 Украина и Польша должны совместно проводить эксгумацию и оценивать результаты, - Климкин

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин на Форуме местного развития в Трускавце, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Моя позиция проста. Должны работать над вопросами эксгумации вместе, чтобы доверять друг другу. Мы убедили польскую сторону, что должны начать это в Грушовичах. Это было важно для нас, поскольку памятник был разрушен. И когда камни из этого памятника были затем использованы при строительстве дороги местной властью, это для нас не просто политически было неприемлемо, это было эмоционально неприемлемо ", - сказал Климкин, отвечая на вопрос о результатах польско-украинских раскопок, проводившихся в Грушовичах на месте разрушенного в Польше памятника воинам УПА.

Он добавил, что "польская сторона должна была сделать этот шаг и она его сделала, и теперь результаты этой эксгумации должны быть оценены именно вместе".

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Министр подчеркнул, что если мы начнем отдельные раскопки здесь, в Украине, то тоже должны это делать вместе, а не только польская сторона. И всегда должна быть общая оценка, чтобы потом никто никого не обвинял.

Климкин отметил, что готов поехать на любое место гибели поляков и отдать им дань, но такие же действия ожидает и от польской стороны.

Напомним, по словам польской стороны, археологические раскопки на кладбище в Грушовичах, которые эксперты ИНП Польши провели в конце мая, не подтвердили, что под разобранным в прошлом году памятником УПА были коллективные или отдельные могилы членов украинского военного формирования.

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ИНН Польши заявил, что обнаружил под монументом "гражданские, отдельные захоронения 16 человек, в том числе мужчин, женщин и детей". Останки не эксгумированы. Согласно закону, только наличие останков воинов УПА могла бы оправдать сохранение посвященного им памятника. Однако, по словам украинской стороны, которая присутствовала во время работ ИНП в Грушовичах, в том месте покоятся останки не менее трех членов УПА.