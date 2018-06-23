 Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти

Такие данные приводит Крымстат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

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Так, в период с января по апрель 2018 года на территории полуострова было совершено 7 445 преступлений, из которых 1 666 – тяжкие и особо тяжкие.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество преступлений в Крыму выросло на 7,4%, тяжких и особо тяжких – на 13,2%.

Напомним, эксперты подсчитали, что сейчас в Крыму живет более десяти процентов тех, кто приехал туда уже после аннексии. По данным QHA, основную массу приезжих составляют таможенники, сотрудники ФМС, судьи, прокуроры, сотрудники МВД и госчиновники. Отдельно вербуют медработников, строителей, а также военных и ФСБшников. В общей сложности – с учетом семей контрактников, офицеров и военных специалистов – из соседней России на полуостров завезли около 120-130 тысяч человек.

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В Крыму наблюдается большое количество новых людей, особенно на ЮБК, среди которых много приезжих с Кавказа. Данные люди говорят, что якобы занимаются строительством, а фактически, ищут, где и что можно "отжать". По предварительным данным, в Крыму проживают и работают не менее 700 тысяч "новых" крымчан, половина из которых приобрели недвижимость.