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 Четверо украинских воинов ранены в течении текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС

В течение текущих суток, с 7 утра и до 18 часов вечера, противник 8 раз нарушал режим прекращения огня на Донбассе, в 5 случаях из запрещенного Минскими договоренностями вооружения. Среди украинских военнослужащих есть раненые.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ОС.

В Донецкой области противник вел огонь из стрелкового оружия и минометов калибром 120 мм по защитникам населенного пункта Каменка, а наши позиции у Степного и Песок подверглись обстрелам из гранатометов и крупнокалиберного стрелкового оружия.

На Мариупольском направлении враг значительно активизировал свои действия. Российские оккупационные войска 4 раза применили тяжелое артиллерийское вооружение. Артиллерия калибром 122 мм била по позициям ВСУ вблизи Лебединского, Талаковки и два раза у Водяного. Из АГС-17 и стрелкового оружия оккупанты обстреляли Широкино.

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К сожалению, в ходе боевых действий сегодня ранения получили четверо украинских воинов.

По данным разведки сегодня был уничтожен военный автомобиль "Урал российских оккупационных войск.

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Источник: https://censor.net.ua/n3073144
 
 
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Цензор.НЕТНовостиПроисшествияЧетверо украинских воинов ранены в течении текущих суток, на Мариупольском направлении наемники РФ применяли 122-мм артиллерию, - пресс-центр ОС
 
 
 
 
 
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