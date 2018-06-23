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 Политика Украины, За рубежом
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 "Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба

Сторонники возвращения России в ПАСЕ прилагают серьезные усилия, чтобы срочные дебаты относительно украинских политзаключенных, инициированные к проведению во время летней сессии Парламентской ассамблеи, не состоялись.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По моей информации, сейчас адвокатами российского возвращения в ПАСЕ прилагаются очень серьезные усилия для того, чтобы срочные дебаты относительно политзаключенных не состоялись. Именно для того, чтобы не портить общую картину, направленную на создание атмосферы запуска процесса, который будет способствовать возвращению России в Парламентскую ассамблею", - отметил Кулеба.

По его словам, согласно процедуре, чтобы дебаты состоялись, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Бюро ПАСЕ, которое руководит работой Ассамблеи путем подготовки повестки дня сессий и определением вопросов, которые заслуживают разработки докладов. Бюро будет заседать в понедельник.

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"И это заседание станет лакмусовой бумажкой: если Бюро не поддержит проведение срочных дебатов по украинским политическим заключенным в России, это будет равносильно тому, что заседание пройдет под лозунгом "Россия превыше всего", - подчеркнул дипломат.

По его словам, существует три возможных варианта решения Бюро.

"Первый – поддержать срочные дебаты. Если это произойдет, тогда в четверг они пройдут – и по их результатам будет принята резолюция. Очевидно, что эта резолюция должна быть жесткой в отношении России... Второй - это одобрить дебаты, но определить их не как срочные, а как текущие. Разница в том, что когда проходят срочные дебаты, в конце принимается резолюция. А в текущих дебатах – это просто дискуссия, которая не имеет никаких формальных последствий. И третий вариант, наиболее жесткий и циничный, – это просто сказать, что не время проводить такие обсуждения", - объяснил постпред Украины при СЕ.

Также смотрите: Акция с требованием освободить украинских заложников Кремля прошла у посольства РФ в Риге. ВИДЕО

Напоминаем, летняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 25-29 июня.

Источник: https://censor.net.ua/n3073148
 
 
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Евромерзавцы, любители человечинки! Подлые твари "Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 8266
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"адвокатов Прашки" список огласите фамилие имена половая ириентация (хотя зуб даю "состоят в банде ЛГБД") какие партии и главное из каких стран... знаетет почему нет "адвокатов россии" в США и против США-- там просто таких ликвидируют или помещают в тайные тюрьмы АНБ-ЦРУ-ФБР а Израиль просто посылает команду зачистки Моссад и все пучком... по ка у нас в Украине будет мудак Пеця будут и "адвокаты и прокуроры и прочая пифдорасня ПРрашки"
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А чему удивляться, Путлер только так покупает европейских политиков. Вот уже и Макрон начал под его дудочку подпевать.
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А какой смысл в возвращении российской делегации? У всех официальных российских политиков мнение по любым вопросам на 100% совпадает с мнением Путина. И что они будут делать в Совете Европы, твердить мантру - "Путин всегда прав"?!
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может, рашисты тогда заплатят членские взносы? "Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 9651
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Не здогадуєшся? Поясню. Буде на один голос більше при голосуванні.
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Сторонники возвращения России в ПАСЕ прилагают серьезные усилия
...хы...*) Сегодня в Город поехал -- покататься и на цены поглядеть -- летняя распродажа началась...

Чую, две девчуни фотаются и по-русски базарят -- ну, я ж мимо девок без шуток не хожу...
-- оказались из России... ...всё шло нормально, пока я не оказался из Украины.

...потом они недофотавшись в автобус сбежали... -- шо-то я с годами всё страшнее и страшнее становлюсь...

Но одну фотку они мне сделали -- и я им одну. Обменялись заложниками...*)




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кацапсінська педерація може бути тільки в складі тайожного союзу. Вона його може навіть очолити,поки старший китайський брат не забере те,що йому належить...ну,власне,все,що західніше Уральських гір, відновить історичну спаведливість...
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Вот картинка, иллюстрирующая менталитет сегодняшней российской массы. Работа называется "Под мирным небом".."Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5995
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***
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.

Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.

Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.

Кровь и плесень и цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…

Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.

Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!!!!

Юрий Нестеренко
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В недавнем интервью,вовик заявил......Зачем нужен мир без России????…...наверно следующий вопрос будет такой.....Зачем нужен мир без путина?
А его холопы подхватили
путин это Россия,
Россия это путин.
Это патология не излечима.
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Якби ця інформація друкувалася в ЗМІ країн ЄС то представники цих країн в ПАСЕ обачніше поводилися при лобіюванні інтересів РФ,хоча,в євроструктурах є чимало прихильників путіна.
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за всіх не можна казати,але от такі, як на цьому фото, точно на утриманні путіна знаходяться.
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Взагалі, "Умом паРашу нє понять", це зрозуміло.

Але, "Як зрозуміть Європу"
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о скрепах как они есть..... "Адвокати" Росії намагаються зірвати дебати в ПАРЄ щодо українських заручників у РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 6396

"Адвокати" Росії намагаються зірвати дебати в ПАРЄ щодо українських заручників у РФ, - Кулеба - Цензор.НЕТ 7866 Коронованный Вован‏ @stignic 37 мин.37 минут назад
В высокодуховной и скрепной России пошли на опережение "гейропейцев" в части "облико морале", что даже в Европе - это заметили.

видео
https://twitter.com/i/status/1010581990192578560

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Цензор.НЕТНовостиПолитика Украины"Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба
 
 
 
 
 
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