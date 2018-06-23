 Четверо украинских воинов ранены в течении текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.
В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.
На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение. Артиллерия калибром 122 мм била по позициям ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и два раза у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.
К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо украинских воинов.
По данным разведки сегодня был уничтожен военный автомобиль "Урал российских оккупационных войск.