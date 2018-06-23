 Число тяжких преступлений в Крыму выросло на 13 процентов, - оккупационные власти

Такие данные приводит Крымстат, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
Так, в период с января по апрель 2018 года на территории полуострова было совершено 7 445 преступлений, из которых 1 666 – тяжкие и особо тяжкие.
По сравнению с аналогичным периодом 2017 года, количество преступлений в Крыму выросло на 7,4%, тяжких и особо тяжких – на 13,2%.
Напомним, эксперты подсчитали, что сейчас в Крыму живет более десяти процентов тех, кто приехал туда уже после аннексии. По данным QHA, основную массу приезжих составляют таможенники, сотрудники ФМС, судьи, прокуроры, сотрудники МВД и госчиновники. Отдельно вербуют медработников, строителей, а также военных и ФСБшников. В общей сложности – с учетом семей контрактников, офицеров и военных специалистов – из соседней России на полуостров завезли около 120-130 тысяч человек.
В Крыму наблюдается большое количество новых людей, особенно на ЮБК, среди которых много приезжих с Кавказа. Данные люди говорят, что якобы занимаются строительством, а фактически, ищут, где и что можно "отжать". По предварительным данным, в Крыму проживают и работают не менее 700 тысяч "новых" крымчан, половина из которых приобрели недвижимость.
Так едут бояре со своей свитой, что б местное крысянское быдло обдирать. Щас севатопольские пидорки на своём форуме их называют - материковыми. Презрительно так называют -- материковые понаехали!! А себя эти севастопольские дибилушки называют - народ севастополя! О как ! не плохо звучит да?? Народ Севастополя!! Не руские, не крымчане - а млять народ Севастополя!! Причём у севастопльского была эти самые "материковые" виноваты во всех грехах и проблемах. Скоро у этих дибилушек будет не только народ севастополя, народ донбаса, а например народ 37 микрораёна, или там .. народ улицы Членина!! Куда не плюнь попадёшь в рыло какого то особенного богоизбранного народа микрораёна №11...
Шахід на шахіді.
Вторая -- студентка, тоже нашли возле заправки, в Испании...
Обеим по 28 лет... -- тётки уже, а не студентки, как по-нашему считать -- вроде грамотными должны быть?
...ещё одну откопали в Германии, при розыске предыдущих двух -- тоже не ребёнок, судя по останкам...
Это не кастовое государство, даже не паханат, а просто банда!
И Крым не исключение.
Как вы будете драпать, суки!
Все бросая и все кляня,
Патетично ломая руки -
"А меня-то за что, меня?
Ну какой я, к херам, агрессор?
Я ж не Путин и не Шойгу!
Я ж не доктор и не профессор -
Что я знаю и что могу?
Мне ваще что хохлы, что греки!
Разбирать их - не мой, блин, труд!
Мне ж сказали - Крымнаш навеки!
Кто же знал, что опять наврут?
Мне сказали - и я, не споря,
Верил в новые рубежи!
Я ж все продал, чтоб жить у моря!
И куда мне теперь - в бомжи?!"
Как вы будете бить друг друга -
Локтем, когтем, бедром, багром,
Дочь - мамашу, супруг - супруга,
На последний спеша паром!
Рвать одежду, топтать упавших,
Биться мордами о забор
С обреченностью проигравших,
Осознавших свой приговор,
Как вы будете лезть на стенку,
Получая прикладом в лоб,
А очнувшись - зубрить Шевченко,
Чтоб опять на колени - хлоп!
Но не пустят рабов до рая,
Сколько вы ни лижите плеть,
Лишь потыкают берцем с края
И презрительно бросят: "Геть!".
Ну а тем, кто в одном исподнем
Все ж сумеет прорваться в порт,
Чтоб по скользким от крови сходням
На последний взобраться борт,
Только более будет тяжко,
И не от тесноты кают,
Просто рушащаяся Рашка -
Это очень плохой приют.
Вам от бублика выйдет дырка,
А возможно - и в голове,
Вас поучит еще Кадырка
Шариату в своей Москве.
А считавших, что только яйца
Круче русской блатной души,
Приспособят пахать китайцы
Целый день за стакан лапши.
В виде всем подлецам науки,
Завтра вашему - быть таким,
И за вас не впряжется, суки,
Даже Асад и даже Ким.
Пусть хоть всех вас затравят псами
Иль утопят в дерьме параш,
Заслужили вы это сами,
Всей страною вопя: "Крымнаш!"
Ибо подлости - нет прощенья!
(Заслужил - что купил, то жуй! )
Не один лишь тиран отмщенье,
Но и каждый его холуй.
Все получите честь по чести,
Вас ничто уже не спасет.
А в бомжи или в грузы 200 -
Это, суки, уж как повезет.
2018 (Ю. Нестеренко)