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 Политика Украины
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Все про:криминалитет (443) Крым (20221) убийство (4887)

 Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти

С начала этого года в аннексированном Крыму наблюдается рост количества преступлений, в том числе тяжких.

Такие данные приводит Крымстат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

Смотрите: Оккупанты меняют демографическую ситуацию в оккупированном Крыму: вытесняют крымских татар и этнических украинцев, - Порошенко. ВИДЕО

Так, в период с января по апрель 2018 года на территории полуострова было совершено 7 445 преступлений, из которых 1 666 – тяжкие и особо тяжкие.

По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество преступлений в Крыму выросло на 7,4%, тяжких и особо тяжких – на 13,2%.

Напомним, эксперты подсчитали, что сейчас в Крыму живет более десяти процентов тех, кто приехал туда уже после аннексии. По данным QHA, основную массу приезжих составляют таможенники, сотрудники ФМС, судьи, прокуроры, сотрудники МВД и госчиновники. Отдельно вербуют медработников, строителей, а также военных и ФСБшников. В общей сложности – с учетом семей контрактников, офицеров и военных специалистов – из соседней России на полуостров завезли около 120-130 тысяч человек.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Мочи нету терпеть. Уже не дождешься, когда помрешь, – крымчанка о жизни под оккупацией РФ. ВИДЕО

В Крыму наблюдается большое количество новых людей, особенно на ЮБК, среди которых много приезжих с Кавказа. Данные люди говорят, что якобы занимаются строительством, а фактически, ищут, где и что можно "отжать". По предварительным данным, в Крыму проживают и работают не менее 700 тысяч "новых" крымчан, половина из которых приобрели недвижимость.

Источник: https://censor.net.ua/n3073147
 
 
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Совет форумчанПравила форума
 
Это уже не камни с неба,это асфальт кусками.Ну нормально...
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Я думаю новые власти просто дали более правдивую статистику чем раньше когда для отчётности все занижалось для показухи что у нас все хорошо.
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при Украине Севастополь по статистике был на первом месте по тяжким преступлениям,лишняя хромосома всегда мешала статистике,а сейчас еще увеличилось число преступлений,так как почти пол города уже приезжие кацапские отбросы
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А вы верите в правдивую статистику по остальным регионам???))
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А разве в нашей стране есть основание верить нашим кристально- чистым, совершенно правдивым властям которые так усердно обещают нам борьбу с коррупцией и процветание экономики уже третье десятилетие? Хм.. ну верьте- ваше право.
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Кстати а до аннексии Крыма разве как вы говорите " лишнехромоссомые" не ездили в Крым? На этом самом сайте часто пишут про пустые пляжи Крыма а вы пишите обратное.. получается противоречите сами себе.
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то ездили отдыхающие не несколько дней,а теперь едут кацапы жить,везут с собой свой было уклад жизни,им из их мухосранска даже Севастополь это диковинка
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Какой смысл кому то ехать жить в Крым если там засуха и голодовка?
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основную массу приезжих составляют таможенники, сотрудники ФМС, судьи, прокуроры, сотрудники МВД и госчиновники.

Так едут бояре со своей свитой, что б местное крысянское быдло обдирать. Щас севатопольские пидорки на своём форуме их называют - материковыми. Презрительно так называют -- материковые понаехали!! А себя эти севастопольские дибилушки называют - народ севастополя! О как ! не плохо звучит да?? Народ Севастополя!! Не руские, не крымчане - а млять народ Севастополя!! Причём у севастопльского была эти самые "материковые" виноваты во всех грехах и проблемах. Скоро у этих дибилушек будет не только народ севастополя, народ донбаса, а например народ 37 микрораёна, или там .. народ улицы Членина!! Куда не плюнь попадёшь в рыло какого то особенного богоизбранного народа микрораёна №11...
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Приезжих в смысле туристов? Ну так это понятно, там в рфии так же как и у нас хороший отдых могут позволить только чинуши, ну так живут то они в своих городах на своих должностях, какой смысл собирать на ПМЖ в одном месте таких людей?
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всё зависит от уровня поголовья кацапов ...
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Та как то по херу, они сами выбрали свою судьбу.
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Ни хера они не выбирали. За них всё выбрали в Москве и Киеве. Овцы не могут выбирать свою судьбу.
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В смысле - выбрали? Вообще-то их оккупировали!
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просто раніше важкі злочини були досягненнями.
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Тогда для начала бы сравнить с Украиной. Мне почему то кажется у нас цифры намного "веселей".
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Я надіюсь,що ви не боїтеся виходити вночі на вулицю,рара?
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рара,я дійсно Чак Норріс.І мені,власне,глибоко наплювати,де там курять в Сомалі...
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Согласен. У нас все гибридное, начиная от Президента и заканчивая свободой слова.
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не хвилюйтеся - останні ініціативи Пашинського і його команди з НФ хочуть поховати залишки свободи слова в Україні ... навіть "гібридна" вони їм небезпечна .
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Я не переживаю. Нашествие евреев во власти все равно закончится крахом Для них это точно, но для страны пока вопрос.
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Це все абама,плятт,пакастіт...а ще він і в ліфти сцить...
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Почему Н-И-К-Т-О ни ТВ ни СМИ ни ублюдочный недействующий но получающий деньги *минстець* никто криком не кричит приезжающим запоребрикам что все сделки купли-продажи недвижимости после 2014 года после деоккупации будут признаны НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ!!! Ониж едут как саранча уверенные что будут там жить вечно!
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це риторичне запитання - Україна , й досі , офіційно вважається Крим вільною економічною зоною
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А зачем им это говорить? Законные собственники будут иметь возможность еще раз, но уже законно продать этим идиотам эту же недвигу. Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти - Цензор.НЕТ 8683
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-- Крым, натюрлихь, не Германия, хоть и Украина -- но у нас щас в Бундесе поножовщина лютая! -- двух девок за неделю зарезали -- всех в Европе подняли науши -- так нашли ещё одно тело --... и тоже девичье -- но пока неизвестно -- первое или второе? -- скорей всего третье...
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Еще Побольше сирийцев и турков к себе тащите.
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-- та, вроде лавочка закрывается -- с беженцами... ...или будет всеевропеский кризис. Италия больше всех залупается -- Доярку нашу, типа, вежливо послали... -- *)
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-- на водил дальнобоев пока всё валят... -- но щэ не известно...
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ну не на 30ти летних же волосатых школьников
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-- про своих дочек так шути -- если они у тебя есть... ...и если ты не водила. ...а ты и не водила...
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І не кажіть... Там стільки терористів познаходилось
Шахід на шахіді. Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти - Цензор.НЕТ 3282
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Якщо шахид на шахиді, то їх легко визначити. Їх загальний зріст буде набагато більшим за найвищого німця.
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Хіба? Ви ж сказали: шахид на шахиді. Припустімо, що один шахид не стоїть на иншому, а сидить. Все одно виходить більше, ніж 2 з половиною метри. Не помітити їх неможливо. А, отже, знешкодити також. Утім, можливо для німецької поліції такий зріст щоденне явище.
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На втором сроке президента Порошенко мы отдадим наш Украинский Крым в долгосрочную аренду Израилю.
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Укуси себя за зад, тупой кацап. Крым это Украина. Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти - Цензор.НЕТ 2187
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Що Ізраїль тобі зробив поганого шо ти збираєшся віддати йому Крим з тими покидьками.
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Ничего, он сделает из нашего Крыма жемчужину мирового уровня.
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Простите конечно, но при чем ту Израиль и зачем ему нужен Крым?
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Одна девчуня автостопом из Испании в Германию ехала -- залезла в грузовик... -- с концами...
Вторая -- студентка, тоже нашли возле заправки, в Испании...
Обеим по 28 лет... -- тётки уже, а не студентки, как по-нашему считать -- вроде грамотными должны быть?
...ещё одну откопали в Германии, при розыске предыдущих двух -- тоже не ребёнок, судя по останкам...
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...может тебе и нефиг шастать? -- так ещё ж другие люди, окромя тебя есть... *)
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Це добре. Продовжується укрощєніє строптівьіх. Удачі.
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77 лет назад русские отказались от немецкой культуры. Сегодня их потомки мечтают о жизни в Германии и празднуют победу своих предков.
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Мент получает пенсию в 45 лет 30 тыс руб,а профессор в 60, 15 тыс-и все потому, что мент бьет в морду за Путина, а профессор только подпевает песню о величии вождя, который поет депутат, получающий пенсию в 250 тыс!
Это не кастовое государство, даже не паханат, а просто банда!
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мордва... ці злочини над людяністю. МИ вАМ не пробачим ніколи.
Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти - Цензор.НЕТ 8001
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просто жахливо....він ще і на сухе голодування зважився.
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При смене власти всегда начинается передел собственности и криминальные войны.
И Крым не исключение.
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А сколько лет это должно продолжаться? В Украине все слишком затянулось. При такой динамике, пройдет еще 5 лет, потом еще. Это же просто ужас.
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бендеравцы камни на голову кидают ?
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Слава Богу, в Киеве и Украине преступность падает, а Крым то таке.
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...а на Україні лад і спокій ...щебече соловейко цвінь-цвінь-цвінь... тьох-тьох-тьох...ай-яй-яй ...ох-ох-ох ...з нами Партія і Бог ...
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***
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крымнаш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть!".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крымнаш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
(Заслужил - что купил, то жуй! )
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.

2018 (Ю. Нестеренко)
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Цензор.НЕТНовостиПолитика УкраиныЧисло тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти
 
 
 
 
 
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