сине-желтых футболках.
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надо оставить эту боль ученым и историкам.А циничным отмороженным политикам и близко не подходить к этой теме
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Климкин был последний, к кому я относился без раздражения. Ну что ж, он, как умный человек, вляпавшись в винницких по самое не могу, выбрал нейтральный вариант - важную (хоть и не первостепенную) деятельность которая не закончиться ни чем и никогда.
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***
І що ж, що ми з вами братались?
Все-таки ми в дурнях остались.
Було колись волі доволі
Для нас і для вас на Вкраїні.
І хліба доволі на полі.
Лиш жити б та бути донині.
............................................
«Братаймось!» - кричиш, і над нами
Знов панство нове закладаєш,
Немов під братерства словами
Братерського серця не маєш.
Братаймося, ляше, та щиро,
Громадою, ділом і миром,
Братаймось, як з рівними рівні,
А не як пани і піддані!

Користі хай в'яжуть нас спільні,
А не пересуди погані.
І кожний на свойому полі
Для себе і жиймо й працюймо
Для власного щастя і долі!
Рятуймось в біді, та тямуймо
Докладно слова ті хороші:
«Брат братом, а бриндзя за гроші».

12 падолиста 1882, Іван Франко
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"Украина и Польша должны совместно проводить эксгумацию и оценивать результаты, - Климкин..." Какие только "паталогоанатомические" профессии не освоишь...

Для чого? Бо щось у когось свербить? Так, може краще, шанувати память? З обох боків, а не копатись в жахливій історії? Може краще обоюдні висновки, та повага, щоб таке не виникало в ніколи? Чому не потрібно копатись? Тому, що знаменник буде один у кого "пі..ся" - більша, а далі? Як завжди, звинувачення, образи...
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныУкраина и Польша должны совместно проводить эксгумацию и оценивать результаты, - Климкин
 
 
 
 
 
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