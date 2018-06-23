EN|RU|UK
Темы дня: Бабченко - спецоперация Украинские заложники в РФ Выборы-2019 Операция Объединенных сил Судебная реформа Создание Поместной Церкви Увольнение Холодницкого Война в Сирии Задержание Бубенчика Арест Савченко Высылка российских дипломатов Расследование преступлений на Майдане Задержание Рубана Снос палаточного городка Революция в Армении Газовая война Нападение на Найема Убийца Юрий Крысин Закон о деоккупации Донбасса Депортация Саакашвили
 Происшествия
  1211  7
Все про:ДТП (4878) Львовщина (1452) Нацполиция (7665) жертвы (800)

 1 человек погиб, 8 травмированы в результате ДТП на Львовщине, - Нацполиция

Во Львовской области в результате ДТП на автодороге Ковель-Жовква 1 человек погиб и 8 человек госпитализированы.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Авария произошла около полудня 23 июня возле города Великие Мосты.

Как предварительно установили правоохранители, 59-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия", вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водители "Тойоты" и "Мицубиси", которые двигались навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

Смотрите: Семья попала в ДТП в Киевской области: отец погиб на месте, двое детей трех и семи лет попали в больницу, - полиция. ФОТОрепортаж

Однако на встречной полосе "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ", которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находилось 9 пассажиров - все иностранцы. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Октавии". Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - к лишению свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

Также смотрите: Жуткое ДТП под Лубнами: автомобиль столкнулся с отбойником и сгорел дотла, двое погибших. ФОТОрепортаж

Источник: https://censor.net.ua/n3073146
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Такі розбиті дороги, що водії за кермом засинають.
 показать весь комментарий
 
 
Агенти кремля нищать українські дороги
1 людина загинула і 8 травмувалися внаслідок ДТП на Львівщині, - Нацполіція - Цензор.НЕТ 4646
 показать весь комментарий
 
 
Знайомий з їх батьками? Чи це в тебе така звичка напра-наліво ярлики навішувати, поки вчергове носа не зламають?
 показать весь комментарий
 
 
Дозволити дітям бавитися на брудному асфальті посеред дороги можуть тільки ідіоти. Ще більші ідіоти назвуть цих дітей агентами кремля. Та лише остання сволота буде пліткарством займатися.
 показать весь комментарий
 
Мені теж одразу здалося, що плітка "батьки ідіоти", це було вже занадто. Як по відношенню до батьків дітей, так і до себе.
 показать весь комментарий
 
Причем засыпают около полудня Источник: https://censor.net.ua/n3073146
 показать весь комментарий
Цензор.НЕТНовостиПроисшествия1 человек погиб, 8 травмированы в результате ДТП на Львовщине, - Нацполиция
 
 
 
 
 
 вверх