 1 человек погиб, 8 травмированы в результате ДТП на Львовщине, - Нацполиция

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

Авария произошла около полудня 23 июня возле города Великие Мосты.

Как предварительно установили правоохранители, 59-летний водитель автомобиля "Шкода Октавия", вероятно, заснул за рулем, в результате чего автомобиль выехал на полосу встречного движения. Водители "Тойоты" и "Мицубиси", которые двигались навстречу, вовремя отреагировали на ситуацию, съехали в кювет и таким образом сумели избежать столкновения. Пострадавших в этих автомобилях нет.

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Однако на встречной полосе "Шкода" столкнулась с микроавтобусом "Фольксваген ЛТ", которым управлял 35-летний житель Волынской области. На момент столкновения в микроавтобусе находилось 9 пассажиров - все иностранцы. Одна из женщин-пассажиров от полученных травм скончалась, еще семеро доставлены в медицинское учреждение, врачи устанавливают им диагнозы. Также госпитализирован водитель "Октавии". Водитель микроавтобуса от медицинской помощи отказался.

Решается вопрос об открытии уголовного производства по ч.2 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Максимальное наказание, предусмотренное санкцией статьи - к лишению свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет.

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