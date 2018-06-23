 "Адвокаты" России пытаются сорвать дебаты в ПАСЕ по украинским заложникам в РФ, - Кулеба

Об этом заявил постоянный представитель Украины при Совете Европы Дмитрий Кулеба, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По моей информации, сейчас адвокатами российского возвращения в ПАСЕ прилагаются очень серьезные усилия для того, чтобы срочные дебаты относительно политзаключенных не состоялись. Именно для того, чтобы не портить общую картину, направленную на создание атмосферы запуска процесса, который будет способствовать возвращению России в Парламентскую ассамблею", - отметил Кулеба.
По его словам, согласно процедуре, чтобы дебаты состоялись, этот вопрос будет вынесен на рассмотрение Бюро ПАСЕ, которое руководит работой Ассамблеи путем подготовки повестки дня сессий и определением вопросов, которые заслуживают разработки докладов. Бюро будет заседать в понедельник.
"И это заседание станет лакмусовой бумажкой: если Бюро не поддержит проведение срочных дебатов по украинским политическим заключенным в России, это будет равносильно тому, что заседание пройдет под лозунгом "Россия превыше всего", - подчеркнул дипломат.
По его словам, существует три возможных варианта решения Бюро.
"Первый – поддержать срочные дебаты. Если это произойдет, тогда в четверг они пройдут – и по их результатам будет принята резолюция. Очевидно, что эта резолюция должна быть жесткой в отношении России... Второй - это одобрить дебаты, но определить их не как срочные, а как текущие. Разница в том, что когда проходят срочные дебаты, в конце принимается резолюция. А в текущих дебатах – это просто дискуссия, которая не имеет никаких формальных последствий. И третий вариант, наиболее жесткий и циничный, – это просто сказать, что не время проводить такие обсуждения", - объяснил постпред Украины при СЕ.
Напоминаем, летняя сессия ПАСЕ пройдет в Страсбурге 25-29 июня.
...хы...*) Сегодня в Город поехал -- покататься и на цены поглядеть -- летняя распродажа началась...
Чую, две девчуни фотаются и по-русски базарят -- ну, я ж мимо девок без шуток не хожу...
-- оказались из России... ...всё шло нормально, пока я не оказался из Украины.
...потом они недофотавшись в автобус сбежали... -- шо-то я с годами всё страшнее и страшнее становлюсь...
Но одну фотку они мне сделали -- и я им одну. Обменялись заложниками...*)
Государство абсолютной мрази,
Слепленное из кровавой грязи,
Оскорбляющее мирозданье
Фактом своего существованья.
Подлость, воплощенная в граните,
Лжи всеоплетающие нити,
Хамство, закрепленное в законах,
Упыри и воры на иконах.
Царство безысходности и мрака,
Душный пафос рабского барака,
Наглые раскормленные морды,
Злобные завистливые орды.
Кровь и плесень и цепи и затворы,
Сверху - нравы шелудивой своры,
Снизу - тупо блеющее стадо,
Коему другого и не надо…
Зря вздымают дряхлые химеры
Липкие знамена тухлой веры -
Нет тебе ни веры, ни прощенья,
Только ужас, стыд и отвращенье.
Защищать? Тебя?! Любить?! Тебя же?!!
И на анекдот не тянет даже.
Я благословляю все напасти -
Те, что разорвут тебя на части!!!!
Юрий Нестеренко
А его холопы подхватили
путин это Россия,
Россия это путин.
Это патология не излечима.
Але, "Як зрозуміть Європу"
Коронованный Вован @stignic 37 мин.37 минут назад
В высокодуховной и скрепной России пошли на опережение "гейропейцев" в части "облико морале", что даже в Европе - это заметили.
видео
https://twitter.com/i/status/1010581990192578560