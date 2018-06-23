 "Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моей информации, сейчас адвокатами российского возвращения в ПАСЕ прилагаются очень серьезные усилия для того, чтобы срочные дебаты относительно политзаключенных не состоялись. Именно для того, чтобы не портить общую картину, направленную на создание атмосферы запуска процесса, который будет способствовать возвращению России в Парламентскую ассамблею", - отметил Кулеба.

По его словам, согласно процедуре, чтобы дебаты состоялись, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Бюро ПАСЕ, которое руководит работой Ассамблеи путем подготовки повестки дня сессий и определением вопросов, которые заслуживают разработки докладов. Бюро будет заседать в понедельник.

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"И это заседание станет лакмусовой бумажкой: если Бюро не поддержит проведение срочных дебатов по украинским политическим заключенным в России, это будет равносильно тому, что заседание пройдет под лозунгом "Россия превыше всего", - подчеркнул дипломат.

По его словам, существует три возможных варианта решения Бюро.

"Первый – поддержать срочные дебаты. Если это произойдет, тогда в четверг они пройдут – и по их результатам будет принята резолюция. Очевидно, что эта резолюция должна быть жесткой в отношении России... Второй - это одобрить дебаты, но определить их не как срочные, а как текущие. Разница в том, что когда проходят срочные дебаты, в конце принимается резолюция. А в текущих дебатах – это просто дискуссия, которая не имеет никаких формальных последствий. И третий вариант, наиболее жесткий и циничный, – это просто сказать, что не время проводить такие обсуждения", - объяснил постпред Украины при СЕ.

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Напоминаем, летняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 25-29 июня.